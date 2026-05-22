Nisan Ayına Ait Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 20.05.2026 tarihli ve 2026/288 sayılı Kararı kapsamında;

2026/Nisan ayı/dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin kısmı ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresi, 26.05.2026 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve 25.05.2026 - 26.05.2026 tarihlerinin idari izin kapsamına alınması nedeniyle 03.06.2026 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname ve belgeler nedeniyle tahakkuk eden primlerin ödeme süresi ise 05.06.2026 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.