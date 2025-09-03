2025-2026 Balik Avi Sezonu Başladi

Türkiye'nin dört bir yanında balıkçılar için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Avlanma yasağı nisan ayında başlamıştı. Denizlerdeki su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması, sürdürülmesi amacıyla her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık sezonunun sonlandığı duyuruldu. 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu, 1 Eylül'den itibaren resmen başladı.

Ülke genelinde sürdürülen balık avı yasağının kaldırılmasıyla balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Haydi Rastgele!" diyerek yaptığı paylaşımda yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Yetkililer, yeni sezonda sürdürülebilir avcılık ve deniz ekosisteminin korunması için kurallara uyulması gerektiğini de hatırlattı. Türkiye'nin sahil bölgelerinde ise balıkçılar, gece saatlerinden itibaren ağlarını denize bırakmaya başladı.

Esenyel Partners ailesi olarak kısmetlerinin peşinde denizlere açılan tüm balıkçılarımıza "Deniziniz bereketli, ağlarınız dolu olsun" diyoruz.

