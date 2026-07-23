El Boletín de Visas de agosto de 2026 marca un avance significativo para la categoría F2A, acelerando potencialmente el proceso de reunificación familiar para titulares de la Tarjeta de Residencia.

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El Boletín de Visas de agosto de 2026 ha traído avances significativos para la categoría F2A, lo que podría acelerar el proceso de reunificación familiar para muchos titulares de la Tarjeta de Residencia. Este artículo explora los cambios en el boletín, su impacto en los solicitantes y las diferencias con otras categorías de visas.

Introducción

Excelentes Noticias para las Familias de los Titulares de la Tarjeta de Residencia. El Boletín de Visas de agosto publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos trae buenas noticias para las familias de los residentes permanentes. Este boletín incluye avances positivos en las solicitudes de visas de inmigrante basadas en la reunificación familiar, especialmente para quienes pertenecen a la categoría F2A. Esta categoría abarca a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de los residentes permanentes legales (titulares de una Green Card o Tarjeta de Residencia Permanente). El avance en las fechas de procesamiento se considera una noticia alentadora para muchas familias que han esperado durante mucho tiempo.

Este progreso en el Boletín de Visas podría permitir que los solicitantes cuyas fechas de prioridad ya estén vigentes vean sus casos procesados con mayor rapidez y, en algunos casos, avancen a la siguiente etapa del proceso para obtener la Green Card. Sin embargo, es importante recordar que cada caso debe evaluarse de manera individual, de acuerdo con su fecha de prioridad y el estado de su solicitud.

¿Qué ha cambiado en el boletín de visas? En el Boletín de Visas de agosto de 2026, la categoría F2A (cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de titulares de Green Card) se actualizó de la siguiente manera: Categoría Julio de 2026 Agosto de 2026 Cambio Fecha de Acción Final (Final Action Date) 1 de enero de 2025 22 de julio de 2026 Avanzó aproximadamente 18 meses Fechas para Presentar la Solicitud (Dates for Filing) Vigente (Current - C) Vigente (Current - C) Sin cambios El Boletín de Visas de agosto de 2026 refleja un avance significativo para la categoría F2A. La Fecha de Acción Final pasó del 1 de enero de 2025, según el boletín de julio, al 22 de julio de 2026 en el boletín de agosto. Este cambio podría permitir que muchos más solicitantes con fechas de prioridad elegibles avancen hacia la etapa final del proceso de aprobación de la Green Card. Mientras tanto, la tabla de Fechas para Presentar la Solicitud permanece como Vigente (Current - C) para la categoría F2A, lo que significa que no hubo cambios en la elegibilidad para presentar solicitudes dentro de esta categoría.

¿Qué significa el avance de las fechas de procesamiento? La expresión "avance de las fechas de procesamiento" es un término técnico utilizado en el ámbito de la inmigración. En la práctica, significa lo siguiente: A cada solicitud de Green Card se le asigna una Fecha de Prioridad.

A medida que la Fecha de Acción Final o las Fechas para Presentar la Solicitud publicadas en el Boletín de Visas avanzan, las solicitudes presentadas anteriormente pueden volverse elegibles para ser procesadas o aprobadas.

En otras palabras, los solicitantes avanzan en la fila de espera. En términos sencillos, el avance de las fechas del Boletín de Visas para la categoría F2A significa que un mayor número de solicitantes podría ser elegible para que sus casos sean procesados. Para muchas familias que han esperado durante un largo período, esto representa una señal positiva de que su proceso migratorio podría avanzar con mayor rapidez.

¿Qué cubre este cambio? La F2A es la Segunda Preferencia Familiar (F2A) dentro del sistema de inmigración familiar de Estados Unidos. Permite que los residentes permanentes legales (titulares de una Green Card) presenten peticiones de inmigración para los siguientes familiares: Su cónyuge.

Su hijo o hija soltero(a) menor de 21 años. Características principales de la categoría F2A El peticionario es un residente permanente legal (titular de una Green Card), no un ciudadano estadounidense.

El proceso comienza con la presentación del Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero (Petition for Alien Relative).

Debido a que la categoría F2A está sujeta a un número limitado de visas disponibles cada año, los solicitantes deben esperar hasta que su fecha de prioridad esté vigente de acuerdo con el Boletín de Visas. ¿En qué se diferencia de las peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses? Si el peticionario es un ciudadano de los Estados Unidos, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años pertenecen a la categoría de Familiares Inmediatos (Immediate Relatives - IR). A diferencia de la categoría F2A, las visas para Familiares Inmediatos no están sujetas a límites numéricos anuales, lo que generalmente significa que no existe un período de espera basado en el Boletín de Visas. En cambio, la categoría F2A está reservada para los titulares de Green Card y sí está sujeta a límites anuales de visas, lo que puede generar períodos de espera antes de que una visa esté disponible.

¿Este cambio también afecta a los solicitantes que se encuentran fuera de los Estados Unidos? Sí. La actualización del Boletín de Visas de agosto puede beneficiar a los solicitantes elegibles tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Los solicitantes que residen fuera de los Estados Unidos podrían ser elegibles para completar el proceso de visa de inmigrante a través de un consulado estadounidense una vez que su Fecha de Prioridad esté vigente.

Los solicitantes que se encuentren legalmente en los Estados Unidos podrán, si cumplen con los demás requisitos de elegibilidad, presentar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status), o continuar con su proceso de ajuste de estatus pendiente una vez que su Fecha de Prioridad esté vigente. En consecuencia, el avance de la categoría F2A en el Boletín de Visas de agosto puede beneficiar tanto a los solicitantes que esperan el procesamiento consular en el extranjero como a aquellos que reúnen los requisitos para solicitar el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. ¿Qué fecha deben seguir los solicitantes? Cuando USCIS acepta un Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero (Petition for Alien Relative) presentado por un titular de una Green Card en nombre de su cónyuge o hijo(a), emite el Formulario I-797, Notificación de Acción (Notice of Action). Esta notificación incluye la Fecha de Prioridad del solicitante, la cual determina su lugar en la fila para obtener una visa de inmigrante. Cada mes, los solicitantes deben comparar su Fecha de Prioridad con la fecha correspondiente publicada en el Boletín de Visas para la categoría F2A. Si la fecha publicada en el Boletín de Visas alcanza o supera la Fecha de Prioridad del solicitante, su caso podría ser elegible para avanzar a la siguiente etapa del proceso. Ejemplo Fecha de Prioridad en el Formulario I-797: 15 de marzo de 2025

Boletín de Visas de agosto de 2026 – Fecha de Acción Final para la categoría F2A: 22 de julio de 2026 Como el 15 de marzo de 2025 es una fecha anterior al 22 de julio de 2026, el solicitante sería considerado vigente (current) para la disponibilidad de visas y podría avanzar a la etapa final del proceso para obtener la Green Card, siempre que cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad. Conclusión El importante avance de la categoría F2A podría contribuir a acelerar la reunificación familiar de muchos residentes permanentes legales y de sus familiares elegibles. Los solicitantes deben continuar revisando mensualmente el Boletín de Visas y evaluar cuidadosamente la situación particular de su caso. La actualización del Boletín de Visas de agosto representa una oportunidad importante, especialmente para los titulares de una Green Card que han esperado durante mucho tiempo para reunirse con sus cónyuges e hijos. Si esta tendencia positiva continúa será algo que se podrá confirmar con la publicación de los próximos Boletines de Visas en los meses venideros.

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