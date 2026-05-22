ARTICLE
22 May 2026

Nisan Ayına Ait Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
Turkey's Revenue Administration has extended the deadline for submitting April's Withholding and Premium Service Declarations from May 26, 2026 to June 3, 2026. This administrative extension provides taxpayers with additional time to comply with their monthly tax filing obligations.
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
  • in Turkey

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 20.05.2026 tarihli ve 2026/288 sayılı Kararı kapsamında;

2026/Nisan ayı/dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin kısmı ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresi, 26.05.2026 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve 25.05.2026 - 26.05.2026 tarihlerinin idari izin kapsamına alınması nedeniyle 03.06.2026 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname ve belgeler nedeniyle tahakkuk eden primlerin ödeme süresi ise 05.06.2026 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More