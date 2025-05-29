Macaristan'da Yatırım Ve Yeni Şirket Kuruluşu

Macaristan'da en sık görülen şirket türleri KFT(Limited Şirket) ve ZRT(Özel Limited Şirket)'dir. Kuruluş prosedürü genel şirket kurma prosedürü ile aynı olup; Şirket Ana Sözleşmesi ve Esas Sözleşmesinin Sicil Mahkemesi'ne sunulmasıyla tamamlanacaktır. Süreç ise Birleşme&Devralma halinde 8 iş günü; mevcut bir şirketin satın alınması durumunda ise 2 hafta içerisinde tamamlanabilecektir.

Merkezi bir ofisin Macaristan'da bulunması zorunludur. Ulusal Banka tarafından özel izin verilmediği sürece; Bankacılık, Sigortacılık veya kamuya finansal hizmetler sunma işi üstlenilmesi ise mümkün değildir.

Her şirketin, Macaristan Muhasebe Standartlarına uygun olarak, her yıl 31 Mayıs'a kadar, yıllık bazda tam bir Finansal Tablo hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca şirketlerin yine her yıl 31 Mayıs'a kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi dosyalaması zorunludur. Dünya çapındaki gelirlere uygulanan standart %9'luk kurumlar vergisi oranı esas alınmaktadır. Ayrıca Şirketin vergi mükellefi olduğu belediyeler, şirketin geliri üzerinden en fazla %2 yerel işletme vergisi koyma hakkına sahiptir. Belediyelerin çoğu yerel işletme vergisi koyar ancak yerel işletme vergisi koymayan bazı bölgeler de mevcuttur. Çifte vergilendirme konusunda ise Macaristan 80'den fazla ülkeyle vergi anlaşmaları yapmıştır. KDV konusunda ise standart oran %27'dir. Bazı gıda ürünleri ve ilaçlar için %5'lik, restoranlar, catering, otel hizmetleri vb. için ise %18'lik indirimli KDV oranı vardır.

Bir şirketin; yıllık net satışı, incelenen mali yıldan önceki iki mali yılın ortalamasına göre 300 milyon HUF'u aşmadıysa ve işletme tarafından istihdam edilen ortalama kişi sayısı incelenen mali yıldan önceki iki mali yılın ortalamasına göre 50 kişiyi aşmadıysa, denetçi ataması zorunlu değildir.

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