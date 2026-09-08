Nye rettigheter for SAP-kunder: Dette betyr EU-kommisjonens vedtak for norske virksomheter

EU-kommisjonen har godkjent bindende forpliktelser fra SAP som gir norske virksomheter større fleksibilitet ved bruk av lokalt installert ERP-programvare. Forpliktelsene omfatter rett til å velge vedlikeholdsleverandør, si opp ubrukte lisenser under spesifikke forhold, og reduserte kostnader ved leverandørbytte. Hva betyr disse endringene for din virksomhet, og hvordan kan du dra nytte av de nye rettighetene?

Norske virksomheter som bruker SAPs lokalt installerte ERP-programvare får nå større fleksibilitet og nye rettigheter knyttet til blant annet valg av vedlikeholdsleverandør, oppsigelse av lisenser og kontraktsvilkår. Bakgrunnen er at EU-kommisjonen den 9. juli i år vedtok å godkjenne en rekke forpliktelser foreslått av SAP etter en konkurranserettslig undersøkelse av selskapets praksis.

Vi gjennomgår bakgrunnen for vedtaket, innholdet i forpliktelsene og hvilken betydning dette har for norske SAP-kunder.

Hva var bakgrunnen for vedtaket og forpliktelsene?

I september 2025 åpnet EU-kommisjonen en formell konkurranserettslig undersøkelse av SAP, på bakgrunn av mistanker om at SAPs praksis knyttet til avtaler om vedlikehold av installert SAP-programvare er i strid med forbudet mot å misbruke sin dominerende stilling i det indre marked. Etter innledende undersøkelser var EU-kommisjonens foreløpige vurdering at SAP har en dominerende stilling i markedet for vedlikeholds- og driftstjenester for sin lokalt installerte ERP-programvare, og at SAP har misbrukt denne posisjonen i strid med artikkel 102 i EU-traktaten (TEUV) og artikkel 54 i EØS-avtalen.

EU-kommisjonen identifiserte fire bekymringsfulle praksiser:

SAP gjorde det vanskelig for kunder å si opp vedlikeholdsavtaler for programvare de ikke lenger benyttet,

Kunder som hadde valgt tredjepartsleverandører til vedlikehold og som senere ønsket å bytte tilbake til SAP ble belastet høye gebyrer,

Hver gang en kunde kjøpte nye lisenser, ble kontraktsperioden for eksisterende lisenser fornyet,

Dersom kundene valgte SAP som leverandør for vedlikehold, ble kundene pålagt å bruke SAP som leverandør for alle sine SAP-produkter, og alle produktene måtte vedlikeholdes på samme vilkår til samme pris

Saken ble løst ved at SAP tilbød bindende forpliktelser etter artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003 (heretter omtalt som "Forpliktelsene"). Disse ble som nevnt godkjent av EU-kommisjonen 9. juli i år, uten at EU-kommisjonen konkluderte med regelbrudd.

Hva går forpliktelsene ut på?

Forpliktelsene er rettslig bindende for SAP i ti år, og gjelder globalt for alle SAPs kunder. Forpliktelsene kan derfor påberopes av norske kunder. I hovedpunkter omfatter Forpliktelsene:

Rett til å dele opp SAP-landskapet: Kunder får rett til å dele inn sitt SAP-miljø i separate deler og velge ulike leverandører, ulike vedlikeholdsnivåer eller intet vedlikehold for hver del. SAP er forpliktet til å gjennomføre en slik oppdeling innen seks måneder etter at kunden har forespurt dette.

Kunder får rett til å dele inn sitt SAP-miljø i separate deler og velge ulike leverandører, ulike vedlikeholdsnivåer eller intet vedlikehold for hver del. SAP er forpliktet til å gjennomføre en slik oppdeling innen seks måneder etter at kunden har forespurt dette. Oppsigelsesrett for lisenser i spesifikke situasjoner: SAP gir kundene rett til å si opp lisenser og tilhørende vedlikeholdsavtaler i følgende scenarier: Produkter i siste vedlikeholdsfase der SAP kun yter reduserte vedlikeholdstjenester ("end of life") Mislykkede implementeringsprosjekter der ansvaret ligger hos SAP Kundens insolvens eller konkurs Ved kundens nedbemanning på 10 % eller mer over to år kan kunden redusere 10 % av lisensene og tilhørende kostnader Ved salg av virksomhet kan lisensene overføres til kjøper, delvis overføres eller sies opp helt

SAP gir kundene rett til å si opp lisenser og tilhørende vedlikeholdsavtaler i følgende scenarier: Utvidet tilgang til alternative lisensmodeller: SAP skal gi bredere tilgang til "single-metric"-kontrakter, en alternativ beregningsmodell for lisensavgifter som igjen vil påvirke vedlikeholdsavgiftene.

SAP skal gi bredere tilgang til "single-metric"-kontrakter, en alternativ beregningsmodell for lisensavgifter som igjen vil påvirke vedlikeholdsavgiftene. Klarere kontraktsvilkår for bindingstid: SAP må klargjøre bestemmelsene om den første lisensperioden der kunder ikke kan si opp tilhørende kontrakter for vedlikehold, og avstå fra å starte en ny bindingsperiode for eksisterende lisenser og kontrakter for hvert nye lisenskjøp.

SAP må klargjøre bestemmelsene om den første lisensperioden der kunder ikke kan si opp tilhørende kontrakter for vedlikehold, og avstå fra å starte en ny bindingsperiode for eksisterende lisenser og kontrakter for hvert nye lisenskjøp. Fjerning av gjenopprettelsesgebyr og reduserte tilbakevirkende avgifter: SAP fjerner gjenopprettelsesgebyrer helt og reduserer avgifter for kunder som returnerer til SAPs vedlikeholdstjenester etter å ha brukt tredjepart.

SAPs etterlevelse av Forpliktelsene overvåkes, og SAP vil kunne få bot ved manglende etterlevelse. SAP skal også opprette en intern klageordning der kunder kan henvende seg dersom de mener at SAP ikke anvender forpliktelsene korrekt.

Hvilken betydning har dette for din virksomhet, og hva bør du gjøre nå?

For norske virksomheter som har kjøpt lokalt installert ERP-programvare av SAP innebærer forpliktelsene en styrking av deres posisjon. Kunder kan nå på visse vilkår velge ulike leverandører for vedlikehold, si opp vedlikehold for programvare som ikke brukes og få lavere kostnader når man bytter tilbake til SAP som leverandør for vedlikeholdstjenester.

Dersom din virksomhet benytter SAPs lokalt installerte ERP-produkter, anbefaler vi følgende:

Gjennomgå SAP-avtalene: Kartlegg lisensporteføljen og gjeldende bindingstid på lokalt installerte SAP produkter og tilhørende vedlikeholdsavtaler. Identifiser ubrukte lisenser, og vurder om det er grunnlag etter Forpliktelsene til å si opp disse.

Kartlegg lisensporteføljen og gjeldende bindingstid på lokalt installerte SAP produkter og tilhørende vedlikeholdsavtaler. Identifiser ubrukte lisenser, og vurder om det er grunnlag etter Forpliktelsene til å si opp disse. Vurder oppdeling av virksomhetens SAP-landskap: Undersøk om det er ønskelig med ulike vedlikeholdsnivåer for virksomhetens SAP-produkter. Dersom det er tilfelle, bør virksomheten vurdere å sende et krav om å splitte opp SAP-landskapet til SAP.

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