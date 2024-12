全美初步叫停《公司透明法》，这对申报企业有何影响?

2024年12月3日,美国德克萨斯东区联邦地区法院发布了一项初步禁令,为《公司透明度法案》("CTA")的执行按下了"暂停键", 这一动态即刻引发在美企业的高度关注。该裁定暂时阻止了企业向美国金融犯罪执法网络("FinCEN")提交受益所有权信息(BOI)的要求,并将原定于2025年1月1日的合规期限搁置。

根据《公司透明度法案》的规定,所有于2024年1月1日之前在美国注册成立和/或注册开展业务的公司和某些信托(不属于23类豁免类别之一)需在2025年1月1日前向美国财政部下属的金融犯罪执法网络("FinCEN")提交受益所有权信息报告(BOIR)。在Texas Top Cop Shop诉Garland等案中(E.D. Tex., No. 4:24-cv-00478),法官发表意见和下述命令:

"《公司透明度法案》可能因超出了国会的权力范围而违宪。"

"......《公司透明度法案》(31 U.S.C. § 5336)的执行现已被禁止。报告规则(31 C.F.R. 1010.380)的执行亦被禁止,其合规截止日期依据《行政程序法》第705条被推迟。"

"......申报企业在法院另行通知之前,无需遵守《公司透明度法案》规定的受益所有权信息申报截止日期(2025年1月1日)。"

美国联邦地区法院之所以发布初步禁令,是因为美国国会在《宪法》的商业条款或必要与适当条款下的权力不足以支持CTA的实施。法院并未裁定CTA违宪,而是认为在对CTA合宪性作出最终裁定之前,FinCEN不得执行该法。然而,由于在2025年1月1日受益所有权信息申报截止日期之前,可能无法作出对CTA合宪性的最终裁定,法院认为发布初步禁令是适当的补救措施。更令人意外的是,法院决定禁令的适用范围应扩展至美国全国,而不仅限于本案中的原告,这一点并非原告请求的范围。

美国政府可能会在60天内提交加速上诉,与当前在第十一巡回法院审理的案件类似,该案件同样聚焦于相关的宪法问题。此外,政府预计还会向第五巡回法院提交加速动议,要求暂缓执行德克萨斯州的初步禁令。如果第五巡回法院批准了该动议,此案中的初步禁令将被暂停,未豁免的报告公司可能需要在2025年1月1日之前履行CTA规定的受益所有权信息申报要求。

相关企业该怎么应对?

鉴于目前已临近CTA规定的2025年1月1日申报截止日期,以及德克萨斯州案件可能对该截止日期带来的重大影响,我们预计FinCEN将在未来几天内就申报截止日期发布进一步的声明。在此之前,面临CTA申报要求的企业(非豁免)仍应考虑以下几个可能选项:

1.无论禁令状态如何,在2025年1月1日之前按时提交实益所有权信息申报;

2.推迟提交受益所有权信息报告,但继续开展必要的准备工作,以确保在初步禁令被解除、推翻或范围缩小的情况下,仍然能够按要求在2025年1月1日之前完成申报。

无论选择哪种方式,企业都应评估潜在的风险与合规需求,确保在法律和监管环境变化时能够及时调整。

