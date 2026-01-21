Simplificación, Modificación Y Expedición De Trámites Y Formatos Que Se Presentan Ante La Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales

El 20 de noviembre de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa aplicadas. En dicho Acuerdo se expiden y modifican los formatos de los trámites a cargo de la SEMARNAT, emisiones a la atmósfera, vida silvestre, residuos peligrosos, materiales y sustancias peligrosas. ("Acuerdo").

A continuación, se resumen los puntos más relevantes:

I. Simplificaciones administrativas

Trámite Mejora implementada Trámites a cargo de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico SEMARNAT-03-027 · Se admiten documentos en formato digital para su trámite. · Se reducen de 10 a 7 requisitos. SEMARNAT-03-033 · Se admiten documentos en formato digital para su trámite. · Se reducen de 9 a 5 requisitos. SEMARNAT-03-041-A · Se admiten documentos en formato digital para su trámite. SEMARNAT-03-056-A y SEMARNAT-03-056-B · Se fusionan para quedar como el trámite SEMARNAT-03-056, Solicitud de refrendo de la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables al término de un ciclo de corta. SEMARNAT-03-064 · Se admiten documentos en formato digital para su trámite. · Se reducen de 11 a 9 requisitos. SEMARNAT-03-066 · Se reducen de 11 a 9 requisitos. SEMARNAT-2020-071-007-A · Se admiten documentos en formato digital para su trámite. SEMARNAT-2022-071-006-A · Se admiten documentos en formato digital para su trámite. SEMARNAT-2023-071-003-A · Se admiten documentos en formato digital para su trámite. · Se reducen de 9 a 6 requisitos. Trámites a cargo de la Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire SEMARNAT-05-004 · Se reducen de 6 a 3 requisitos. SEMARNAT-05-005-A y SEMARNAT-05-005-B · Se modifica el formato FF-SEMARNAT-114 para fusionar ambos trámites. · Se reducen de 14 a 2 y de 5 a 2 requisitos, respectivamente. SEMARNAT-05-007 · Se reduce el plazo de 60 a 40 días hábiles. · Se reducen de 5 a 2 requisitos. Trámites a cargo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas SEMARNAT-07-015 · Se reduce el plazo máximo de atención a 9 días hábiles. SEMARNAT-07-016 · Se reduce el plazo máximo de atención a 14 días hábiles. · Se reducen de 6 a 5 requisitos. SEMARNAT-07-021 · Se reducen de 4 a 3 requisitos. SEMARNAT-07-024 · Se modifica para quedar como SEMARNAT-07-024, Registro, incorporación, modificación y cancelación de planes de manejo. · Se reducen de 9 a 5 requisitos. SEMARNAT-07-029 y SEMARNAT-07-022-C · Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-029 Autorización para Movimiento Transfronterizo de Residuos, Modificaciones y Prórrogas. SEMARNAT-07-030-A y SEMARNAT-07-030-B · Se fusionan para quedar comoSEMARNAT-07-030 Reporte deuso del movimiento transfronterizo de residuos y retorno de residuos peligrosos. SEMARNAT-07-034-A, SEMARNAT-07-034-C y SEMARNAT-07-034-D · Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-034 Aviso de suspensión y cierre de instalaciones. SEMARNAT-07-035-A, SEMARNAT-07-035-B y SEMARNAT-07-036 · Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-035, Propuesta y Conclusión de remediación. SEMARNAT-07-017 · Se actualiza el formato FF-SEMARNAT-090 para quedar SEMARNAT-07-017, Registro de generadores de residuos peligrosos y sus modificaciones. SEMARNAT-07-022-A · Se reducen de 10 a 5 requisitos. SEMARNAT-07-022-B · Se reducen de 3 a 2 requisitos. SEMARNAT-07-033-G. · Se modifica para quedar como SEMARNAT-07-033, Autorización y modificación para el manejo de residuos peligrosos, Tratamiento de suelos contaminados. Trámites a cargo de la Dirección General deVida Silvestre SEMARNAT-08-004 · Se reduce el plazo máximo de atención de 90 a 30 días hábiles. SEMARNAT-08-009 · Se reducen de 6 a 5 requisitos. SEMARNAT-08-039 · Se reduce el plazo máximo de atención de 60 a 20 días hábiles. · Se elimina el requisito de entrega de copias simples. SEMARNAT-08-044 · Se reducen de 4 a 3 requisitos. SEMARNAT-08-049-A y SEMARNAT-08-049-C · Se fusionan para quedar como SEMARNAT-08-049, Licencia de colecta científica en materia de vida silvestre.

II. Modificación de formatos oficiales a cargo de la SEMARNAT

Los formatos oficiales de los siguientes trámites fueron modificados y cambiaron su número de formato:

Homoclave del trámite Número de formato SEMARNAT-08-044 FF-SEMARNAT-001 SEMARNAT-08-004 FF-SEMARNAT-006 SEMARNAT-08-009 FF-SEMARNAT-008 SEMARNAT-08-039 FF-SEMARNAT-017 SEMARNAT-03-033 FF-SEMARNAT-029 SEMARNAT-03-066 FF-SEMARNAT-031 SEMARNAT-05-002 FF-SEMARNAT-033 SEMARNAT-07-024 FF-SEMARNAT-034 SEMARNAT-07-022-A SEMARNAT-07-022-B FF-SEMARNAT-036 SEMARNAT-07-030 FF-SEMARNAT-037 SEMARNAT-07-034 FF-SEMARNAT-042 SEMARNAT-07-033 FF-SEMARNAT-043 SEMARNAT-07-029 FF-SEMARNAT-044 SEMARNAT-07-021 FF-SEMARNAT-046 SEMARNAT-03-041-A FF-SEMARNAT-050 SEMARNAT-03-027 FF-SEMARNAT-061 SEMARNAT-03-056 FF-SEMARNAT-077 SEMARNAT-07-015 FF-SEMARNAT-088 SEMARNAT-07-016 FF-SEMARNAT-089 SEMARNAT-07-017 FF-SEMARNAT-090 SEMARNAT-07-035 FF-SEMARNAT-094 SEMARNAT-08-049 FF-SEMARNAT-104 SEMARNAT-05-005-A y SEMARNAT-05-005-B FF-SEMARNAT-114 SEMARNAT-05-007 FF-SEMARNAT-115 SEMARNAT-05-004 FF-SEMARNAT-129

III. Nuevos formatos oficiales a cargo de la SEMARNAT

Homoclave del trámite Nombre del trámite Formato SEMARNAT-2023-071-003-A Trámite unificado aviso de actividades agroforestales. FF-SEMARNAT-122 SEMARNAT-03-064 Trámite unificado de aprovechamiento forestal. FF-SEMARNAT-135 SEMARNAT-2022-071-006-A Informe anual de las superficies plantadas y volúmenes de materiasprimas obtenidas del aprovechamiento de plantaciones forestalescomerciales. FF-SEMARNAT-136 SEMARNAT-2020-071-007-A Aviso para modificar los métodos, actividades, especies y demás datosde las plantaciones forestales comerciales, así como incorporar o reducirsuperficie a la unidad de producción. FF-SEMARNAT-137

El presente Acuerdo entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su publicación en el DOF. Por lo tanto, a partir del 11 de diciembre de 2025 deberán usarse los nuevos formatos contenidos en los Anexos del presente Acuerdo para realizar los trámites correspondientes.

