ANDA Approvals

New Drug Applications and 505(B)(2) Applications

This chart tracks the date, drug, reference-listed company, and applicant of Abbreviated New Drug Applications and 505(b)(2) Applications receiving final approval by the FDA.

Approval Date Reference Listed Drug Generic Drug Name NDA Holder ANDA Applicant ANDA # 07/01/2024 Octreoscan Indium In-111 Pentetreotide Kitanda Curium Sun Pharm 212785 07/01/2024 Exparel Bupivacaine Liposome Pacira Pharms Hengrui Pharma 214348 07/01/2024 Atropine Sulphate Atropine Sulfate Rising Somerset 215618 07/01/2024 Bentyl Dicyclomine HCl Allergan Annora Pharma 218018 07/01/2024 Silenor Doxepin HCl Currax Ajanta 218564 07/02/2024 Tamiflu Oseltamivir Phosphate Roche Oryza 217303 07/03/2024 Atropine Sulphate Atropine Sulfate Accord Healthcare Somerset 215969 07/03/2024 Istalol Timolol Maleate Bausch and Lomb Somerset 216653 07/03/2024 Timoptic Timolol Maleate Bausch and Lomb Somerset 217764 07/05/2024 Restasis Cyclosporine AbbVie Saptalis Pharms 211943 07/05/2024 Zinc Sulfate Zinc Sulfate American Regent Nivagen Pharms 214597 07/05/2024 Glucophage XR Metformin HCl EMD Serono Harman Finochem 218673 07/08/2024 Prolensa Bromfenac Sodium Bausch and Lomb Apotex 207334 07/08/2024 Librax Chlordiazepoxide HCL / Clidinium Bromide Bausch Health Winder Labs 212344 07/08/2024 Prolensa Bromfenac Sodium Bausch and Lomb Alembic 214340 07/08/2024 Endari L-Glutamine Emmaus Medical Novitium Pharma 215647 07/08/2024 Calcium Chloride Calcium Chloride Hospira Amneal 217524 07/09/2024 Entresto Sacubitril / Valsartan Novartis Zydus 213719 07/09/2024 Nymalize Nimodipine Azurity Annora 216937 07/09/2024 Succinylcholine Chloride Succinylcholine Chloride Hikma Steriscience 217873 07/10/2024 Cerdelga Eliglustat Tartrate Genzyme Apotex 212425 07/10/2024 Robinul Glycopyrrolatea Casper Pharma Quagen 212696 07/10/2024 Loteprednol Etabonate Loteprednol Etabonate Bausch and Lomb Padagis 215203 07/10/2024 Vibisone Cyanocobalamin Fresenius Kabi Mankind Pharma 217839 07/11/2024 Vasostrict Vasopressin Endo/Par Long Grove N217766 07/11/2024 Benicar HCT Hydrochlorothiazide / Olmesartan Medoxomil Cosette Alkem Labs 207037 07/11/2024 Trokendi XR Topiramate Supernus Lupin 215561 07/11/2024 Oracea Doxycycline Galderma Labs Apotex 217170 07/11/2024 Potassium Phosphates Potassium Phosphates Fresenius Kabi Somerset 217726 07/12/2024 Renvela Sevelamer Carbonate Sanofi Genzyme InvaGen Pharms 206234 07/12/2024 Zemuron Rocuronium Bromide Organon Shandong 215684 07/12/2024 Divigel Estradiol Vertical Pharms Amneal 216055 07/12/2024 Divigel Estradiol Vertical Pharms Solaris Pharma 217863 07/12/2024 Travatan Z Travoprost Sandoz Gland Pharma 218159 07/15/2024 Suprep Bowel Prep Kit Sodium Sulfate / Potassium Sulfate / Magnesium Sulfate Braintree Labs Lannett 209941 07/15/2024 Tazorac Tazarotene Allergan Padagis 217075 07/16/2024 Doxil (Liposomal) Doxorubicin HCl (Liposomal) Baxter Healthcare Fordoz 215178 07/16/2024 Synthroid Levothyroxine Sodium AbbVie Aurobindo 216414 07/16/2024 Topamax Topiramate Janssen Glenmark 217869 07/17/2024 Zinc Sulfate Zinc Sulfate American Regent Somerset 216135 07/18/2024 Zituvimet XR Metformin HCl / Sitagliptin Merck Zydus N216778 07/18/2024 Jalyn Dutasteride / Tamsulosin Hydrochloride Waylis Therapeutics Aurobindo 213300 07/18/2024 Halaven Eribulin Mesylate Eisai Long Grove 214850 07/18/2024 Noxafil Posaconazole Merck Aurobindo 217119 07/18/2024 Diazepam Diazepam Merck Dr. Reddy's Labs 218422 07/18/2024 Akovaz Ephedrine Sulfate Exela Pharma Caplin 219050 07/22/2024 Amrix Cyclobenzaprine HCl Teva Macleods 207314 07/22/2024 Merrem Meropenem Pfizer Qilu 216424 07/22/2024 Thiola EC Tiopronin Mission Pharmacal Teva 216456 07/22/2024 Zemuron Rocuronium Bromide Organon Steriscience 217092 07/22/2024 Olumiant Baricitinib Eli Lilly Aurobindo 217542 07/22/2024 Pronestyl Procainamide HCl Apothecon Gland 218135 07/22/2024 Diovan Valsartan Novartis Zydus 218991 07/23/2024 Carafate Sucralfate AbbVie Hikma 212769 07/23/2024 Chantix Varenicline Tartrate PF Prism Slate Run 217115 07/23/2024 Vibramycin Doxycycline Hyclate Pfizer Acic Pharms 217854 07/23/2024 Prolixin Fluphenazine HCl Apothecon Alembic 218173 07/24/2024 Emtresto Sacubitril / Valsartan Novartis MSN 213748 07/25/2024 Kaletra Lopinavir and Ritonavir AbbVie Macleods 204739 07/26/2024 Toprol-XL Metoprolol Succinate Toprol Zhejiang Jutai Pharm 214110 07/29/2024 Prolensa Bromfenac Sodium Bausch and Lomb Amneal 210962 07/30/2024 Naropin Ropivacaine HCl Fresenius Kabi Kindos 218713 08/01/2024 Lodine Etodolac Wyeth Ipca Labs 205448 08/01/2024 Daptomycin Daptomycin Sagent Pharms Fresenius Kabi 213396 08/01/2024 Ocuflox Ofloxacin Allergan Somerset 213597 08/01/2024 Pantoprazole Sodium Pantoprazole Sodium Hikma Fresenius Kabi 216021 08/01/2024 Arranon Nelarabine Sandoz Alembic 218554 08/02/2024 Vagifem Estradiol Novo Nordisk Aurobindo 216550 08/02/2024 Pred Forte Prednisolone Acetate AbbVie Lupin 216935 08/05/2024 Polytrim Trimethoprim Sulfate / Polymyxin B Sulfate Allergan Somerset 211572 08/05/2024 Lexiscan Regadenoson Astellas GE Healthcare 215955 08/05/2024 Soriatane Acitretin Stiefel Labs Alembic 217774 08/05/2024 Diovan Valsartan Novartis Zenara 218169 08/06/2024 Isuprel Isoproterenol HCl Bausch Health Somerset 211590 08/06/2024 Pepcid Famotidine Bausch MSN 217400 08/07/2024 Crexont Carbidopa / Levodopa Impax Impax N217186 08/07/2024 Ingrezza Valbenazine Tosylate Neurocrine Zydus 216137 08/07/2024 Timoptic Timolol Maleate Bausch and Lomb Caplin 218460 08/07/2024 Zanaflex Tizanidine HCl Legacy Pharma Graviti Pharms 218920 08/08/2024 Desyrel Trazodone HCl Pragma Granules 218988 08/09/2024 Alcaine Proparacaine HCl Novartis Somerset 215816 08/09/2024 Alphagan P Brimonidine Tartrate AbbVie Somerset 216906 08/12/2024 Pradaxa Dabigatran Etexilate Mesylate Boehringer Ingelheim MSN 213879 08/12/2024 Pradaxa Dabigatran Etexilate Mesylate Boehringer Ingelheim Alembic 215233 08/12/2024 Sterile Water Sterile Water B Braun Fresenius Kabi 216123 08/12/2024 Midazolam in 0.9% Sodium Chloride Midazolam in 0.9% Sodium Chloride InfoRLife Gland Pharma 218993 08/13/2024 Pradaxa Dabigatran Etexilate Mesylate Boehringer Ingelheim Hetero Labs 207961 08/13/2024 Cialis Tadalafil Eli Lilly Fourrts Labs 217606 08/14/2024 Urso 250 Ursodiol Allergan Epic Pharma 214717 08/14/2024 Bepreve Bepotastine Besilate Bausch and Lomb Somerset 217770 08/15/2024 Naropin Ropivacaine HCl Fresenius Kabi Hikma 211907 08/15/2024 Propofol Propofol Fresenius Kabi Amneal 217525 08/15/2024 Tranexamic Acid Tranexamic Acid Exela Pharma Fresenius Kabi 218242 08/16/2024 Brilinta Ticagrelor AstraZeneca Prinston 208599 08/16/2024 Colestid Colestipol HCl Pfizer Edenbridge Pharms 217667 08/16/2024 Tykerb Lapatinib Ditosylate Novartis Teva 217968 08/19/2024 Cuvposa Glycopyrrolate Merz Granules 214735 08/19/2024 Arixtra Fondaparinux Sodium Mylan Hangzhou Zhongmei 216493 08/19/2024 Cupric Sulfate Cupric Sulfate Abraxis Apotex 218745 08/20/2024 Livalo Pitavastatin Calcium Kowa Amneal 205961 08/20/2024 Onexton Clindamycin Phosphate / Benzoyl Peroxide Bausch Padagis 209610 08/20/2024 Tepadina Thiotepa Adienne Beloteca 217559 08/20/2024 Lucemyra Lofexidine HCl US World Meds Indoco 218613 08/21/2024 Apresoline Hydralazine HCl Novartis Macleods 211010 08/21/2024 Latuda Lurasidone HCl Sunovion Pharms Annora Pharma 218174 08/22/2024 Asacol Mesalamine AbbVie Teva 213191 08/22/2024 Entresto Sacubitril / Valsartan Novartis Torrent 213604 08/22/2024 Luxiq Betamethasone Valerate Norvium Bioscience Alembic 215832 08/22/2024 Tiglutik Kit Riluzole Italfarmaco Alkem Labs 216035 08/22/2024 Lexiscan Regadenoson Astellas Indies Pharma 218054 08/22/2024 Apriso Mesalamine Salix Novast Labs 218410 08/23/2024 Temodar Temozolomide Merck Hetero Labs 210030 08/23/2024 Acetaminophen / Ibuprofen Acetaminophen / Ibuprofen Haleon Dr. Reddy's Labs 218247 08/26/2024 Velcade Bortezomib Takeda Shilpa N212782 08/26/2024 Relistor Methylnaltrexone Bromide Salix Actavis 208112 08/26/2024 Alphagan P Brimonidine Tartrate AbbVie Lupin 213215 08/26/2024 Aczone Dapsone Almirall Acrux DDS 213636 08/26/2024 Gocovri Amantadine HCl Adamas Zydus 214897 08/27/2024 Amrix Cyclobenzaprine HCl Teva Novast Labs 214732 08/27/2024 Nimbex Cisatracurium Besylate Preservative Free AbbVie Hainan Poly 216539 08/27/2024 Detrol LA Tolterodine Tartrate Upjohn Unichem 216917 08/27/2024 Desyrel Trazodone HCl Pragma Graviti Pharms 217740 08/28/2024 Cuvposa Glycopyrrolate Merz Chartwell RX 216368 08/28/2024 Nuedexta Dextromethorphan Hydrobromide / Quinidine Sulfate Avanir Pharms Hetero Labs 218426 08/29/2024 Cubicin Daptomycin Cubist Biocon Pharma 217215 08/29/2024 Transderm Scop Scopolamine Baxter Healthcare Zydus 217893 08/30/2024 Prevymis Letermovir Merck Merck 219104 08/30/2024 Entresto Sacubitril / Valsartan Novartis Biocon Pharma 213680 09/03/2024 Tradjenta Linagliptin Boehringer Ingelheim Invagen 208423 09/04/2024 Vimpat Lacosamide UCB Unichem 213109 09/04/2024 Albenza Albendazole Impax Labs Alembic 215652 09/05/2024 Corlanor Ivabradine HCl Amgen Bionpharma 213276 09/05/2024 Solu-Cortef Hydrocortisone Sodium Succinate Pharmacia and Upjohn Cipla 214050 09/05/2024 Theo-Dur Theophylline Schering-Plough Strides 215312 09/05/2024 Arranon Nelarabine Sandoz XGen Pharms 216510 09/06/2024 Targretin Bexarotene Valeant Ascent 208628 09/06/2024 Klor-Con Potassium Chloride Upsher Smith Macleods 212987 09/06/2024 Adrenalin Epinephrine Endo AM Regent 217192 09/06/2024 Nicardipine HCl Nicardipine HCl Hikma Chengdu Shuode 217548 09/09/2024 Gralise Gabapentin Almatica Abon Pharms 203643 09/09/2024 Dostinex Cabergoline Pfizer Welding 218109 09/10/2024 Zyrtec-D 12 Hour Cetirizine HCl / Pseudoephedrine HCl Johnson & Johnson Unichem 210507 09/10/2024 Combigan Brimonidine Tartrate / Timolol Maleate AbbVie Somerset 216114 09/11/2024 Pradaxa Dabigatran Etexilate Mesylate Boehringer Ingelheim Alkem 208040 09/11/2024 Busulfex Busulfan Otsuka Prinston 215235 09/11/2024 Revlimid Lenalidomide Bristol-Myers Squibb Novugen 217281 09/12/2024 Flexeril Cyclobenzaprine HCl Janssen Graviti Pharms 218936 09/13/2024 Tarceva Erlotinib HCl OSI Pharmaceuticals Hikma 203843 09/13/2024 Compazine Prochlorperazine Edisylate GlaxoSmithKline Somerset 212257 09/13/2024 Fluoxetine HCl Fluoxetine HCl TWi Strides 212683 09/13/2024 Arranon Nelarabine Sandoz MSN 216948 09/16/2024 Timoptic-XE Timolol Maleate Bausch and Lomb Somerset 210640 09/16/2024 Entresto Sacubitril / Valsartan Novartis Alkem Labs 213764 09/16/2024 Rapamune Sirolimus PF Prism CV Hetero Labs 215080 09/16/2024 Nizoral Ketoconazole Janssen Novitium 218498 09/17/2024 Metyrosine Metyrosine Bausch Health Leading 215541 09/17/2024 Minipress Prazosin HCl Pfizer MSN 216727 09/17/2024 Steglatro Ertugliflozin Merck Hetero Labs 217071 09/17/2024 Bumex Bumetanide Validus Lupin 217153 09/17/2024 Dexamethasone Dexamethasone Hikma Corepharma 218372 09/18/2024 Bumex Bumetanide Validus Appco 212931 09/19/2024 Nubain Nalbuphine HCl Endo Somerset 216049 09/19/2024 Nubain Nalbuphine HCl Endo Somerset 216050 09/19/2024 Vasotec Enalapril Maleate Bausch Health Unique Pharm 218531 09/19/2024 Bumex Bumetanide Validus Qilu Pharm Hainan 219116 09/20/2024 Evoxac Cevimeline HCl Cosette Macleods 206808 09/20/2024 D.H.E. 45 Dihydroergotamine Mesylate Bausch Health Cipla 212334 09/20/2024 Miacalcin Calcitonin Salmon Mylan Cipla 213766 09/20/2024 Plavix Clopidogrel Bisulfate Sanofi Aventis MSN 215388 09/23/2024 Travatan Z Travoprost Sandoz Somerset 217228 09/24/2024 Nicardipine HCl Nicardipine HCl Hikma Cipla 215592 09/24/2024 Fluorouracil Fluorouracil Spectrum Pharms Kindos 216494 09/24/2024 Dexmedetomidine HCl Dexmedetomidine HCl HQ Specialty Somerset 218112 09/24/2024 Chlorpromazine HCl Chlorpromazine HCl Hikma Deva 218229 09/24/2024 Anectine Succinylcholine Chloride Sandoz Baxter Healthcare 218878 09/25/2024 Copaxone Glatiramer Acetate Teva Synthon Pharms 203857 09/25/2024 Copaxone Glatiramer Acetate Teva Synthon Pharms 206873 09/26/2024 Lamictal Lamotrigine GlaxoSmithKline Ipca Labs 204499 09/26/2024 Xtandi Enzalutamide Astellas Zydus 209667 09/26/2024 Pomalyst Pomalidomide Bristol-Myers Squibb Hetero Labs 210236 09/26/2024 Amicar Aminocaproic Acid Hikma MSN 215100 09/26/2024 Cellcept Mycophenolate Mofetil Roche Palo Aurobindo 218227 09/26/2024 Invega Paliperidone Janssen Alembic 218330 09/26/2024 Symmetrel Amantadine HCl Endo Pharms Zhejiang Jutai 218598 09/27/2024 Denavir Penciclovir Mylan Padagis 212368 09/30/2024 Slynd Drospirenone Exeltis USA Lupin 216936 09/30/2024 Compazine Prochlorperazine Maleate GlaxoSmithKline Leading 218912

