阿根廷正在不断加强与中国和欧盟的贸易合作

1. 贸易全球化背景下,阿根廷的目标 1

身处于全球经济一体化的关键阶段,阿根廷正在加强和中国以及欧盟这两个重要的贸易战略伙伴的合作。在2024年第四季度,阿根廷在重塑其商业和政治版图的方面取得了重要的成果,进一步推进了海外投资和贸易全球化。

第一项成果即2024年10月批准的《阿中避免双重征税协定》。该协定有助于两国消除财政的不确定性、优化成本并深化经济合作。

其次,经过二十多年的商讨,《欧盟-南共市自由贸易协定》的谈判也已告一段落。一旦该自贸协定落实,将促成大型自由贸易区的建立,为两个地区之间的贸易、政治和经济合作以及可持续发展带来强有力的支撑。

这些进展体现了阿根廷在促进市场经济发展和竞争透明化方面所做的努力。我们建议中国和欧盟的企业在阿根廷进行投资、开展贸易或建立供应链时,应评估这两个协议的主要条款、政治影响和整体利益。

需要强调的是,这些成果得益于阿根廷政府实施的"大型投资激励制度"(RIGI),该制度能够为阿根廷吸引更多的国际投资,用于自然资源开发、基础设施建设和制造业等相关项目。

2.《阿中避免双重征税协定》

《阿中避免双重征税协定》已于2019年获得中方批准。随着阿根廷于2024年10月18日批准该协定,双方又向前迈进了一大步。该协定为避免跨境交易双重征税提供了简明扼要的法律框架,主要针对的是所得税和财产税。

2.1 避免双重征税的好处

《阿中避免双重征税协定》提供了两种不同的方法来避免双重征税,确保个人或企业不必为相同的收入或资产在两个国家纳税:

(i) 对阿根廷居民而言,通过扣除在中国缴纳的税费可避免双重征税。阿根廷纳税人在计算阿根廷的所得税或财产税时,可以扣除在中国缴纳的税款。但是,扣除额不得超过与该收入或资产相对应的阿根廷税额。

(ii) 另一方面,对于中国居民而言,在阿根廷预扣的税款可通过税收抵扣避免双重征税。此外,如果中国公司持有阿根廷公司至少10%的股份或股权,也可享受税收抵扣。在这种情况下,上述中国公司可以使用该阿根廷公司在阿缴纳的税款作为抵扣,以减少其在中国的纳税义务。

此外,该协定还规定了适用于阿根廷和中国之间支付所得税的最高预扣税率。这意味着企业和个人可以提前了解适用税率,为跨境交易提供更大的确定性。此外,降低的预扣税率将适用于股息、利息支出、与两国间技术转让相关的特许权使用费,以及出售股票获得的资本收益。

2.2 该协定的其他益处

除了避免双重征税外,《阿中避免双重征税协定》还为中国企业在阿根廷开展业务提供了更多有利条件。具体而言,某些支付给国有控股公司/机构的款项将获得优惠待遇,如国家开发银行、农业发展银行、中国进出口银行、全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司等。 支付给这些机构的股息将减免5%的预扣税率;由这些实体提供或担保的贷款利息免征预扣税;由这些机构出售阿根廷股票所获得的资本收益也将减免5%的预扣税率。

《阿中避免双重征税协定》也纳入了一些标准条款,如提高税收透明度的信息交换条款,以及最惠国待遇。这意味着如果阿根廷根据其他条约给予某个国家更优惠的税率,这些优惠也将自动适用于中国。

最后,《阿中避免双重征税协定》还明确了两国之间在各类收入的征税权分配,如:常设机构、不动产、企业利润、个人服务、董事酬金、艺术家和运动员、养老金和公共服务等。

3. 南方共同市场与欧盟之间的自由贸易协定

2024年12月6日,南方共同市场和欧盟结束了长期的自贸协定谈判,取得了历史性的进展。该协定将有助于推动建立世界上最大的自由贸易区之一,覆盖7亿多消费者市场和全球近1/4的国内生产总值。

该协议将为两地区之间的贸易和投资带来重大机遇。对阿根廷来说,这也是其向开放型市场经济转型的一个里程碑。通过吸引外国投资、提高竞争力和促进经济增长,自贸协定为阿根廷进一步融入全球经济奠定了基础。此外,它还提供了一个制度框架,确保经济行为主体在贸易和投资方面的透明度、可预测性和规则性,从而营造一个公平且有竞争力的营商环境。

3.1 该自贸协定的主要条款和益处

《欧盟-南共市自由贸易协定》的主要目标是促进地区贸易、鼓励投资,以及统一双方在可持续、环境和劳工权益等方面的标准。

3.1.1 取消关税

该自贸协定取消了南方共同市场和欧盟之间90%以上的货物贸易关税,并将在长达 10 年的时间内分阶段降低关税。这些削减涉及一些关键行业,如南方共同市场的农业出口和欧盟的工业品出口。这将改善这些行业的市场准入,促进贸易并降低成本。据估计,仅关税一项,将为欧盟每年节省约40亿欧元。

3.1.2 贸易便利化和投资保护

该自贸协定在非歧视条件下开放了电信、海运和金融服务等主要服务部门。同样,该协定将允许双方企业进入对方的公共采购市场,这意味着欧盟企业可以在同等条件下竞标南方共同市场国家的政府合同。

此外,与直接投资有关的资本将能够在地区之间自由流动,而不受外汇管制或国际转账限制等约束。同时,还制定了明确的投资保护规则,确保公平以及保护了投资者的利益。

中小型企业也将受益于贸易壁垒的减少以及官僚机构的简化和便捷,这无疑有助于这些企业在两个地区之间高效地开展经贸活动。

3.1.3 保护知识产权和反垄断法

该自贸协定也包括知识产权保护的条款,如缔约方承诺遵守《与贸易有关的知识产权协议》的规定,以及承认350个地理标志,以保护与其地理来源有关的具有独特特征的产品。

此外,所有缔约方都有义务通过或维持反垄断法,以有效解决反竞争和企业集中等问题。同时,通过指定或保留竞争管理机构,确保透明和有效地执行上述反垄断法。

3.1.4 可持续发展和环境承诺

该自贸协定的核心是应对气候变化。因此,缔约方对《联合国气候变化框架公约》 和《巴黎协定》做出了承诺,同意共同打击毁林行为,采用更严格的环境标准,并在采矿和能源项目中推广责任制。

另一项与自贸协定的环境承诺有关的措施是,欧盟根据其 "全球门户 "战略拨款18亿欧元,旨在促进南方共同市场地区的绿色数字转型。

3. 2 落实协议和后续步骤

虽然自由贸易协定的谈判已结束,但其实施必须先经过几个阶段。

根据欧盟相关规定,协定仍需欧盟各国批准后才能签署,只有55%的成员国同意且这些国家人口总数超过欧盟总人口的65%,自贸协定才能"过关"。 此外,自贸协定还需获得欧洲议会批准。尽管如此,由于该协定涉及欧盟及其成员国的共同权限领域,因此需要所有成员国批准属于其权限范围内的协议条款,协定才能完全生效。

另一方面,南方共同市场理事会必须以一个集体身份来批准该自贸协定,然后再提交阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭的国会批准。

不过,一旦欧盟批准,只要不涉及成员国的权限,该协定的商业章节就可以暂时生效。例如,即使可持续发展和环境章节在国家批准方面延误,部分实施自由贸易协定仍可带来直接利益,如降低关税和改善市场准入。

4. 战略和政治影响: 抓住历史机遇

《阿中避免双重征税协定》和《欧盟-南共市自由贸易协定》无疑巩固了阿根廷作为中国和欧盟战略伙伴的地位。这两个协定有助于阿根廷的优质产品(如农产品、矿产和可再生能源技术)进入这两个巨大的消费市场。同时,协议还便利了阿根廷国内市场的发展,为以更有竞争力的价格进口原材料和工业产品提供了便利。

这些贸易方面的进展不仅有利于阿根廷的进出口,也推动了其国内外投资。通过制定清晰透明的投资促进和保护政策,阿根廷力图吸引大量资金进入基础设施、能源和供应链扩张等领域,从而进一步推动当地经济的增长。

此外,这些协议不仅有利于阿根廷的经济发展。在阿方的贸易投资促进及激励机制日趋规范和开放的大背景下,中国和欧盟成员国都将享受进入这个资源丰富市场的优惠准入。

这些积极的变化反映了阿根廷始终致力于在全球经济一体化的进程中扮演重要角色。虽然政策落地仍然面临着挑战,但阿根廷经济的增长潜力、基础设施的发展以及地缘政治的增强都凸显了这些进展的可贵,为利益相关者提供了一个历史性机遇,以迈向合作共赢的新时代。

Footnote

1. The DTEA between Argentina and China can be found in both Spanish and English versions in the following link.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.