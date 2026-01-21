ARTICLE
21 January 2026

Simplificación, Modificación Y Expedición De Trámites Y Formatos Que Se Presentan Ante La Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales

GT
Greenberg Traurig, LLP

Contributor

Greenberg Traurig, LLP has more than 3000 attorneys across 51 locations in the United States, Europe, the Middle East, Latin America, and Asia. The firm’s broad geographic and practice range enables the delivery of innovative and strategic legal services across borders and industries. Recognized as a 2025 BTI “Best of the Best Recommended Law Firm” by general counsel for trust and relationship management, Greenberg Traurig is consistently ranked among the top firms on the Am Law Global 100, NLJ 500, and Law360 400. Greenberg Traurig is also known for its philanthropic giving, culture, innovation, and pro bono work. Web: www.gtlaw.com.
El 20 de noviembre de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa aplicadas.
Erick Hernández Gallego,Luis Jorge Akle Arronte, and Paula Maria De Uriarte González

El 20 de noviembre de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa aplicadas. En dicho Acuerdo se expiden y modifican los formatos de los trámites a cargo de la SEMARNAT, emisiones a la atmósfera, vida silvestre, residuos peligrosos, materiales y sustancias peligrosas. ("Acuerdo").

A continuación, se resumen los puntos más relevantes:

I. Simplificaciones administrativas

Trámite

Mejora implementada

Trámites a cargo de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico

SEMARNAT-03-027

· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.

· Se reducen de 10 a 7 requisitos.

SEMARNAT-03-033

· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.

· Se reducen de 9 a 5 requisitos.

SEMARNAT-03-041-A

· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.

SEMARNAT-03-056-A y SEMARNAT-03-056-B

· Se fusionan para quedar como el trámite SEMARNAT-03-056, Solicitud de refrendo de la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables al término de un ciclo de corta.

SEMARNAT-03-064

· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.

· Se reducen de 11 a 9 requisitos.

SEMARNAT-03-066

· Se reducen de 11 a 9 requisitos.

SEMARNAT-2020-071-007-A

· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.

SEMARNAT-2022-071-006-A

· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.

SEMARNAT-2023-071-003-A

· Se admiten documentos en formato digital para su trámite.

· Se reducen de 9 a 6 requisitos.

Trámites a cargo de la Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire

SEMARNAT-05-004

· Se reducen de 6 a 3 requisitos.

SEMARNAT-05-005-A y SEMARNAT-05-005-B

· Se modifica el formato FF-SEMARNAT-114 para fusionar ambos trámites.

· Se reducen de 14 a 2 y de 5 a 2 requisitos, respectivamente.

SEMARNAT-05-007

· Se reduce el plazo de 60 a 40 días hábiles.

· Se reducen de 5 a 2 requisitos.

Trámites a cargo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas

SEMARNAT-07-015

· Se reduce el plazo máximo de atención a 9 días hábiles.

SEMARNAT-07-016

· Se reduce el plazo máximo de atención a 14 días hábiles.

· Se reducen de 6 a 5 requisitos.

SEMARNAT-07-021

· Se reducen de 4 a 3 requisitos.

SEMARNAT-07-024

· Se modifica para quedar como SEMARNAT-07-024, Registro, incorporación, modificación y cancelación de planes de manejo.

· Se reducen de 9 a 5 requisitos.

SEMARNAT-07-029 y SEMARNAT-07-022-C

· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-029 Autorización para Movimiento Transfronterizo de Residuos, Modificaciones y Prórrogas.

SEMARNAT-07-030-A y SEMARNAT-07-030-B

· Se fusionan para quedar comoSEMARNAT-07-030 Reporte deuso del movimiento transfronterizo de residuos y retorno de residuos peligrosos.

SEMARNAT-07-034-A, SEMARNAT-07-034-C y SEMARNAT-07-034-D

· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-034 Aviso de suspensión y cierre de instalaciones.

SEMARNAT-07-035-A, SEMARNAT-07-035-B y SEMARNAT-07-036

· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-07-035, Propuesta y Conclusión de remediación.

SEMARNAT-07-017

· Se actualiza el formato FF-SEMARNAT-090 para quedar SEMARNAT-07-017, Registro de generadores de residuos peligrosos y sus modificaciones.

SEMARNAT-07-022-A

· Se reducen de 10 a 5 requisitos.

SEMARNAT-07-022-B

· Se reducen de 3 a 2 requisitos.

SEMARNAT-07-033-G.

· Se modifica para quedar como SEMARNAT-07-033, Autorización y modificación para el manejo de residuos peligrosos, Tratamiento de suelos contaminados.

Trámites a cargo de la Dirección General deVida Silvestre

SEMARNAT-08-004

· Se reduce el plazo máximo de atención de 90 a 30 días hábiles.

SEMARNAT-08-009

· Se reducen de 6 a 5 requisitos.

SEMARNAT-08-039

· Se reduce el plazo máximo de atención de 60 a 20 días hábiles.

· Se elimina el requisito de entrega de copias simples.

SEMARNAT-08-044

· Se reducen de 4 a 3 requisitos.

SEMARNAT-08-049-A y SEMARNAT-08-049-C

· Se fusionan para quedar como SEMARNAT-08-049, Licencia de colecta científica en materia de vida silvestre.


II. Modificación de formatos oficiales a cargo de la SEMARNAT

Los formatos oficiales de los siguientes trámites fueron modificados y cambiaron su número de formato:

Homoclave del trámite

Número de formato

SEMARNAT-08-044

FF-SEMARNAT-001

SEMARNAT-08-004

FF-SEMARNAT-006

SEMARNAT-08-009

FF-SEMARNAT-008

SEMARNAT-08-039

FF-SEMARNAT-017

SEMARNAT-03-033

FF-SEMARNAT-029

SEMARNAT-03-066

FF-SEMARNAT-031

SEMARNAT-05-002

FF-SEMARNAT-033

SEMARNAT-07-024

FF-SEMARNAT-034

SEMARNAT-07-022-A

SEMARNAT-07-022-B

FF-SEMARNAT-036

SEMARNAT-07-030

FF-SEMARNAT-037

SEMARNAT-07-034

FF-SEMARNAT-042

SEMARNAT-07-033

FF-SEMARNAT-043

SEMARNAT-07-029

FF-SEMARNAT-044

SEMARNAT-07-021

FF-SEMARNAT-046

SEMARNAT-03-041-A

FF-SEMARNAT-050

SEMARNAT-03-027

FF-SEMARNAT-061

SEMARNAT-03-056

FF-SEMARNAT-077

SEMARNAT-07-015

FF-SEMARNAT-088

SEMARNAT-07-016

FF-SEMARNAT-089

SEMARNAT-07-017

FF-SEMARNAT-090

SEMARNAT-07-035

FF-SEMARNAT-094

SEMARNAT-08-049

FF-SEMARNAT-104

SEMARNAT-05-005-A

y

SEMARNAT-05-005-B

FF-SEMARNAT-114

SEMARNAT-05-007

FF-SEMARNAT-115

SEMARNAT-05-004

FF-SEMARNAT-129


III. Nuevos formatos oficiales a cargo de la SEMARNAT

Homoclave del trámite

Nombre del trámite

Formato

SEMARNAT-2023-071-003-A

Trámite unificado aviso de actividades agroforestales.

FF-SEMARNAT-122

SEMARNAT-03-064

Trámite unificado de aprovechamiento forestal.

FF-SEMARNAT-135

SEMARNAT-2022-071-006-A

Informe anual de las superficies plantadas y volúmenes de materiasprimas obtenidas del aprovechamiento de plantaciones forestalescomerciales.

FF-SEMARNAT-136

SEMARNAT-2020-071-007-A

Aviso para modificar los métodos, actividades, especies y demás datosde las plantaciones forestales comerciales, así como incorporar o reducirsuperficie a la unidad de producción.

FF-SEMARNAT-137


El presente Acuerdo entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su publicación en el DOF. Por lo tanto, a partir del 11 de diciembre de 2025 deberán usarse los nuevos formatos contenidos en los Anexos del presente Acuerdo para realizar los trámites correspondientes.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Erick Hernández Gallego
Luis Jorge Akle Arronte
Paula Maria De Uriarte González
