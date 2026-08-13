EB-1 Visa: Everything You Need To Know 2026

La visa EB-1 representa una de las vías más rápidas hacia la residencia permanente en Estados Unidos, diseñada específicamente para personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados, y ejecutivos multinacionales. ¿Cuáles son los requisitos específicos para cada subcategoría y cómo puede maximizar sus posibilidades de éxito en el proceso de solicitud? Esta guía detalla el proceso completo desde la petición I-140 h

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Guía completa sobre los requisitos de la visa EB-1, incluyendo el proceso de solicitud, ajuste de estatus y la importancia de trabajar con un abogado de inmigración.

▸ Resumen Ejecutivo

La visa EB-1 es una de las categorías de inmigración más rápidas y eficientes para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Este artículo detalla los requisitos para cada subcategoría de la visa EB-1, el proceso de solicitud, y la importancia de trabajar con un abogado de inmigración experimentado para maximizar las posibilidades de éxito.

Subcategorías: EB-1A, EB-1B, EB-1C

Formulario I-140 y procesamiento premium

Ajuste de estatus y procesamiento consular

La visa EB-1 es una de las categorías de visas de inmigrante basadas en el empleo más solicitadas en Estados Unidos y está reservada para personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados, así como ejecutivos y gerentes de empresas multinacionales. Debido a que ofrece una vía directa hacia la Green Card y no requiere certificación laboral (labor certification), la visa EB-1 suele ser una de las opciones más rápidas y eficientes para que los solicitantes que reúnen los requisitos obtengan la residencia permanente legal en Estados Unidos.

Presentación del Formulario I-140: La petición I-140

El proceso de la visa EB-1 comienza con el Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero (Immigrant Petition for Alien Worker), comúnmente denominado petición I-140. Esta petición se presenta ante USCIS y debe incluir documentación completa que demuestre que el solicitante cumple con los requisitos de la subcategoría EB-1 correspondiente.

Debido a que los tiempos de procesamiento pueden variar, muchos solicitantes optan por el procesamiento premium del I-140 (I-140 Premium Processing), que garantiza que, dentro de un número determinado de días hábiles, USCIS emitirá una decisión, una solicitud de evidencia adicional (Request for Evidence – RFE) o una notificación de intención de denegación (Notice of Intent to Deny – NOID).

El procesamiento premium del I-140 puede ser especialmente valioso para profesionales que enfrentan cambios profesionales sujetos a plazos estrictos o cuyo estatus de no inmigrante está próximo a vencer.

Ajuste de Estatus y Formulario I-485

Una vez aprobada la petición I-140 y cuando haya un número de visa de inmigrante inmediatamente disponible, los solicitantes que ya se encuentran en Estados Unidos pueden solicitar el Ajuste de Estatus (Adjustment of Status) mediante la presentación del Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status).

En muchos casos de EB-1, los solicitantes pueden aprovechar la presentación simultánea (concurrent filing), presentando el Formulario I-140 y el Formulario I-485 al mismo tiempo. Esto puede reducir considerablemente el tiempo total necesario para obtener la Green Card.

Los solicitantes que se encuentren fuera de Estados Unidos, o aquellos que prefieran no realizar el ajuste de estatus dentro del país, pueden optar por el procesamiento consular (consular processing) a través de una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero.

El Boletín de Visas y las Fechas de Prioridad

La disponibilidad de visas para la categoría EB-1 se rige por el Boletín de Visas (Visa Bulletin) que publica mensualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State). El Boletín de Visas determina si la fecha de prioridad (priority date) de un solicitante está vigente (current), lo que a su vez determina si puede presentar el Formulario I-485 o continuar con el procesamiento consular (consular processing).

Los solicitantes de la categoría EB-1 generalmente se benefician de tiempos de espera más cortos que los correspondientes a otras categorías de inmigración basadas en el empleo. Sin embargo, pueden producirse retrasos y acumulaciones de casos para personas nacidas en determinados países.

Autorización de Trabajo y Vida Después de la Aprobación

Mientras una solicitud de Ajuste de Estatus (Adjustment of Status) se encuentra pendiente, los solicitantes generalmente pueden solicitar una autorización de empleo (work authorization) y un permiso de viaje (travel permission), lo que les permite continuar trabajando y viajando sin interrupciones.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios de la categoría EB-1 se convierten en residentes permanentes legales (lawful permanent residents), obteniendo el derecho a vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos y, posteriormente, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes, la posibilidad de solicitar la ciudadanía estadounidense.

¿Por qué trabajar con un abogado de inmigración con experiencia?

Debido a los detallados estándares probatorios necesarios para demostrar la elegibilidad, trabajar con un abogado de inmigración con experiencia puede marcar una diferencia significativa en el resultado de una petición EB-1.

Desde la recopilación de cartas de recomendación convincentes y cobertura en medios de comunicación hasta la preparación estratégica de la petición I-140, la respuesta a las solicitudes de evidencia (Request for Evidence – RFE) de USCIS y la coordinación de una presentación simultánea (concurrent filing) o del procesamiento consular (consular processing), una asesoría legal especializada ayuda a los solicitantes a presentar el caso más sólido posible para obtener el estatus de residente permanente legal.

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