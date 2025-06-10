Может ли приостановить срок исковой давности множество претензий?

На практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда стороны “затягивают” с обращением в суд для взыскания имеющейся дебиторской задолженности, полагая, что времени на это «достаточно». При этом, в качестве напоминания о наличии долга компании периодически направляют своим должникам претензии с суровым требованием погасить долг в кратчайшие сроки.
Когда же срок исковой давности стучится в дверь, наши клиенты, как правило, отрицают его наступление, говоря о том, что они обезопасили себя ранее направляя претензии, что неоднократно приостанавливало течение этого срока.
Елизавета Тенюта, ведущий юрист практики «Разрешение споров» GRATA International Belarus на примере недавнего кейса рассказала: может ли повлиять на течение срока исковой давности периодическое направлений претензий должнику?
Разбор кейса
Между поставщиком (наш клиент) и покупателем был заключен договор поставки, согласно которому товар должен быть поставлен 21.09.2021. Поставщик поставляет 21.09.2021 в адрес покупателя только часть оговоренного в договоре объема продукции.
В связи с недопоставкой товара покупатель направляет в адрес поставщика 13.10.2021 претензию с требование выплатить неустойку за нарушение сроков поставки продукции. После этого претензионная переписка приостановилась, а договор был расторгнут. В августе 2024 года покупатель направляет повторную претензию с аналогичным требованием выплатить неустойку. Позднее, не получив ответ на претензию в месячный срок, Покупатель 01.10.2024 обратился в суд.
В свою очередь, поставщик (Ответчик) заявил о наступлении срока исковой давности. Покупатель, возражая против такого довода, сослался на ст. 203 ГК, согласно которой предъявление претензии в последние 6 месяцев срока исковой давности приостанавливает ее течение и, более того, удлиняет оставшуюся часть срока до шести месяцев. При этом, в качестве обоснования он представил в суд претензию, направленную в августе 2024 года.
Подлежало ли приостановлению течение срока исковой давности в описанной ситуации в связи с тем, что Покупатель направил повторную претензию?
По общему правилу предъявление претензии приостанавливает течение срока исковой давности на период со дня направления претензии должнику до получения ответа на претензию или истечения срока для его ответа, установленного законодательством или договором (ч. 2 п. 3 ст. 203 ГК). Кроме того, после возобновления течения срока исковой давности оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев.
Однако для применения данной опции с приостановлением течения срока исковой давности важно выполнить одно условие - претензия должна быть предъявлена только в последние 6 месяцев до момента истечения срока исковой давности.
Вместе с этим, из рассмотренных норм прямо не усматриваются однозначные ответы на следующие вопросы:
- Приостанавливается ли срок давности на период рассмотрения повторной претензии, заявленной в последние 6 месяцев, если первая претензия была направлена гораздо ранее?
- Работает ли правило о приостановлении течения срока исковой давности и о продлении оставшейся части до шести месяцев в случае подачи повторной претензии?
Позиция суда
Подобная неопределенность в части направления повторных претензий, безусловно, используется недобросовестными сторонами в ходе судебных разбирательств в качестве довода против применения судом сроков исковой давности, как и было в случае нашего клиента.
Однако сложившаяся к настоящему времени судебная практика дает однозначные ответы на перечисленные выше вопросы.
Так, в деле нашего клиента экономически суд указал: повторная подача претензии не влечет увеличение срока исковой давности на 6 месяцев, а равно приостановление его течения.
Аналогичный вывод также был сделан судебной коллегией по экономическим делам Верховного суда по делу №155ЭИП21463.
Вывод
Таким образом, приостановление течения срока исковой давности путем направления претензии работает только единожды, и при условии, что такая претензия направлена в последние шесть месяцев срока исковой давности, во всех остальных случаях данное правило не работает.
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