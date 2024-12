Épisode 2 : La transformation du droit de la concurrence au Canada (Video)

Dans le deuxième épisode de notre série Perspectives concurrentielles, Antonio Di Domenico, coprésident du groupe Concurrence, commercialisation et investissements étrangers de Fasken, et John Pecman, conseiller principal en administration des affaires chez Fasken, décortiquent les réformes importantes du droit de la concurrence au Canada. Ils discutent de sujets d’actualité dans le secteur, comme les modifications apportées à la Loi sur la concurrence, y compris l’élimination de la défense fondée sur les gains en efficience, les nouvelles lignes directrices sur les fusions et la criminalisation des accords de fixation des salaires et de non-débauchage. En raison des dispositions civiles plus strictes et des droits privés d’action plus élargis, les entreprises font maintenant l’objet d’une surveillance accrue et s’exposent à des sanctions importantes. Découvrez quels seront les effets de ces changements majeurs sur les politiques en matière de concurrence, les stratégies d’entreprise et les efforts de conformité au Canada.

