Si̇gorta Ve Reasürans İle Emekli̇li̇k Şi̇rketleri̇ni̇n Borsa İstanbul'dan Edi̇ndi̇kleri̇ Kendi̇ Hi̇sseleri̇ni̇n Sermaye Yeterli̇li̇ği̇nde Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Genelge (2025/11) Yayimlandi

23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliğine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 4.

23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliğine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 4.maddesinin altıncı fıkrası ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (“Kurul”) sermaye yeterliliğine esas özsermayede indirim kalemi olarak sayılan bilanço kalemlerine istisna getirme yetkisi tanınmaktadır.

Buna göre, Kurul tarafından 26.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Genelge yayımlanarak, Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık şirketlerin 17/03/2025 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar bu piyasada geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, Yönetmelik'in 4. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde yapılan özsermaye hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınamayacaktır.

Yönetmelik'e göre;

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik'in 4. Maddesi uyarınca, Özsermaye; ana sermaye, katkı sermaye ve diğer sermaye kalemlerinin toplamından anılan maddenin 5. fıkrasında belirtilen indirimlerin yapılmasıyla bulunur. Söz konusu maddenin 5. Fıkrası uyarınca aşağıdaki kalemler özsermaye hesabından indirilir:

Dönem zararı,

Geçmiş yıllar zararları,

Şirketin kendi hisseleri,

İştirakler, bağlı ortaklıklar, bağlı menkul kıymetler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler arasında yer alan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin (Tarım Sigortaları Havuzu ve Emeklilik Gözetim Merkezi hariç) ödenmiş sermayesinin şirketin ortaklık payı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar,

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenebilecek diğer kalemler.

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