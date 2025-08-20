Karayollari Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik Hakkinda Bilgi Notu

19 Ağustos 2025 tarih ve 32991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere; 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ("Yönetmelik") geçici 12. Maddesi değiştirilmiştir.

19 Ağustos 2025 tarih ve 32991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere; 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ("Yönetmelik") geçici 12. Maddesi değiştirilmiştir.

1. Araç Takip, Kamera, Kayıt Cihazı ve Acil Durum Butonu Bulundurma Zorunluluğu

Yönetmelik'in Geçici 12. Maddesi yeniden düzenlenmiş olup, kapsamda olan taşıtlarda araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatlarını bulundurma yükümlülüğü aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a) Yeni Tescil Edilecek Taşıtlar İçin

İlgili değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlar için yukarıda sayılı teçhizatların ilk tescil sırasında ilgli taştılarda bulunması zorunludur.

İşbu hükmün yürürlüğe giriş tarihi yayım tarihinden itibaren 30 gün sonrasıdır.

b) Mevcut Durumda Tescilli Olan Taşıtlar İçin

Değişiklik yürürlüğe girmeden önce tescil edilmiş taşıtlar için ise aşağıda belirtilen model yıllarına göre kademeli geçiş öngörülmüştür:

" Aracın model yılı 2025 – 2023 arasında ise 1 Ocak 2026 itibarıyla zorunluluk başlayacak,

" Aracın model yılı 2022 – 2018 arasında ise 1 Ocak 2027 itibarıyla zorunluluk başlayacak,

" Aracın model yılı 2017 ve öncesiyse 1 Ocak 2028 itibarıyla zorunluluk başlayacaktır.

Bu tarihler, söz konusu teçhizatı bulundurma şartının aranacağı ilk araç muayenesinin zamanını ifade etmektedir.

2. Okul Servis Araçlarına İlişkin Düzenleme

Yönetmelik'e eklenen Geçici 13. Madde uyarınca, 18 Şubat 2025 – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya tescil edilecek araçlar bakımından özel bir geçiş süreci öngörülmüştür:

" Bu dönemde tescil edilen ve önceki Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazına sahip olan araçlar için, 31 Aralık 2027 tarihine kadar yeni hükümlere uyum şartı aranmayacaktır.

" Ancak bu tarihten sonraki ilk muayene itibarıyla, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te 18 Şubat 2025'te yürürlüğe giren yeni hükümlere uyum zorunlu hale gelecektir.

3. Yürürlük Tarihleri

Yukarıda da bahsedilmiş olduğu üzere, Geçici 12. Maddenin 1. Fıkrası değişikliğin yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek olup, diğer hükümler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Sonuç

Yukarıda yer alan değişiklik ile etkilenen araçlara ilişkin konusu kapsam, Yönetmelik'te geçen "1 sayılı Cetvelin C bölümü"nde yer alan taşıt grupları ile sınırlıdır. Yönetmelik içerisinde bu tür sistemlerin zorunlu tutulduğu araçlar genellikle ticari amaçla kullanılan araçlar olup, hususi araçlar kapsam dışındadır.

