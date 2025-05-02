Hukuki Değerlendirme: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

1. Genel Bakış

24 Nisan 2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik"), 15.03.2025 tarihli 32842 Sayılı Resmi Gazete ile yeni yapılan değişikliklerle birlikte tescilli markaların iptali konusunda ayrıntılı bir düzenleme getirmiştir. Özellikle marka iptal taleplerine ilişkin yeni eklenen 30/A ve 30/B maddeleri, marka sahipleri ve ilgili tüm taraflar açısından önemli yenilikler getirmektedir. Bu yazımızda ilgili Yönetmelikte gerçekleştirilen değişikliklerin temel hukuki etkileri değerlendirilecektir.

2. İtiraz, Kullanımın İspatı, İptal ve Uzlaşma Başlığının Değişikliği

Yönetmeliğin birinci kitabının üçüncü kısmının başlığına "İtiraz, Kullanımın İspatı, İptal ve Uzlaşma" ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik, iptal mekanizmasının Yönetmeliğin genel sistematiği içerisinde daha belirgin hale getirilmesini sağlamakta ve prosedürleri detaylandırmaktadır.

3. Marka İptal Talepleri (İptal Mekanizması) Yeni 30/A maddesi, tescilli markaların iptali konusunda detaylı bir prosedür getirmektedir.

Yetkili Makam ve Taraflar : İptal talepleri, marka sahibi veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülecektir.

: İptal talepleri, marka sahibi veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülecektir. Başvuru Usulü : Her iptal talebi tek bir marka için yapılabilir ve belirli belgeleri içermelidir.

: Her iptal talebi tek bir marka için yapılabilir ve belirli belgeleri içermelidir. Eksiklik Tamamlama : Eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmaması halinde talep reddedilecek ve ücret iade edilmeyecektir.

: Eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmaması halinde talep reddedilecek ve ücret iade edilmeyecektir. Savunma Hakkı : Marka sahibine bir aylık cevap süresi verilmiş, gerekli görülmesi halinde ek bilgi talep edilmesi öngörülmüştür.

: Marka sahibine bir aylık cevap süresi verilmiş, gerekli görülmesi halinde ek bilgi talep edilmesi öngörülmüştür. Geçmişe Etkili Karar: İptal kararının geçmişteki bir tarihe etkili olması talep edilebilecektir.

Bu değişiklikler, özellikle uzun süredir kullanılmayan markaların iptalini daha sistematik bir hale getirmekte ve taraflara daha belirgin bir hukuki prosedür sunmaktadır.

4. İptal Ücreti ve Aktarılması

Yeni 30/B maddesi, iptal talebi ücretlerinin iadesi ve tahsisi ile ilgili düzenlemeler getirmektedir:

İptal ücreti iki bölümde hesaplanacak (Örneğin, Kurum ücreti ve emanet hesapta tutulan ücret).

İptal talebinin reddedilmesi halinde emanet hesabındaki üret marka sahibine, talebin kabul edilmesi halinde iptal talep sahibine iade edilecektir.

Kısmi iptal kararlarında ücret iadesi yapılmayacak ve bu meblağ Kurum gelirine kaydedilecektir.

Nihai kararın ardından 10 yıl içinde talep edilmeyen ücretler Kuruma gelir olarak aktarılacaktır.

Bu düzenlemeler, marka sahipleri ve iptal talebi sahipleri arasında maddi dengenin korunması amacını gütmektedir.

5. İtiraz ve İptal Taleplerinin Geri Çekilmesi

Yönetmeliğin 33. maddesi, iptal taleplerinin ve itirazların geri çekilmesini düzenlemektedir. Kurum tarafından karar verilmeden önce geri çekme hakkı getirilmiş olup, bu işlemin belirli belgelerle gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

6. Geçici Hükümler ve Eski Başvurulara Etkisi

Geçici Madde 4 ile, değişikliklerin yayım tarihinden önce yapılan iptal taleplerinin yeni kurallara tabi olmayacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme, hukuki belirliliği sağlamak adına önemli bir istisna oluşturmaktadır.

7. Sonuç

Bu yönetmelik değişiklikleri, marka iptali sürecini daha detaylı ve uygulanabilir hale getirmektedir. İptal taleplerinin usul ve ücretlendirilmesi gibi konular daha sistematik bir şekilde düzenlenmiş, hukuki öngörülebilirlik artırılmıştır. İptal kararlarının geçmişe etkili olabilmesi ve taraflara döküman sunma imkânı tanınması gibi hususlar da, markaların korunması ve adil rekabetin sağlanması açısından önemlidir. Bu düzenlemeler, hem marka sahipleri hem de iptal talebinde bulunacak taraflar için yeni hukuki stratejiler oluşturmayı zorunlu kılmaktadır.

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