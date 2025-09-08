Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇'nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler

4 Eylül 2025 tarih ve 33007 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 55)'de yer alan açıklamaların konu başlıkları şu şekildedir:

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun;

13/c maddesi kapsamındaki petrol arama faaliyetlerine ilişkin KDV istisnası,

13/f maddesinde yer alan istisna,

13/o maddesinde yer alan, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri istisnası,

Geçici 37 nci maddesindeki imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisnanın uygulanma süresinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması,

17/4-p maddesinde yer alan, vakıfların taşınmaz teslimleri ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığının arsa ve arazi teslimlerine yönelik istisna,

21 inci maddesinde yapılan değişiklik ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminat karşılığı ithal edilen malın teminatının hesaplanmasına esas özel tüketim vergisi tutarının, ithalatta KDV matrahına eklenmiş olmasına ilişkin,

İade hakkı doğuran işlemlerde ATİK nedeniyle yüklenilen KDV'den iade hesabına pay verilebilmesi işlemlerine ilişkin,

Katma değer vergisi iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarla (10.000 TL) ilgili bölümün güncellenmesine ilişkin.

İlgili Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.