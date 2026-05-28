Aliança Jurídica pela Equidade Racial lança Censo de Diversidade

Terceira edição aponta avanços na representatividade negra no setor jurídico e evidencia a importância de ações de inclusão; Aliança é composta por 14 escritórios, dentre eles o KLA

A Aliança Jurídica pela Equidade Racial, da qual o KLA faz parte, lançou a terceira edição do Censo de Diversidade, que reúne dados sobre diversidade racial no setor jurídico e busca contribuir para a construção de um mercado mais inclusivo, equitativo e representativo. O estudo contou com 4.056 respondentes.

O Censo de Diversidade se consolidou como uma importante ferramenta de governança e transformação no mercado jurídico. A iniciativa permite acompanhar a evolução dos indicadores de diversidade ao longo dos anos, identificar desafios estruturais e direcionar ações voltadas à inclusão, ao desenvolvimento e à permanência de profissionais negros nos escritórios de advocacia.

De acordo com o Censo, que usa dados de 2025, a participação de pessoas negras nas áreas jurídicas dos escritórios participantes alcançou 13,4%, índice superior ao registrado na edição anterior (de 2021), quando o percentual era de 11,3%. Na primeira edição do Censo, em 2018, foi notificado 0% de pessoas negras na área jurídica dos escritórios.

O estudo também aponta avanços graduais em cargos de liderança, embora ainda destaque desafios importantes relacionados a retenção, desenvolvimento e progressão de carreira de profissionais negros, especialmente mulheres negras.

O Censo constatou ainda aspectos relevantes ao mapear outros pilares de diversidade, equidade e inclusão. Em relação ao gênero, a proporção de profissionais mulheres nas áreas jurídicas aumentou de 52,6% para 55,4%.

Os resultados do levantamento também repercutiram na imprensa. O jornal Valor Econômico publicou uma reportagem destacando os principais dados e avanços apontados pelo Censo.

A Aliança

A Aliança Jurídica pela Equidade Racial é formada pelos escritórios BMA Advogados, Cescon Barrieu, Demarest, Felsberg Advogados, KLA, Lefosse, Lobo de Rizzo, Machado Meyer, Mattos Filho, Pinheiro Neto Advogados, Stocche Forbes, TozziniFreire Advogados, Trench Rossi Watanabe e Veirano Advogados.

A iniciativa promove a troca de experiências e o desenvolvimento de ações práticas voltadas ao enfrentamento do racismo estrutural e à ampliação da diversidade no mercado jurídico brasileiro.