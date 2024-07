Os 10 maiores desafios de fazer negócios no Canadá

Com abundância de recursos, transparência de mercado e ambiente político estável, o Canadá oferece uma infinidade de oportunidades para empresas que desejam investir no exterior.

De acordo com nosso Índice Global de Complexidade Corporativa 2024 , o Canadá subiu três posições com relação ao 48º lugar registrado no GBCI do ano passado, figurando na 45ª posição neste ano. Apesar desta tendência ascendente, o país permanece na extremidade inferior do índice de complexidade.

O Canadá oferece um ambiente favorável às empresas estrangeiras, no entanto, existem algumas complexidades a serem consideradas. Por exemplo, as variações provinciais com relação aos requerimentos de regulamentação e compliance podem dificultar o processo de criação de empresas no país. A necessidade de constituir uma empresa na esfera federal e em qualquer uma das 13 províncias resulta em diferentes requerimentos com relação à residência de diretores e sobre registros e arquivamento de UBO, por exemplo. Isto também acontece sobre a área de RH e folha de pagamento, uma vez que as empresas precisam considerar as variações provinciais nas regras sobre impostos e encargos sociais.

No entanto, o Canadá reúne inúmeras oportunidades para investidores. As alíquotas de imposto do país são razoavelmente competitivas e a burocracia é mínima, simplificando a configuração operacional. A remoção do requerimento de residência local de diretores simplifica as operações, pois as empresas podem operar sem presença física. Além disso, os acordos comerciais do Canadá com diversos países oferecem potenciais oportunidades de crescimento. A força de trabalho altamente instruída e o foco no crescimento nos setores de tecnologia e energia verde/limpa o tornam uma opção atrativa de investimento.

As condições macroeconômicas poderão interferir no ambiente corporativo do Canadá nos próximos anos. Com taxas de juros relativamente altas, os economistas preveem uma recessão moderada no país. Apesar disso, nossos experts não esperam que o ambiente corporativo se torne significativamente mais complexo em 2024.

Olhando para o futuro, as eleições federais ou provinciais não devem gerar impactos significativos em 2024. No entanto, as próximas eleições nos EUA provavelmente repercutirão no Canadá, especialmente porque o Canadá ainda está muito integrado ao mercado dos EUA. Como forma de compensar esta situação, o Canadá está buscando oportunidades para estreitar laços comerciais fora da América do Norte. Expert da TMF Canadá

Com uma baixa alíquota de imposto corporativo e acordos comerciais com os principais mercados da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina, o Canadá está bem-posicionado como base de operações e alvo de expansão internacional. Seu competitivo ambiente de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a estabilidade financeira contribuem para uma forte cultura de inovação.

1. Abrir um negócio

Abrir um negócio no Canadá é um processo rápido e simples que leva um dia e meio. O pedido de constituição e o registro de IVA são os únicos requerimentos.

2. Lidar com licenças de construção, registro de imóvel e obtenção de ligação elétrica

A obtenção de licenças de construção, por outro lado, é um processo longo e complexo, que envolve 12 etapas e leva, em média, 250 dias para ser finalizado. Além disso, o relatório 2024 Canadian Construction Cost Trends sugere uma moderação no aumento dos custos de construção em comparação com anos anteriores, o que significa que os custos, incluindo licenças, provavelmente não aumentarão tão rapidamente como em 2022 e no início de 2023; apesar disso, prevê-se que os custos globais de construção continuem aumentando em 2024.

O processo de registro de um imóvel envolve quatro etapas e pode levar de 10 a 15 dias para ser finalizado.

Obter uma ligação elétrica no Canadá também é um desafio, o processo envolve de cinco a sete etapas e leva, em média, de quatro a oito semanas, dependendo da província. O custo da eletricidade é exorbitante no Canadá, especialmente em Ontário. De acordo com o Ontario Energy Board, os preços da eletricidade em Ontário aumentaram 23% entre 2020 e 2022, ultrapassando o aumento médio de 16,4% a nível nacional. Para oferecer suporte para os cidadãos de Ontário, o governo local reduziu temporariamente as tarifas de eletricidade. O país tem planos para privatizar a distribuição de eletricidade para aumentar a concorrência e reduzir os custos de eletricidade em Ontário.

3. Ambiente de trabalho

O Canadá possui uma taxa de desemprego relativamente baixa, o que indica um mercado de trabalho robusto. Apesar disso, a escassez de mão de obra persiste em alguns setores, como nas áreas de saúde, comércio, construção, produção, entre outras. As causas desta escassez incluem o envelhecimento da população, o déficit de qualificação, as pressões salariais e o equilíbrio entre vida profissional e vida privada. Estes aspectos podem exercer uma pressão crescente sobre os salários e potencialmente limitar o crescimento das empresas.

4. Tecnologia

As empresas canadenses são um alvo cada vez mais frequente de ataques cibernéticos, com quase um quinto delas afirmando sofrer incidentes em 2021, o que gerou um custo superior a US$600 milhões. Além disso, as violações de dados pessoais representam um grande risco para os canadenses, o que requer regulamentações robustas de proteção de dados e conscientização do consumidor.

O Canadá está tomando medidas para qualificar sua mão de obra para o futuro por meio de programas de requalificação que visam aprimorar as competências em IA.

5. Pagar impostos

O Canadá possui alíquota de imposto corporativo nas esferas federal e provincial considerada baixa, de cerca de 28% líquido. O processo de arquivamento leva de alguns dias a uma semana por ano para empresas simples, enquanto pode levar várias semanas ou até meses para empresas consideradas mais complexas. O IVA federal é de 5% e algumas províncias possuem um IVA provincial, enquanto outras não. Algumas delas harmonizam ou combinam o IVA provincial com o IVA federal, enquanto outras os mantêm separados. O IVA harmonizado de Ontário, por exemplo, é de 13%.

6. Comércio internacional

Alguns dos desafios relacionados ao comércio internacional no Canadá incluem: procedimentos alfandegários e de fronteira complexos, que podem envolver atrasos e custos associados a taxas de corretagem, taxas de inspeção etc.; complexidades logísticas e da cadeia de abastecimento devido às grandes distâncias e à geografia do país; infraestrutura próxima às fronteiras e diversos modais de transporte; além do ambiente regulatório com barreiras não tarifárias, mudanças nas regulamentações e acordos comerciais.

7. Execução de contratos

O sistema de direito consuetudinário do Canadá está bem estabelecido, com cortes imparciais que respeitam os contratos e fornecem soluções para casos de violação. A eficácia dos contratos comerciais depende de termos claros e bem elaborados, da antecipação de potenciais problemas e dos recursos disponíveis para a resolução de litígios (se necessário). Estas práticas facilitam a aplicabilidade dos contratos.

8. Resolver insolvências

Relatórios recentes do Office of the Superintendent of Bankruptcy indicam um aumento nos pedidos de insolvência dos consumidores em comparação aos índices pré-pandemia. Em abril de 2024, o índice de insolvências no Canadá aumentou 1,8% em relação ao mês anterior. Este aumento decorreu, principalmente, de um salto de 6,4% das ocorrências de falências, enquanto as propostas permaneceram relativamente estáveis, registrando um aumento de 0,4%.

Ao analisar as estatísticas relacionadas a insolvências e falências, os stakeholders podem obter informações valiosas sobre o ambiente econômico e desenvolver estratégias fundamentadas para lidar com os desafios financeiros no Canadá.

9. Obtenção de crédito

Obter crédito no Canadá é geralmente mais simples para empresas já estabelecidas com um perfil financeiro robusto. Empresas novas ou menores enfrentam desafios devido ao histórico de crédito limitado, aos rigorosos critérios de qualificação e à falta de garantias. No entanto, explorar opções alternativas de financiamento e programas governamentais pode te ajudar a superar estes obstáculos.

10. Cultura

Os principais valores canadenses incluem justiça, igualdade, inclusão e justiça social. Eles são demonstrados na abordagem de governança do país, que inclui cuidados públicos de saúde, impostos mais elevados para promover a redistribuição de riqueza, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a abolição da pena de morte e a supressão da política de extrema-direita.

O inglês é o idioma comercial no Canadá, mas é muito útil saber falar um pouco de francês se você estiver fazendo negócios em Quebec. Em Quebec, a abordagem comercial deve ser feita apenas em francês. Um aperto de mão é a saudação habitual, no entanto, em Quebec, colegas ou parceiros comerciais podem cumprimentar-se com um beijo na bochecha. Os canadenses valorizam a pontualidade e é considerado rude chegar mais do que alguns minutos atrasado.

