ARTICLE
15 August 2025

Captação internacional de recursos é tema de evento no KLA

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Mesa-redonda terá a participação de Elisa Botero, sócia do escritório nova-iorquino Curtis LLP, para falar sobre estruturação de fundo internacional e negociação com investidores; saiba como se inscrever
Brazil Corporate/Commercial Law
Koury Lopes Advogados

Mesa-redonda terá a participação de Elisa Botero, sócia do escritório nova-iorquino Curtis LLP, para falar sobreestruturação de fundo internacional e negociação com investidores; saiba como se inscrever.

O KLA realizará no dia 13 de junho o evento"The Mechanics of International Fundraising: A Practical Guide for Brazilian Managers", para discutir com clientes e parceiros os principais mecanismos para a captação internacional de recursos.

A mesa-redonda será centrada em apresentação de Elisa Botero, sócia do escritório Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, de Nova York, especialista em Direito Societário e Fundos de Investimentos, e será presencial no escritório do KLA em São Paulo (veja endereço abaixo), em inglês (sem tradução simultânea).

Durante o evento, Elisa oferecerá aos gestores de fundos brasileiros um roteiro sobre o processo de captação internacional de recursos, desde a definição da tese de investimento e a estruturação do fundo até a negociação com investidores e o fechamento de compromissos.

Com ampla experiência na assessoria a gestores latino-americanos, Elisa trará uma visão aprofundada sobre estruturas operacionais, exigências documentais e o papel do advogado ao longo de todo o processo.

Ao lado de Elisa estarão as sócias do KLA Laura Cossi e Patrícia Braga, ambas de Direito Societário e Private Equity & Venture Capital, e Livia Siviero Bittencourt Huh, deMercado de Capitais e Imobiliário. As sócias agregarão à discussão detalhes sobre a captação brasileira de recursos.

Para se inscrever no evento, clique aqui e envie um e-mail com seu nome completo, empresa onde trabalha e e-mail corporativo.

Evento

  • The Mechanics of International Fundraising
  • Dia 13 de junho, sexta-feira
  • Das 9h às 10h30
  • Café da manhã presencial no KLA (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 18º andar)
  • Bate-papo conduzido em inglês

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Koury Lopes Advogados
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More