CONVINUS Global Mobility Alert 26.2026

INDONESIA / INDONESIEN

Delays in processing due to ongoing anti-corruption investigations

Recent investigations by the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK), including an operation related to alleged corruption at the immigration office in West Jakarta, have led to operational disruptions at several immigration offices. The investigations are continuing in various locations, including Bali and West Java, resulting in extended processing times and temporary restrictions on services.

Among other things, the following processing times are affected:

The standard processing time for work visas has increased from about five business days to at least seven business days, and in some cases up to 10–11 business days. Applications for exit permits submitted to local immigration offices, which were previously processed within two business days, now take approximately three to five business days. Similarly, processing times for TSP/ERP applications (exit permits without return) have increased from three to five business days to approximately seven business days.

In addition, the scope of on-site assistance available during biometric appointments for ITAS renewals has been restricted. Whereas representatives were previously able to provide assistance throughout the entire appointment, help is now generally limited to accompanying the applicant to the registration counter. Requests for in-person consultations with immigration officials are also currently limited, with most communication taking place through official hotline channels.

Verzögerungen bei der Bearbeitung aufgrund laufender Ermittlungen zur Korruptionsbekämpfung

Jüngste Ermittlungen der indonesischen Kommission zur Korruptionsbekämpfung (KPK), darunter eine Aktion im Zusammenhang mit mutmasslichen Korruptionspraktiken bei der Einwanderungsbehörde in West-Jakarta, haben zu Betriebsstörungen in mehreren Einwanderungsbehörden geführt. Die Ermittlungen werden an verschiedenen Orten, darunter Bali und West-Java, fortgesetzt, was zu verlängerten Bearbeitungszeiten und vorübergehenden Einschränkungen des Dienstleistungsangebots führt.

Betroffen sind unter anderem folgende Bearbeitungszeiten:

Die Standardbearbeitungszeit für Arbeitsvisa hat sich von etwa fünf Werktagen auf mindestens sieben Werktage und in einigen Fällen auf bis zu 10–11 Werktage verlängert. Anträge auf eine reine Ausreisegenehmigung bei den örtlichen Einwanderungsämtern, die zuvor innerhalb von zwei Werktagen bearbeitet wurden, dauern nun etwa drei bis fünf Werktage. Ebenso haben sich die Bearbeitungszeiten für TSP/ERP-Anträge (Ausreisegenehmigung ohne Rückkehr) von drei bis fünf Werktagen auf etwa sieben Werktage verlängert.

Zudem wurde der Umfang der vor Ort verfügbaren Unterstützung bei biometrischen Terminen für ITAS-Verlängerungen eingeschränkt. Während Vertreter zuvor während des gesamten Terminablaufs Unterstützung leisten konnten, beschränkt sich die Hilfe nun in der Regel auf eine Begleitung bis zum Registrierungsschalter. Auch Anfragen für persönliche Beratungsgespräche mit Einwanderungsbeamten sind derzeit eingeschränkt, wobei der Großteil der Kommunikation über offizielle Hotline-Kanäle erfolgt.

KUWAIT / KUWAIT

The issuance of business visas has resumed

After the Kuwaiti authorities temporarily suspended the issuance of business visas for all nationals in early June 2026, they have now resumed processing and issuing them.

At a Glance: The business visa is a single-entry visa valid for up to 30 days, issued at the request of a company registered in Kuwait. It is required for business travel, including participation in meetings, seminars, and conferences; meetings with clients; and contract negotiations. The suspension of business visa issuance restricted the entry of foreign nationals into Kuwait for business purposes and has had an impact on planned meetings and business trips.

Die Erteilung von Geschäftsvisas wurde wieder aufgenommen

Nachdem die kuwaitischen Behörden Anfang Juni 2026 die Erteilung von Geschäftsvisen für alle Staatsangehörigen vorübergehend ausgesetzt hatten, haben die Behörden die Bearbeitung und Erteilung jetzt wieder aufgenommen.

Auf einen Blick: Das Geschäftsvisum ist ein Visum für eine einmalige Einreise mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu 30 Tagen, das auf Antrag eines in Kuwait registrierten Unternehmens ausgestellt wird. Es ist für geschäftliche Reisen erforderlich, darunter die Teilnahme an Besprechungen, Seminaren und Konferenzen, Treffen mit Kunden sowie Vertragsverhandlungen. Die Aussetzung der Erteilung von Geschäftsvisa schränkte die Einreise ausländischer Staatsangehöriger zu geschäftlichen Zwecken nach Kuwait ein und hatte aktuell Auswirkungen auf geplante Besprechungen und geschäftliche Reisen.

UNITED KINGDOM / VEREINIGTES KÖNIGREICH

Extension of leniency periods for expired biometric residence permits and cards

Holders of expired biometric residence permits (BRPs) may continue to use them to access most eVisa services until December 31, 2026; they were originally scheduled to no longer be accepted starting in June 2026. This extension does not apply to: checks related to employment or tenancy law; purposes under the European Union Settlement Scheme (EUSS); individuals who were granted a residence permit after the BRP was phased out but were not issued a BRP; or individuals whose BRP has been lost.

Expired Biometric Residence Cards (BRCs), however, remain valid:

Until December 31, 2026, exclusively for purposes outside the EUSS

and

Until December 31, 2030, for purposes under the EUSS.

Previously, it was planned that expired BRCs would no longer be accepted for any purpose after December 31, 2026. Under the updated regulations, expired BRCs will continue to be accepted for EUSS purposes until December 31, 2030.

As part of the digitization of its immigration system, the United Kingdom began phasing out BRPs and BRCs in 2024. Since then, the government has repeatedly extended the transitional arrangements for the continued use of expired BRPs and BRCs, with the permitted uses and expiration dates differing between the two documents.

Verlängerung der Nachfrist für abgelaufene biometrische Aufenthaltsgenehmigungen und -karten

Inhaber abgelaufener biometrischer Aufenthaltsgenehmigungen (BRPs) können diese bis zum 31. Dezember 2026 weiterhin für den Zugang zu den meisten eVisa-Diensten nutzen; ursprünglich war vorgesehen, dass sie ab Juni 2026 nicht mehr akzeptiert werden. Diese Verlängerung gilt nicht für: Überprüfungen des Arbeits- oder Mietrechts; Zwecke im Rahmen des European Union Settlement Scheme (EUSS); Personen, denen nach der Ausserbetriebnahme der BRP eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt wurde, denen jedoch keine BRP ausgestellt wurde; oder Personen, deren BRP verloren gegangen ist.

Abgelaufene biometrische Aufenthaltskarten (BRC) bleiben hingegen gültig:

Bis zum 31. Dezember 2026 ausschliesslich für Zwecke ausserhalb des EUSS

und

Bis zum 31. Dezember 2030 für Zwecke im Rahmen des EUSS.

Zuvor war vorgesehen, dass abgelaufene BRCs nach dem 31. Dezember 2026 für alle Zwecke nicht mehr akzeptiert werden. Nach den aktualisierten Regelungen werden abgelaufene BRCs für EUSS-Zwecke bis zum 31. Dezember 2030 weiterhin akzeptiert.

Im Rahmen der Digitalisierung seines Einwanderungssystems begann das Vereinigte Königreich im Jahr 2024 mit der schrittweisen Abschaffung von BRPs und BRCs. Seitdem hat die Regierung die Übergangsregelungen für die weitere Verwendung abgelaufener BRPs und BRCs wiederholt verlängert, wobei sich die zulässigen Verwendungszwecke und Enddaten zwischen den beiden Dokumenten unterscheiden.

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