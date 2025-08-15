Captação internacional de recursos é tema de evento no KLA

Mesa-redonda terá a participação de Elisa Botero, sócia do escritório nova-iorquino Curtis LLP, para falar sobreestruturação de fundo internacional e negociação com investidores; saiba como se inscrever.

O KLA realizará no dia 13 de junho o evento"The Mechanics of International Fundraising: A Practical Guide for Brazilian Managers", para discutir com clientes e parceiros os principais mecanismos para a captação internacional de recursos.

A mesa-redonda será centrada em apresentação de Elisa Botero, sócia do escritório Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, de Nova York, especialista em Direito Societário e Fundos de Investimentos, e será presencial no escritório do KLA em São Paulo (veja endereço abaixo), em inglês (sem tradução simultânea).

Durante o evento, Elisa oferecerá aos gestores de fundos brasileiros um roteiro sobre o processo de captação internacional de recursos, desde a definição da tese de investimento e a estruturação do fundo até a negociação com investidores e o fechamento de compromissos.

Com ampla experiência na assessoria a gestores latino-americanos, Elisa trará uma visão aprofundada sobre estruturas operacionais, exigências documentais e o papel do advogado ao longo de todo o processo.

Ao lado de Elisa estarão as sócias do KLA Laura Cossi e Patrícia Braga, ambas de Direito Societário e Private Equity & Venture Capital, e Livia Siviero Bittencourt Huh, deMercado de Capitais e Imobiliário. As sócias agregarão à discussão detalhes sobre a captação brasileira de recursos.

Para se inscrever no evento, clique aqui e envie um e-mail com seu nome completo, empresa onde trabalha e e-mail corporativo.

Evento

The Mechanics of International Fundraising

Dia 13 de junho, sexta-feira

Das 9h às 10h30

Café da manhã presencial no KLA (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 18º andar)

Bate-papo conduzido em inglês

