COP30 evidencia debate sobre legislação e financiamento climático

Evento coloca Brasil no centro da agenda climática, sendo oportunidade para revisão de marcos legais, análise de riscos regulatórios e construção de soluções jurídicas para metas climáticas

O país chega à COP30, de 10 a 21 de novembro em Belém, com sua NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada, na sigla em inglês) revisada e mais ambiciosa, além de políticas públicas em curso. Entre os compromissos assumidos, estão:

Redução de 48,4% das emissões até 2025 e 53,1% até 2030 (base 2005);

Desmatamento ilegal zero até 2030;

Neutralidade climática até 2050;

Planos de adaptação em todos os níveis de governo; e

Transição energética justa e expansão das fontes renováveis.

O governo brasileiro propõe uma COP voltada à implementação, e não apenas à negociação de metas. Para isso, foram definidos 6 eixos temáticos e 30 objetivos-chave. A plataforma Celeiro de Soluções já reúne centenas de iniciativas de mitigação e adaptação com potencial de escalabilidade.

No campo do financiamento, Brasil e Azerbaijão apresentaram um roadmap para mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano até 2030, com foco em países em desenvolvimento. Entre as medidas propostas, estão:

Reformas nos bancos multilaterais

Expansão de instrumentos financeiros mistos (blended finance)

Incentivos ao setor privado

Fortalecimento de mecanismos de precificação de carbono

Transparência nos fluxos financeiros

Além da articulação internacional, o Brasil deu início a uma série de instrumentos de financiamento climático:

Tropical Forest Forever Fund (TFFF) – remuneração por conservação florestal

– remuneração por conservação florestal Fundo Clima (BNDES) – apoio a projetos em mobilidade, energia e resíduos

– apoio a projetos em mobilidade, energia e resíduos Taxonomia Sustentável Brasileira – critérios para investimentos verdes

– critérios para investimentos verdes Mercado regulado de carbono – em fase de regulamentação

– em fase de regulamentação Modelos híbridos de financiamento – integração de recursos públicos e privados

A questão climática impõe desafios e oportunidades. Na COP30, espera-se avanços em três frentes principais:

Fortalecimento do multilateralismo e da governança climática, com maior protagonismo do terceiro setor como mobilizador e vetor de políticas públicas

Medidas efetivas de financiamento climático, especialmente para países em desenvolvimento, com inovação e tecnologia e com meios de subsidiar as soluções baseadas na natureza

Consolidação de uma agenda positiva para a transição energética, com metas claras e discurso transparente sobre o papel dos combustíveis fósseis

Para o Brasil, a COP30 pode representar uma oportunidade concreta de as empresas e a sociedade como um todo transformar compromissos em ações, especialmente no âmbito dos governos subnacionais, na formulação e na revisão de marcos legais, na análise de riscos regulatórios e na construção de soluções juridicamente viáveis para uma transição energética justa e eficaz.

