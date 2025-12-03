Birleşik Arap Emirlikleri'nde Vasiyet ile Güvenli Gelecek

Vasiyet kaydı bulunmadığı durumlarda, Birleşik Arap Emirlikleri mahkemeleri mal varlığınızı Şeriat yasalarına göre dağıtır. Bu durumda örneğin...

Vasiyet Kaydı Neden Önemlidir?

Vasiyet kaydı bulunmadığı durumlarda, Birleşik Arap Emirlikleri mahkemeleri mal varlığınızı Şeriat yasalarına göre dağıtır. Bu durumda örneğin, şirketinizin malvarlıkları veya bankadaki birikimleriniz erkek mirasçılara geçebilir. Bu ise kişisel tercihlerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.

Vasiyetinizi kaydettirerek, varlıklarınızı güvence altına alabilir, sevdiklerinizin finansal geleceğini koruyabilir ve beklenmedik durumlarda ailenizin uzun ve karmaşık hukuki süreçlerle uğraşmasının önüne geçebilirsiniz.

Müslümanlar İçin Vasiyet Kaydı

Dubai'de yaşayan Müslümanlar, Abu Dabi Aile Mahkemesi (ADJD) aracılığıyla vasiyetlerini kaydedebilir. Arapça hazırlanacak vasiyet, Dubai'deki gayrimenkul, banka hesapları ve yatırımlar gibi mal varlıklarını kapsar ve ihtiyaç halinde güncellenebilir. Böylece mal varlığınız, yasal çerçevede ve tamamen sizin istediğiniz şekilde yönetilmiş olur.

Gayrimüslimler İçin Vasiyet Kaydı

Gayrimüslimler, DIFC Wills Service Centre veya ADJD üzerinden vasiyetlerini kaydedebilir. Bu sistemler, vasiyetlerin İngilizce hazırlanmasına ve kişinin kendi ülke yasalarına göre yönetilmesine imkân tanır. Vasiyet; gayrimenkul, şirket hisseleri, banka hesapları, araçlar ve küçük çocukların velayeti gibi mal varlıklarını kapsayabilir. Başvuru sahiplerinin 21 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Esenyel Consultancy ile Güvende Olun

Vasiyet hazırlığı ve kaydı sürecinde sizi adım adım yönlendiriyor ve tüm süreci sorunsuz şekilde yönetiyoruz. Size sunduğumuz kapsamlı hizmetler:

Profesyonel vasiyet hazırlığı ve taslağın oluşturulması,

Çeviri, tasdik ve resmi onay işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanması,

DIFC veya ADJD ile koordinasyon ve sürecin takibi,

Mal varlıklarınızın eksiksiz ve doğru şekilde listelenmesine rehberlik.

Tüm işlemlerimiz, yasalara uygun, güvenli ve tamamen gizlilik esasına göre yürütülmektedir.

