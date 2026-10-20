¿Planeas Asistir Al Mundial 2026? Esto Es Lo Que Necesitas Saber Sobre FIFA PASS

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso importante para facilitar el proceso de visa de los millones de fanáticos que sueñan con estar presentes. Este nuevo sistema —el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de FIFA, conocido como FIFA PASS— busca brindarle a los solicitantes elegibles acceso a fechas prioritarias para sus entrevistas de visa en embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso importante para facilitar el proceso de visa de los millones de fanáticos que sueñan con estar presentes.

Este nuevo sistema —el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de FIFA, conocido como FIFA PASS— busca brindarle a los solicitantes elegibles acceso a fechas prioritarias para sus entrevistas de visa en embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo.

Las proyecciones estiman que entre 1 millón y 6 millones de visitantes internacionales viajarán a los Estados Unidos para la FIFA World Cup 2026. Este volumen generará una presión considerable sobre los recursos consulares del país.

En anticipación de esa demanda, el Departamento de Estado de EE. UU. creó FIFA PASS, una herramienta que le permite a los titulares de entradas verificadas acceder a una entrevista de visa de forma expedita.

¿Qué garantiza —y qué no— FIFA PASS?

Es fundamental entender qué SÍ y qué NO garantiza FIFA PASS. El sistema únicamente te brinda la oportunidad de solicitar una cita más temprana —no garantiza la aprobación de tu visa—. Todos los solicitantes deben igualmente completar el formulario DS-160, asistir a una entrevista consular en persona y pasar por una evaluación completa de admisibilidad.

Por último, ten en cuenta que una nueva tarifa de $250 por Integridad de Visa y Seguridad Fronteriza fue promulgada el 4 de julio de 2025. A marzo de 2026, todavía no ha entrado en vigor —pero te recomendamos estar atento a cualquier actualización a medida que se acerca el torneo.

Cómo Solicitar FIFA PASS

Conclusión

FIFA PASS es una herramienta valiosa para los titulares de entradas elegibles —pero no es un atajo. El proceso de visa continúa siendo riguroso, y la preparación marca la diferencia. Te recomendamos comenzar con anticipación, verificar que todos tus documentos sean consistentes y mantenerte informado sobre cualquier cambio antes de tu entrevista.

¿Tienes dudas? Visita state.gov/fifa-world-cup-26 o consulta las preguntas frecuentes oficiales de FIFA. Si necesitas asesoría personalizada para tu caso, nuestro equipo está disponible para ayudarte. Contáctanos y te guiamos en cada paso del proceso.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.