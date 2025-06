把握投资新机遇：阿根廷高压/超高压输电项目

2025年6月2日,阿根廷经济部发布了第 715/2025 号决议,标志着阿根廷输电基础设施的重大发展。该决议将16个高压和超高压输电项目列为阿根廷紧急/国家优先项目。这些项目将按照新修订的第27742号《基础法》及其实施的第713/2024号法令规定的公共工程特许经营权制度执行。

1. 主要条款

特许经营模式:新框架将基础设施的建设、运营和维护责任分配给私营部门,不再需要直接的公共资金。这一模式已纳入 "运营、负荷调度和价格计算程序 "。

特许经营权获得者的补偿:在运营和维护阶段,特许公司将通过阿根廷批发电力市场管理公司(CAMMESA)按月获取补偿。

融资:项目资金可通过向受益于工程的电力批发市场(MEM)用户征收特定的输电扩容费来解决。

独立输电运营商:特许经营权获得者将在现有输电公司的监督下作为独立输电运营商运营,在签订特许权协议的同时需要获得技术许可证

资产转让:特许经营期结束后,已建资产将无偿移交给阿根廷联邦政府,不纳入输电公司的资本池。

自动批准地役权:《公共便利和必要性证书》的颁发将自动批准必要的行政电力地役权。

2. 相关企业的机会

新的特许经营权框架为阿根廷电力行业吸引私人投资提供了重要的机会。通过允许私营实体资助和管理这些项目,该框架旨在解决当前阿根廷的系统制约并整合新的发电能力。在这一制度下,从事电力传输和基础设施开发的企业可能会发现新的商机。

3. 合规和截止日期

有意参与这16个项目的企业应注意以下几点:

参与要求: 企业必须符合阿根廷能源秘书处制定的技术和经济标准,详见第507/2023号决议。

项目清单: 项目包括 AMBA I + STATCOM Ezeiza、Línea 500 KV Vivoratá – Plomer 等主要输电线路,以及多条国际互连线路。

阿根廷国家能源部门紧急情况:该框架在 "国家能源行业紧急状态"的背景下运作,并延长至 2026年7月9日,这凸显了这些项目的紧迫性和优先性。

4. 总结

阿根廷新的特许经营权框架代表着该国正欢迎私营部门参与电力传输网络的扩建。企业应评估参与这些重点项目的潜在利益和要求,以充分利用这一举措带来的机遇。

更多信息

Duane Morris 律师事务所在涉及阿根廷和拉丁美洲业务相关的法律问题上拥有丰富的经验。我们的律师可以协助处理合同谈判、风险管理、许可和争议解决,为涉及阿根廷输电网络的项目提供重要的法律指导。我们的专业知识可确保客户遵守阿根廷法律,促进基础设施项目的成功推进和落地。

如果您对本文章有任何疑问,请联系 Eduardo Ramos-Gómez、Raul Rangel Miguel 或您经常联系的律所律师。

