Estados Unidos Suspende Temporalmente las Solicitudes de Visas de Inmigrante en Todo el Mundo

El Departamento de Estado de EE. UU. ha suspendido temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en todo el mundo debido a un programa de capacitación enfocado en evaluaciones de carga pública. Esta medida afecta principalmente a solicitantes que buscan residencia permanente a través de consulados estadounidenses, mientras que los casos de ajuste de estatus dentro del país siguen un proceso diferente.

Se ha producido un cambio que afecta las entrevistas para visas de inmigrante en todo el mundo. El 25 de agosto de 2026, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Reuters que el Departamento había iniciado durante agosto un programa de capacitación en las embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo. Según Reuters, el objetivo de la capacitación es garantizar que los solicitantes sean evaluados tomando en cuenta, entre otros factores, la posibilidad de que lleguen a depender de beneficios públicos en Estados Unidos.

Esta capacitación también está afectando la programación de las entrevistas para visas de inmigrante en las embajadas y consulados de Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que todas las solicitudes de visa de inmigrante hayan sido canceladas o suspendidas de manera permanente.

La situación actual se refiere principalmente al retraso temporal de las entrevistas para visas de inmigrante mientras los funcionarios consulares reciben capacitación adicional.

Este artículo explica los recientes cambios en la programación de entrevistas, la capacitación del Departamento de Estado centrada en las evaluaciones de carga pública y la diferencia entre el procesamiento de visas de inmigrante en los consulados de Estados Unidos y el proceso de ajuste de estatus dentro del país.

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¿Cuándo Anunció el Departamento de Estado Este Cambio?

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. confirmó el desarrollo a Reuters el 25 de agosto de 2026. Según Reuters, el Departamento inició durante agosto un programa de capacitación mundial en las embajadas y consulados de Estados Unidos con el fin de ayudar a los funcionarios de visas a realizar evaluaciones más completas y uniformes de los solicitantes, incluidas revisiones relacionadas con la posible dependencia futura de beneficios públicos.

También existe una distinción importante en cuanto a la fuente. Al 28 de agosto de 2026, no parece que el Departamento de Estado haya publicado en su propio sitio web un anuncio escrito separado que describa específicamente la reprogramación mundial de entrevistas del 25 de agosto. Por esa razón, la forma más precisa de expresarlo es que el Departamento de Estado confirmó el desarrollo a Reuters el 25 de agosto de 2026.

No se Han Cancelado Todas las Solicitudes de Visa de Inmigrante

Una solicitud de visa de inmigrante y una entrevista para una visa de inmigrante no son lo mismo. La información disponible actualmente no indica que Estados Unidos haya cancelado todas las solicitudes pendientes de visa de inmigrante ni que haya prohibido la presentación de nuevas solicitudes.

En cambio, el Departamento de Estado ha ajustado los calendarios de entrevistas en las embajadas y consulados de Estados Unidos para permitir que los funcionarios consulares completen la nueva capacitación. Por esta razón, afirmar que “Estados Unidos detuvo todas las solicitudes de visa de inmigrante” sería demasiado amplio. Una descripción más precisa es que el Departamento de Estado está retrasando o reprogramando temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en todo el mundo mientras los funcionarios consulares reciben capacitación adicional.

El Departamento tampoco ha anunciado una fecha definitiva para que todos los calendarios de entrevistas para visas de inmigrante vuelvan a la normalidad.

¿Quiénes Pueden Verse Afectados por los Retrasos Temporales en las Entrevistas para Visas de Inmigrante?

Los cambios temporales en la programación afectan principalmente a las personas que se encuentran fuera de Estados Unidos y buscan obtener la residencia permanente mediante una visa de inmigrante en una embajada o consulado de Estados Unidos. Entre los solicitantes potencialmente afectados se encuentran los cónyuges, hijos, padres y otros familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses; los familiares elegibles de residentes permanentes legales; otros solicitantes de visas de inmigrante por motivos familiares; solicitantes de visas de inmigrante basadas en empleo; determinados solicitantes de visas de inmigrante basadas en inversión; y solicitantes del Programa de Visas de Diversidad que sean elegibles para continuar con el procesamiento de su visa de inmigrante.

Estas visas se dividen en distintas vías principales, cada una con objetivos específicos y diferentes requisitos de elegibilidad. Las visas de inmigrante basadas en empleo permiten que los ciudadanos extranjeros vivan y trabajen permanentemente en Estados Unidos. En la mayoría de los casos, para obtener una visa de inmigrante se necesita una relación familiar o laboral que cumpla con los requisitos, o ser elegible a través de un programa como la Lotería de Visas de Diversidad.

Sin embargo, no todos estos solicitantes están sujetos exactamente a los mismos requisitos financieros. Por ejemplo, en muchos casos familiares se exige que un patrocinador que reúna los requisitos presente una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, mientras que ese mismo requisito no se aplica de la misma manera en muchos casos basados en empleo.

Por lo tanto, la evaluación legal depende del tipo de solicitud de visa de inmigrante y de las circunstancias particulares de cada caso. El retraso de una entrevista tampoco significa que la solicitud de visa de inmigrante haya sido denegada.

Los Casos de Ajuste de Estatus Dentro de Estados Unidos Son Diferentes

Es muy importante distinguir entre el procesamiento consular y las solicitudes presentadas dentro de Estados Unidos. El Departamento de Estado es responsable del procesamiento de visas en las embajadas y consulados estadounidenses fuera de Estados Unidos, mientras que muchas personas que ya se encuentran legalmente dentro del país pueden solicitar la residencia permanente a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos si cumplen con los requisitos legales.

Este proceso se conoce generalmente como ajuste de estatus. Por lo tanto, los cambios temporales del Departamento de Estado en los calendarios de entrevistas para visas de inmigrante no significan que todas las solicitudes de residencia permanente presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dentro del país hayan sido suspendidas.

Una persona que solicita una visa de inmigrante a través de un consulado de Estados Unidos en el extranjero sigue un proceso administrado por el Departamento de Estado, mientras que una persona que solicita un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos generalmente sigue un proceso administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Ambos forman parte del derecho migratorio estadounidense, pero no son el mismo procedimiento.

La situación actual tampoco significa que todas las categorías de visas de turista, estudiante u otras visas temporales hayan sido suspendidas en todo el mundo.

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¿Qué Significa la Información sobre la Visa de Inmigrante?

Las personas que buscan información sobre el sistema migratorio estadounidense suelen preguntar: “¿qué significa visa de inmigrante?” Una visa de inmigrante es, en términos generales, una visa que se otorga a una persona que tiene la intención de ingresar a Estados Unidos como residente permanente.

Es diferente de una visa temporal, que generalmente se utiliza para un propósito limitado, como turismo, estudios o empleo temporal. Después de que una persona recibe una visa de inmigrante y es admitida en Estados Unidos como residente permanente, normalmente adquiere el estatus de residente permanente legal y posteriormente puede recibir su Green Card.

Esta diferencia es importante al leer noticias de inmigración, porque una política que afecta a las visas de inmigrante no se aplica automáticamente a todos los tipos de visas de Estados Unidos.

La Nueva Evaluación se Centra en la Regla de Carga Pública

Una parte importante de la nueva capacitación se refiere a la causal de inadmisibilidad por carga pública. La regla de carga pública no es nueva y forma parte del derecho migratorio de Estados Unidos desde hace muchos años.

De conformidad con la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una persona puede ser considerada inadmisible si el gobierno determina que es probable que se convierta en una carga pública. Sin embargo, esta decisión no puede basarse únicamente en la cantidad de dinero que la persona tenga actualmente en una cuenta bancaria.

La ley exige que los funcionarios consideren varios factores, entre ellos la edad del solicitante, su estado de salud, situación familiar, bienes, recursos financieros, situación económica, educación y habilidades. Cuando la ley lo exige, una Declaración Jurada de Patrocinio Económico también puede formar parte de la evaluación.

El Departamento de Estado explicó en su guía del 26 de febrero de 2026 que los funcionarios consulares pueden considerar factores como la edad, la salud, las circunstancias familiares, la situación financiera, la educación, las habilidades y determinados usos pasados o actuales de beneficios públicos. Esto significa que, al evaluar una solicitud de visa de inmigrante, también puede analizarse la capacidad general del solicitante para mantenerse económicamente en Estados Unidos.

¿Recibir Cualquier Beneficio Público Hace que una Persona sea Considerada una Carga Pública?

No. Recibir cualquier tipo de servicio gubernamental no significa automáticamente que un inmigrante será considerado una carga pública.

Según la guía del Departamento de Estado del 26 de febrero de 2026, el concepto de carga pública se centra generalmente en si es probable que una persona llegue a depender principalmente del gobierno para cubrir sus necesidades básicas. El Departamento ha identificado ciertos programas de asistencia en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos y la atención institucional de largo plazo financiada por el gobierno como ejemplos que pueden ser relevantes.

Sin embargo, el análisis debe basarse en las circunstancias generales del solicitante. El hecho de haber utilizado anteriormente un programa gubernamental no significa automáticamente que una visa de inmigrante deba ser denegada.

¿Por Qué es Importante la Política de Fianza por Carga Pública del 5 de Agosto de 2026?

Otro anuncio del Departamento de Estado es importante al evaluar la actual política migratoria. El 5 de agosto de 2026, el Departamento anunció que, en determinadas circunstancias, algunos solicitantes de visa de inmigrante podrían recibir autorización para utilizar una fianza por carga pública.

El Departamento indicó que este programa se utiliza de manera limitada como programa piloto. Si se determina que un solicitante no es elegible para una visa de inmigrante debido a la causal de carga pública, el solicitante puede tener la posibilidad de presentar pruebas adicionales para responder a las preocupaciones del funcionario.

En ciertos casos, el funcionario consular también puede permitir que el solicitante solicite una fianza por carga pública a través de USCIS. Según el Departamento de Estado, el monto de la fianza depende de las circunstancias particulares de cada caso. Si la fianza es aprobada y se cumplen todos los demás requisitos, una persona que anteriormente haya sido considerada inadmisible por motivos de carga pública podría llegar a recibir la visa de inmigrante.

La fecha es significativa porque esta política fue anunciada apenas unas semanas antes de que el Departamento confirmara su programa de capacitación mundial. Considerados en conjunto, estos acontecimientos sugieren que la autosuficiencia financiera y las reglas sobre carga pública podrían recibir mayor atención en futuras evaluaciones de visas de inmigrante.

¿Es Esto lo Mismo que la Política Anterior de Visas de Inmigrante Basada en el País de Nacionalidad?

No. Las dos políticas son jurídicamente diferentes.

A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado había suspendido la emisión de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países mientras evaluaba preocupaciones relacionadas con el posible uso de beneficios públicos. Esa política migratoria anterior se basaba en la nacionalidad y se aplicaba de manera amplia a personas procedentes de los países incluidos en la lista.

El 21 de agosto de 2026, un tribunal federal de Nueva York determinó que la política basada en el país de nacionalidad era ilegal. El tribunal concluyó que el Departamento de Estado había excedido su autoridad legal al imponer una restricción amplia a la emisión de visas de inmigrante basada en la nacionalidad.

El actual programa mundial de capacitación parece funcionar de manera diferente. En lugar de anunciar una restricción general de visas de inmigrante contra determinadas nacionalidades, el Departamento está capacitando a los funcionarios consulares para realizar una evaluación más detallada de carga pública de cada solicitante de manera individual. Esta diferencia es importante conforme al derecho migratorio de Estados Unidos.

¿Por Qué es Importante el Momento en que Esto Ocurre Después de la Decisión del Tribunal Federal?

El momento en que se produjeron estos acontecimientos ha llamado la atención en las recientes noticias de inmigración. La decisión del tribunal federal que anuló la anterior política de visas de inmigrante basada en el país de nacionalidad fue emitida el 21 de agosto de 2026, mientras que el programa mundial de capacitación del Departamento de Estado fue confirmado a Reuters el 25 de agosto de 2026.

Solo unos pocos días separan ambos acontecimientos. Sin embargo, la cercanía de las fechas, por sí sola, no demuestra que el nuevo programa haya sido creado para evitar o eludir la decisión del tribunal federal. En este momento no existe evidencia legal suficiente para llegar a esa conclusión.

La pregunta más importante es cómo funcionará la nueva política migratoria en los casos reales. ¿Realizarán los funcionarios consulares una verdadera evaluación individual basada en los hechos de cada solicitud de visa de inmigrante, o los nuevos estándares crearán en la práctica otra forma de exclusión amplia? La respuesta será más clara a medida que el Departamento comience a aplicar los nuevos estándares de capacitación a casos individuales.

¿Qué Deben Hacer Ahora los Solicitantes de Visa de Inmigrante?

Los solicitantes no deben asumir que un retraso en la entrevista significa que su caso ha sido denegado. En los casos basados en relaciones familiares, el proceso normalmente comienza cuando el patrocinador presenta el Formulario I-130 en nombre del familiar para iniciar el proceso de solicitud de visa. Los cónyuges pueden solicitar visas IR1 o CR1, mientras que las visas K-3 están destinadas a cónyuges que se encuentran esperando la aprobación del Formulario I-130. Sin embargo, las personas que preparan una solicitud de visa de inmigrante deberían considerar revisar cuidadosamente los aspectos financieros y de carga pública de su caso.

Dependiendo de la categoría de visa y de las circunstancias individuales, los funcionarios pueden examinar de cerca los ingresos, los recursos financieros, los bienes, el historial laboral, la educación, la capacidad para trabajar en Estados Unidos, el apoyo familiar, los ingresos del patrocinador y los posibles gastos relacionados con la salud. Los solicitantes también deben completar un examen médico con un médico autorizado antes de la etapa de la entrevista. Quienes ya tengan una fecha de entrevista deben vigilar cuidadosamente los mensajes enviados por la embajada o consulado de Estados Unidos y por el Centro Nacional de Visas. Después de presentar los documentos, sigue siendo necesaria una entrevista para la solicitud, y los solicitantes deben revisar el estado de su caso en línea para evitar demoras.

Si una entrevista es pospuesta, los solicitantes deben seguir las instrucciones proporcionadas por el gobierno. Una entrevista retrasada no significa automáticamente que la visa de inmigrante haya sido denegada, y el hecho de que todavía no se haya asignado una nueva fecha de entrevista tampoco significa automáticamente que el caso haya sido cerrado.

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¿Ha Anunciado el Departamento de Estado Cuándo se Reanudarán las Entrevistas Normales?

No se ha anunciado una fecha definitiva a nivel mundial. El Departamento de Estado confirmó a Reuters el programa global de capacitación el 25 de agosto de 2026, pero no proporcionó una fecha específica para que todos los calendarios de entrevistas de visas de inmigrante vuelvan completamente a la normalidad. Para entender qué significa esto para un caso particular, es importante tener en cuenta que los tiempos de procesamiento varían según la categoría y el año, y que las Visas de Preferencia Familiar están sujetas a límites anuales y acumulación de casos pendientes.

Al 28 de agosto de 2026, la página oficial de noticias sobre visas del Departamento tampoco parece contener un anuncio escrito separado que trate específicamente la reprogramación mundial de entrevistas para visas de inmigrante. La Lotería de Visas de Diversidad, también conocida como Programa de Visas de Inmigrante por Diversidad, pone a disposición 55.000 visas de inmigrante cada año para personas provenientes de países con bajos niveles de inmigración hacia Estados Unidos. Sus resultados se anuncian cada año después del período de solicitud. Otras vías pueden seguir cronogramas diferentes, incluidas las visas EB-1 para personas con habilidades extraordinarias en determinados campos o profesores destacados, así como los refugiados que pueden ajustar su estatus a residente permanente después de un año en Estados Unidos.

Por esta razón, los solicitantes deben confiar en las notificaciones de la embajada o consulado de Estados Unidos correspondiente, o del Centro Nacional de Visas, en lugar de basarse en fechas estimadas publicadas por los medios de comunicación. El volumen total también puede variar considerablemente de un año a otro; en 2020 se emitieron 4.013.210 visas de inmigrante.

Conclusión

El sistema estadounidense de visas de inmigrante está atravesando un período importante de cambios. Según la declaración realizada a Reuters el 25 de agosto de 2026 por un portavoz del Departamento de Estado, los funcionarios consulares de las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo están recibiendo capacitación adicional y los calendarios de entrevistas para visas de inmigrante se están ajustando temporalmente para permitir que dicha capacitación se lleve a cabo.

Esto no significa que todas las solicitudes de visa de inmigrante hayan sido canceladas, ni tampoco que Estados Unidos haya detenido toda la inmigración permanente. Sin embargo, estos cambios pueden tener un efecto más importante una vez que las entrevistas para visas de inmigrante se reanuden a mayor escala.

Los anuncios del Departamento de Estado de febrero y agosto de 2026 sugieren que los funcionarios podrían prestar mayor atención a la posibilidad de que un solicitante llegue a depender de beneficios públicos en Estados Unidos. Por esta razón, los solicitantes de visas de inmigrante basadas en relaciones familiares, empleo o inversión pueden necesitar prestar mayor atención no solo a los documentos básicos exigidos en sus casos, sino también a las pruebas que demuestren su estabilidad financiera y su capacidad para mantenerse económicamente en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la regla de carga pública no otorga a los funcionarios consulares una autoridad ilimitada. El derecho migratorio de Estados Unidos exige una evaluación individual basada en factores jurídicamente relevantes, y la reciente decisión de un tribunal federal también destaca la importante diferencia entre una evaluación individual de una visa de inmigrante y una restricción amplia basada en la nacionalidad.

Por lo tanto, la principal pregunta hacia el futuro no es si el sistema de visas de inmigrante se ha cerrado. La pregunta más importante es cómo aplicará el Departamento de Estado su evaluación más estricta de carga pública a las solicitudes individuales de visa de inmigrante.

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