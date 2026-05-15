Türki̇ye’den Yurt Dişina Veri̇len Hi̇zmetlerden Elde Edi̇len Kazançlarda %100 İndi̇ri̇m İmkani

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

Özet: 193 sayılı GVK’nın 89/13. maddesi ve 5520 sayılı KVK’nun 10/ğ maddesine göre, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimlerden biri de Türkiye’den yurt dışı mukim kişi ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin indirimdir. 11257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; söz konusu gelir ve kazançlara uygulanmakta olan indirim oranı %80’den %100’e çıkarılmış olup yeni düzenleme, 1/1/2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ilişkin gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 30/04/2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anahtar kelimeler: Yıllık beyanda indirim, yurtdışına verilen hizmetler, 11257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, indirim oranı %100, indirimin şartları.

1. Yurt Dışına Verilen Bazı Hizmetlerden Elde Edilen Kazançlara Uygulanan İndirimin Tarihçesi

Uygulamanın tarihçesine kısaca değinecek olursak, ilk defa 2012 yılında 6322 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/13. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/ğ maddesinde yapılan düzenlemeyle, Türkiye’de yerleşmiş olmayanlara Türkiye’den verilen ve yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden elde edilen kazancın % 50’sinin beyanname üzerinde gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirimi öngörülmüştür.

Daha sonra 2016 yılında 6728 sayılı Kanunla, madde kapsamındaki hizmetlerin kapsamına; ürün testi, sertifikasyon, veri işleme ve veri analizi hizmetleri de eklenmiştir. 2023 yılında ise 7491 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, belirlenen faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanan indirim oranı %50’den %80’e çıkartılmıştır. Ayrıca, kazancın elde edildiği yıla/hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartı getirilmiştir.

Son olarak 30/04/2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi kapsamında uygulanacak indirim oranı %100 olarak tespit edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında uygulanacak indirim oranı %100 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeler, 1/1/2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ilişkin gelir ve kazançlara uygulanmak üzere CBK’nın yayımlandığı tarih olan 30.04.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, yapılan bu değişiklik 1/1/2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ilişkin gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği için ilk olarak 2026 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının yapılacağı Mart-Nisan/2027 tarihinde verilecek gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.

Buna göre, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın, elde edildiği takvim yılına/hesap dönemine ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla %100'ü indirilebilecektir.

2. Türkiye’den Gelir/Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Yurt Dışına Yapılan Hizmet İhracatından Elde Edilen Kazançlarda İndirim

GVK’nın 89/13. Maddesinde yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimlerden biride, Türkiye’den yurt dışı mukim kişi ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin indirimdir. Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler, Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden GVK’nın 89. Maddesinde belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

193 sayılı GVK’nın 89/13. bendinde yer alan hükme göre; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla %100’ü, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya ve Türkiye’ye transfer edilecek kazanç tutarını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Buna göre, yurt dışında mukim kişi ve/veya kurumlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan hizmetlerden sağlanan kazancın elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla %100’ü, beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yine, Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin (ğ) bendinde yer alan hükme göre; Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, %100’ü, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmektedir.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya ve Türkiye’ye transfer edilecek kazanç tutarını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Hem Gelir Vergisi Kanunu hem de Kurumlar Vergisi Kanunu’na yer alan söz konusu düzenlemeler ile yurt dışında bulunanlara Türkiye’den sağlanan anılan hizmetlerden elde edilen gelirlerin %100’ü gelir ve/veya kurum kazancından indirilebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu düzenleme ile ülkemizde özellikle yazılım alanında yurtdışına yapılan mikro ihracata %100 gibi makro bir destek sağlanmış bulunmaktadır.

3. Türkiye’den Yurt Dışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetlerdeki İndirimden Yararlanmanın Şartları

Konu ile ilgili açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Türkiye’den yurt dışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup “İndirimden faydalanma şartları” ana başlığı altında yer alan alt başlıklı bölümlerde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır. Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanılabilmesi için;

İlgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetlerinin bulunması,

Hizmetin, Türkiye’den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması,

Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

Türkiye’den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme ve veri analizi hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması,

İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetleri ile mesleki eğitim hizmetlerinin yararlanıcısının yurt dışında olması,

Kazancın tamamının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi,

gerekmektedir.

Konu hakkında Gelir İdaresince verilen bir özelgede özetle; söz konusu faturanın verilen mimari tasarım hizmetine ilişkin olduğu anlaşılmış olup diğer şartların da sağlanması kaydıyla yurt dışı mukimi firmalara verilen söz konusu mimarlık hizmetlerinden elde edilen kazancın %80’inin, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkündür.

Diğer taraftan, kazanç indirimine yönelik anılan Kanunda danışmanlık hizmetleri yer almamakta olup, özelge talebinde belirtilen söz konusu danışmanlık faaliyetinin mimarlık hizmetinden bağımsız müstakil olarak yapılması durumunda, bu faaliyetten elde edilen kazanç için anılan indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir. Ancak söz konusu danışmanlık faaliyetinin mimari hizmetin bir parçası olarak ifa edilmesi durumunda yapılan hizmet bir bütün olarak değerlendirilecek ve yukarıda belirtilen tüm şartların sağlanması kaydıyla, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında değerlendirilebilecektir. Ayrıca, şirketin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konuları arasında “tasarım ve yazılım hizmetinin” yer alması halinde bu hizmetler için de anılan indirim uygulanmasından yararlanılabilmesi mümkündür (www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 30.07.2024 tarih ve E-76464994-130[KDV.2023.132] sayılı özelgesi).

4. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekim Tarafından Yurt Dışına Verilen Sağlık Hizmetlerinde Gelir Vergisi İndirimi

Gelir İdaresine yapılan bir özelge başvurusunda; kendisine ait muayenehanede serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye'de yerleşik olmayan hastalara verilen hekimlik hizmeti karşılığında Türkiye'de yerleşik olmayan hastalar veya yurt dışı mukimi sigorta şirketleri adına serbest meslek makbuzu düzenlendiği belirtilerek bahse konu faaliyetten elde edilen kazanç için Gelir Vergisi Kanununun 89/13 numaralı bendinde yer alan indirimden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Verilen özelgede öncelikle Gelir Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde yer alan hükümden bahsedilmiştir. Bu düzenlemeye göre, ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %80'inin belirlenen şartlar dâhilinde beyanname üzerinden indirilmesi mümkün olacaktır.

Konu hakkında 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler" başlıklı bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiş olup bu kapsamda söz konusu indirim hükmünden yararlanılabilmesi için;

İlgili işletmenin vergi dairesine bildirilen esas faaliyet konuları arasında, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olması,

Sağlık Bakanlığından alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunulması (sağlık turizmi ile uğraşan işletmeler dahil),

Sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere (iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara) hizmet veren işletmelerce yürütülmesi,

Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek serbest meslek makbuzunun, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi (Sağlık alanında faaliyette bulunan işletmelerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle, hizmet bedeli karşılığı faturanın Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmesi durumunda da indirimden faydalanılabilecektir.),

Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması,

Bu hizmetler, fiziki olarak Türkiye'de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler olması,

Sağlık hizmetlerinin fiilen verilmesi (sağlık alanında sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.),

Sağlık hizmetlerinden elde edilen kazancın, gelir vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması, indirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi (Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.),

Sağlık hizmetlerinden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın en fazla %80'inin dikkate alınması (Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir),

Hizmet verilen yurt dışı yerleşik gerçek kişilere ilişkin ad-soyad ya da unvan, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren formun geçici beyanname ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi (İlgili geçici vergi beyannamesinin ekindeki forma dahil edilememiş bilgilerin bir sonraki geçici vergi beyannamesi ekindeki formla bildirilmesi mümkündür.),

Sağlık alanında faaliyet gösteren şahıs ve işletmelere Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatın bir örneğinin istisnadan faydalanılacak ilk yıl, yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi içerisinde bağlı bulunan vergi dairesine verilmesi,

gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yukarıdaki belirtilen şartların topluca sağlanması ve yurt dışı mukimi sigorta şirketleri adına düzenlenen serbest meslek makbuzlarında hasta bilgisinin ayrıca tevsik edilmesi kaydıyla, Sağlık Bakanlığının izin ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'inin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendine göre gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek kazançtan indirilmesi mümkün bulunmaktadır (www.gib.gov.tr/Özelgeler, Antalya Defterdarlığının 11.06.2025 tarih ve E-49327596-120[GVK.ÖZ.2024.131]-161854 sayılı özelgesi).

5. Yazılım Mühendisliği Faaliyetinden Dolayı Gelir Vergisi Mükellefi Olan Kişinin Yurt Dışı Firmalara Verdiği Bilgisayar Yazılım Hizmetinde İndirim

Gelir İdaresine yapılan bir özelge başvurusunda; yazılım mühendisliği faaliyeti nedeniyle serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olan kişinin, yurt dışı firmalara bilgisayar yazılım hizmeti verildiği ve bu hizmetten tamamen yurt dışında faydalanıldığı, söz konusu hizmetiniz için yurt dışındaki firmaya serbest meslek makbuzu düzenlendiği, hizmetin karşılığı olarak tahsil edilen paranın (döviz) banka hesabına geldiği, İhracat Genelgesinin 22 nci maddesine göre hizmet ihracatı bedellerinin (dövizin) yurda getirilme zorunluluğunun bulunmadığı, bu nedenle bahse konu hizmet karşılığı gelen dövizi döviz alım belgesine (DAB) bağlanamadığı belirtilerek, bahse konu yazılım hizmeti faaliyetine ilişkin elde edilen kazancın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/13 numaralı bendine göre beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilmesi için söz konusu kazancınızı döviz alım belgesine bağlama zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89/13. Maddesinde yer alan hükümden bahsedilmiş ve daha sonra 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

-"10.5.2.1. İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konusu" başlıklı bölümünde; ilgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olması gerektiği,

-"10.5.2.2. Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması" başlıklı bölümünde; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetlerinin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi gerektiği, söz konusu hizmetlerin fiilen verilmesi gerektiği, bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

-"10.5.2.3. Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi" başlıklı bölümünde; yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerektiği,

-"10.5.2.4. Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme ve veri analizi hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması" başlıklı bölümünde; verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerektiği, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerektiği,

-"10.5.2.6. Kazancın tamamının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi" başlıklı bölümünde ise anılan indirimden yararlanabilmek için bent kapsamında yer alan ve 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen söz konusu kazançların tamamının, beyanname verilme tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi gerektiği, söz konusu kazançların tamamının değil bir kısmının Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda, transfer edilen kısım da dahil olmak üzere indirimden yararlanılamayacağı ile Türkiye'ye bu süre içinde transfer edilmeyen kazançların daha sonraki dönemlerde transfer edilmesi durumunda da söz konusu indirimin uygulanmayacağı,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, yurt dışında bulunanlara Türkiye'de sunulan ve münhasıran yurt dışında yararlanılan yazılım hizmeti nedeniyle elde edilen kazancın %80'inin, GVK’nın 89/13 numaralı bendine göre gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması, yukarıda sayılan şartların sağlanmasının yanı sıra, söz konusu kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, İhracat Genelgesine göre hizmet ihracatında dövizin yurda getirilme zorunluluğunun bulunmaması, GVK’nın 89/13 numaralı bendine göre istisnadan yararlanmak için öngörülen kazancın Türkiye'ye transfer edilmesi şartını ortadan kaldırmamakta olup, bahse konu istisnadan yararlanmak için elde edilen kazancın Türkiye'ye transfer edildiğinin tevsiki gerekmektedir (www.gib.gov.tr/Özelgeler, Mersin Defterdarlığının 11.06.2025 tarih ve E-18008620-120[2023-720-39]-119534 sayılı özelgesi).

6. Yurt Dışındaki Müşterilere Verilen Tercüme Ve Sözlü Tercüme Hizmeti İndirim Kapsamında Değildir

Gelir İdaresine yapılan bir özelge başvurusunda; tercüme ve sözlü tercüme faaliyetinden dolayı mükellef olan kişinin, yurt dışındaki müşterilere tercüme ve sözlü tercüme hizmeti verdiği, söz konusu hizmet nedeniyle elde edilen kazancın %80'inin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/13 numaralı bendi kapsamında beyan edilen gelirden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

193 sayılı Kanunun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirlerinden indirim konusu yapılabilecekler sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde yer alan hükümden bahsedilmiştir. Daha sonra konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

-"10.5.2.1. İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konusu" başlıklı bölümünde; ilgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olması gerektiği,

-"10.5.2.2. Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması" başlıklı bölümünde; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim hizmetlerinin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara; eğitim veya sağlık hizmetlerinin de Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi gerektiği, söz konusu hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

-"10.5.2.3. Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi" başlıklı bölümünde; yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerektiği,

-"10.5.2.4. Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme ve veri analizi hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması" başlıklı bölümünde; verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerektiği, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerektiği,

açıklamalarına yer verilmiştir. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, tercüme ve sözlü tercüme faaliyeti 193 sayılı Kanunun 89/13 numaralı bendinde sayılan faaliyetler arasında bulunmadığından, yurt dışındaki müşterilere sunulan tercüme hizmeti nedeniyle anılan bentte yer alan indirimden yararlanılması mümkün değildir (www.gib.gov.tr/Özelgeler, Ankara Defterdarlığının 23.09.2024 tarih ve E-38418978-120[89-2024/2]-541828 sayılı özelgesi).

7. Yurt Dışında Mukim Firmaya Verilen Tasarım, Yazılım Ve Danışmanlık Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu

Gelir İdaresi tarafından, yurt dışında mukim firmaya verilen tasarım, yazılım ve danışmanlık hizmetinin KDV ve KVK karşısındaki durumu hakkında verilen bir özelgede KDV konusunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

4/1 inci maddesinde, hizmetin; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-2.1. İstisnanın Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan hükme göre, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre; hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekmektedir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir. Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye’de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmez ve KDV’ye tabidir. Bu durumda faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir.

Buna göre, şirket tarafından verilen tasarım, yazılım, danışmanlık hizmetinin yurtdışındaki müşteri için yapılması ve bu hizmetten yurtdışında faydalanılması şartıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Özetle, yurt dışında mukim müşterilere verilen yazılım hizmetinden yurt dışında faydalanılması ve yukarıda sayılan diğer şartların da birlikte gerçekleşmesi halinde söz konusu hizmetin hizmet ihracı kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki yurtdışına verilen hizmetler için düzenlenen faturalarda KDV hesaplanmayacaktır. Tıpkı bir ihracat firması gibi yazılım ihraç eden şirketler KDV istisnasına tabi oldukları için şirket faaliyetleri için yüklendikleri KDV tutarlarının iadesini vergi dairelerinden talep edebileceklerdir (www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.09.2022 tarih ve 62030549-125[10-2018/552]-1037657 sayılı özelgesi).

8. Sonuç

193 sayılı GVK’nın 89/13. maddesi ve 5520 sayılı KVK’nun 10/ğ maddesine göre; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın, elde edildiği takvim yılına/hesap dönemine ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla %100'ü indirilebilecektir.

Hizmetin, Türkiye’den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması ve faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir. 2023 yılından bu yana uygulanmakta olan %80 oranındaki indirim oranı; 11257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla %80’den %100’e çıkarılmış olup yeni düzenleme, 1/1/2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ilişkin gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 30/04/2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuyu daha etraflıca açıklayan ve konuyla bazı durumlarda bağlantılı olan GVK’nın 23/14. Maddesi gereğince yurtdışındaki firmalardan döviz olarak elde edilen ve gerekli diğer şartları sağlayan ücret gelirleri gelir vergisinden istisna edilmesi hususunu da kapsayan çalışma için 04.08.2025 tarihinde yayınlanan “Yabancı Firmalar Tarafından Türkiye’de Home Ofislerde Çalıştırılan Yazılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi” (https://nazaligundem.com/tr/yayinlar/yabanci-firmalar-tarafindan-turkiyede-home-ofislerde-calistirilan-yazilimcilara-yapilan-odemelerin-vergilendirilmesi?onlyTm=&tm=)adlı çalışmaya bakılmasında fayda vardır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKÇA

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/13. Maddesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/ğ Maddesi 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 6322, 6728 ve 7491 sayılı Kanunlar 30/04/2026 Tarihli ve 33239 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 11257 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İmdat Türkay, Yurtdışına Yapılan Online Yazılım İhracatına Sağlanan %50 Vergi İndiriminin Esasları, 25.06.2023, https://nazaligundem.com/tr/yayinlar/yurtdisina-yapilan-online-yazilim-ihracatina-saglanan-50-vergi-indiriminin-esaslari? İmdat Türkay, Yabancı Firmalar Tarafından Türkiye’de Home Ofislerde Çalıştırılan Yazılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi, 04.08.2025, https://nazaligundem.com/tr/yayinlar/yabanci-firmalar-tarafindan-turkiyede-home-ofislerde-calistirilan-yazilimcilara-yapilan-odemelerin-vergilendirilmesi?onlyTm=&tm= www.gib.gov.tr/Özelgeler

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.09.2022 tarih ve 62030549-125[10-2018/552]-1037657 sayılı özelgesi

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 30.07.2024 tarih ve E-76464994-130[KDV.2023.132] sayılı özelgesi

Ankara Defterdarlığının 23.09.2024 tarih ve E-38418978-120[89-2024/2]-541828 sayılı özelgesi

Antalya Defterdarlığının 11.06.2025 tarih ve E-49327596-120[GVK.ÖZ.2024.131]-161854 sayılı özelgesi

Mersin Defterdarlığının 11.06.2025 tarih ve E-18008620-120[2023-720-39]-119534 sayılı özelgesi

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.