Реклама БАДов: что важно знать бизнесу?

Для того, чтобы привлечь внимание потребителей...

Для того, чтобы привлечь внимание потребителей, производители и импортеры начинают активно проводить рекламные кампании, в рамках которых создают рекламные слоганы и видеоролики для привлечения внимания.

Напомним, что с 11 июля 2024 года в Беларуси разрешили дистанционную продажу БАДов. Подробнее о ней можно прочить по ссылке.

Прежде чем начать рекламировать БАД, нужно проверить его регистрацию. Важно, что каждая партия должна сопровождаться копиями документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Например, для государственной регистрации БАДов для питания спортсменов, обязательным условием является наличие согласования Министерства спорта и туризма о целесообразности их использования в питании спортсменов.

При подготовке любого рекламного ролика или картинка рекомендуем воспользоваться следующим примерным чек-листом:

Размещение информации о БАДе 1. Наименование БАДа; 2. Наименование производителя; 3. Фраза – «данная информация носит рекламный характер»; 4. Указание, что это реклама БАДа, которая не является лекарственным препаратом, не предназначена для лечения заболеваний; 5. Указание о необходимости ознакомления с рекомендациями по их применению. Стиль изложения Понятный, без использования специальных научных терминов, слов и фраз, которые способны ввести в заблуждение Дисклеймер БАД имеет медицинские противопоказания к его применению и нежелательные или побочные реакции с описанием. Несколько ограничений, чего следует избегать в рекламе 1. Обращение к несовершеннолетним (например, «попроси маму купить это!»). 2. Утверждения или предположения о наличии у потребителей рекламы тех или иных состояний, которые требуют применения объекта рекламирования, о медицинских показаниях для применения, о лечебных свойствах, о влиянии на скорость и степень выздоровления человека либо утверждения, создающего у здорового человека впечатление о необходимости применения объекта рекламирования (например, «у Вас заложен нос или Вы чихаете, примите витамин С», «чтобы не болеть гриппом, принимайте комплекс Mg + Zn», «одна таблетка с утра и вечером, и Вы забудете о мигрени»). 3. Можно получить материальное поощрение. Запрет не распространяется на скидки, в случае приобретения объекта рекламирования. 4. Дополнить информацию на этикетке. На потребительской этикетке может содержаться информация рекламного характера, но для ее использования необходимо письмо ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 5. Информации о проведении клинических или иных исследований (испытаний) и их результатах. 6. БАД также эффективна или более эффективна, чем аналогичная БАД. 7. «БАД способна заменить рациональное питание». 8. «Дополнительное постоянное применение БАДов требует соблюдения диеты». 9. «БАД способна защитить от воздействия неблагоприятных экологических и социально-бытовых факторов, психоэмоциональных перегрузок». 10. «Применяя БАД, Вы можете быстро (более чем 5 кг в месяц) снизить массу тела, в том числе избыточно повышенную массу тела в случаях, которые в соответствии с медицинскими показаниями требуют медицинского вмешательства». 11. «БАД восстановит утраченную или сниженную (ослабленную) потенцию». 12. Придумывать или приукрашивать свойства БАД, не подтвержденных в установленном законодательством порядке.

После подготовки рекламного материала, он должен быть согласован с Минздравом. Срок такого согласования составляет 15 календарных дней, но в случае проведения экспертизы – 1 месяц. Само согласование бесплатное. Для проведения согласования необходимо представить на бумажном носителе заявление, образцы рекламных материалов, копии документов, подтверждающих достоверность рекламы, образцы потребительской упаковки. Срок действия согласования – 1 год.

* Мультимедийная реклама представляется на электронном носителе.

После согласования менять рекламный материал нельзя. Если же все-таки его изменили, то следует помнить, что за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена административная ответственность по ст. 13.9 КоАП.

Штраф на юридическое лицо составляет от 20 до 50 базовых величин (840,00 – 2100,00 белорусских рублей).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.