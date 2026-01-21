Simplificación, Modificación Y Expedición De Trámites Y Formatos Que Se Presentan Ante La Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales

El 20 de noviembre de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa aplicadas. En dicho Acuerdo se expiden y modifican los formatos de los trámites a cargo de la SEMARNAT, emisiones a la atmósfera, vida silvestre, residuos peligrosos, materiales y sustancias peligrosas. ("Acuerdo").
A continuación, se resumen los puntos más relevantes:
I. Simplificaciones administrativas
|
Trámite
|
Mejora implementada
|
Trámites a cargo de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico
|
SEMARNAT-03-027
|
· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.
· Se reducen de 10 a 7 requisitos.
|
SEMARNAT-03-033
|
· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.
· Se reducen de 9 a 5 requisitos.
|
SEMARNAT-03-041-A
|
· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.
|
SEMARNAT-03-056-A y SEMARNAT-03-056-B
|
· Se fusionan para quedar como el trámite SEMARNAT-03-056, Solicitud de refrendo de la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables al término de un ciclo de corta.
|
SEMARNAT-03-064
|
· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.
· Se reducen de 11 a 9 requisitos.
|
SEMARNAT-03-066
|
· Se reducen de 11 a 9 requisitos.
|
SEMARNAT-2020-071-007-A
|
· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.
|
SEMARNAT-2022-071-006-A
|
· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.
|
SEMARNAT-2023-071-003-A
|
· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.
· Se reducen de 9 a 6 requisitos.
|
Trámites a cargo de la Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire
|
SEMARNAT-05-004
|
· Se reducen de 6 a 3 requisitos.
|
SEMARNAT-05-005-A y SEMARNAT-05-005-B
|
· Se modifica el formato FF-SEMARNAT-114 para fusionar ambos trámites.
· Se reducen de 14 a 2 y de 5 a 2 requisitos, respectivamente.
|
SEMARNAT-05-007
|
· Se reduce el plazo de 60 a 40 días hábiles.
· Se reducen de 5 a 2 requisitos.
|
Trámites a cargo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
|
SEMARNAT-07-015
|
· Se reduce el plazo máximo de atención a 9 días hábiles.
|
SEMARNAT-07-016
|
· Se reduce el plazo máximo de atención a 14 días hábiles.
· Se reducen de 6 a 5 requisitos.
|
SEMARNAT-07-021
|
· Se reducen de 4 a 3 requisitos.
|
SEMARNAT-07-024
|
· Se modifica para quedar como SEMARNAT-07-024, Registro, incorporación, modificación y cancelación de planes de manejo.
· Se reducen de 9 a 5 requisitos.
|
SEMARNAT-07-029 y SEMARNAT-07-022-C
|
· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-029 Autorización para Movimiento Transfronterizo de Residuos, Modificaciones y Prórrogas.
|
SEMARNAT-07-030-A y SEMARNAT-07-030-B
|
· Se fusionan para quedar comoSEMARNAT-07-030 Reporte deuso del movimiento transfronterizo de residuos y retorno de residuos peligrosos.
|
SEMARNAT-07-034-A, SEMARNAT-07-034-C y SEMARNAT-07-034-D
|
· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-034 Aviso de suspensión y cierre de instalaciones.
|
SEMARNAT-07-035-A, SEMARNAT-07-035-B y SEMARNAT-07-036
|
· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-035, Propuesta y Conclusión de remediación.
|
SEMARNAT-07-017
|
· Se actualiza el formato FF-SEMARNAT-090 para quedar SEMARNAT-07-017, Registro de generadores de residuos peligrosos y sus modificaciones.
|
SEMARNAT-07-022-A
|
· Se reducen de 10 a 5 requisitos.
|
SEMARNAT-07-022-B
|
· Se reducen de 3 a 2 requisitos.
|
SEMARNAT-07-033-G.
|
· Se modifica para quedar como SEMARNAT-07-033, Autorización y modificación para el manejo de residuos peligrosos, Tratamiento de suelos contaminados.
|
Trámites a cargo de la Dirección General deVida Silvestre
|
SEMARNAT-08-004
|
· Se reduce el plazo máximo de atención de 90 a 30 días hábiles.
|
SEMARNAT-08-009
|
· Se reducen de 6 a 5 requisitos.
|
SEMARNAT-08-039
|
· Se reduce el plazo máximo de atención de 60 a 20 días hábiles.
· Se elimina el requisito de entrega de copias simples.
|
SEMARNAT-08-044
|
· Se reducen de 4 a 3 requisitos.
|
SEMARNAT-08-049-A y SEMARNAT-08-049-C
|
· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-08-049, Licencia de colecta científica en materia de vida silvestre.
II. Modificación de formatos oficiales a cargo de la SEMARNAT
Los formatos oficiales de los siguientes trámites fueron modificados y cambiaron su número de formato:
|
Homoclave del trámite
|
Número de formato
|
SEMARNAT-08-044
|
FF-SEMARNAT-001
|
SEMARNAT-08-004
|
FF-SEMARNAT-006
|
SEMARNAT-08-009
|
FF-SEMARNAT-008
|
SEMARNAT-08-039
|
FF-SEMARNAT-017
|
SEMARNAT-03-033
|
FF-SEMARNAT-029
|
SEMARNAT-03-066
|
FF-SEMARNAT-031
|
SEMARNAT-05-002
|
FF-SEMARNAT-033
|
SEMARNAT-07-024
|
FF-SEMARNAT-034
|
SEMARNAT-07-022-A
SEMARNAT-07-022-B
|
FF-SEMARNAT-036
|
SEMARNAT-07-030
|
FF-SEMARNAT-037
|
SEMARNAT-07-034
|
FF-SEMARNAT-042
|
SEMARNAT-07-033
|
FF-SEMARNAT-043
|
SEMARNAT-07-029
|
FF-SEMARNAT-044
|
SEMARNAT-07-021
|
FF-SEMARNAT-046
|
SEMARNAT-03-041-A
|
FF-SEMARNAT-050
|
SEMARNAT-03-027
|
FF-SEMARNAT-061
|
SEMARNAT-03-056
|
FF-SEMARNAT-077
|
SEMARNAT-07-015
|
FF-SEMARNAT-088
|
SEMARNAT-07-016
|
FF-SEMARNAT-089
|
SEMARNAT-07-017
|
FF-SEMARNAT-090
|
SEMARNAT-07-035
|
FF-SEMARNAT-094
|
SEMARNAT-08-049
|
FF-SEMARNAT-104
|
SEMARNAT-05-005-A
y
SEMARNAT-05-005-B
|
FF-SEMARNAT-114
|
SEMARNAT-05-007
|
FF-SEMARNAT-115
|
SEMARNAT-05-004
|
FF-SEMARNAT-129
III. Nuevos formatos oficiales a cargo de la SEMARNAT
|
Homoclave del trámite
|
Nombre del trámite
|
Formato
|
SEMARNAT-2023-071-003-A
|
Trámite unificado aviso de actividades agroforestales.
|
FF-SEMARNAT-122
|
SEMARNAT-03-064
|
Trámite unificado de aprovechamiento forestal.
|
FF-SEMARNAT-135
|
SEMARNAT-2022-071-006-A
|
Informe anual de las superficies plantadas y volúmenes de materiasprimas obtenidas del aprovechamiento de plantaciones forestalescomerciales.
|
FF-SEMARNAT-136
|
SEMARNAT-2020-071-007-A
|
Aviso para modificar los métodos, actividades, especies y demás datosde las plantaciones forestales comerciales, así como incorporar o reducirsuperficie a la unidad de producción.
|
FF-SEMARNAT-137
El presente Acuerdo entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su publicación en el DOF. Por lo tanto, a partir del 11 de diciembre de 2025 deberán usarse los nuevos formatos contenidos en los Anexos del presente Acuerdo para realizar los trámites correspondientes.
