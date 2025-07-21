Esenyel Partners Denizcilik Danışmanı Kaptan Deha Aydın Kızıldeniz'deki Husi Saldırılarını Değerlendirdi (Video)

Dünya ticaretinin yaklaşık %12'sinin Kızıldeniz'den taşındığını belirten Kpt. Aydın, mevcut durumun denizcilik güvenliği ve ekonomik istikrar acısından ciddi bir risk teşkil ettiğinin altını çizdi.

Kpt. Deha Aydın sözlerine şu şekilde devam etti:

"7 temmuz 2025 tarihinde Kızıldeniz'de Husiler, Magic Seas isimli Yunan sahipli 63.301 DWT'lik dökme yük gemisini batırdı.

Bilindiği üzere 31 Ekim 2023'ten bu yana, Husiler, Gazze'deki çatışmaları gerekçe göstererek İsrail bağlantılı gemilere saldırı düzenliyor.

İlk aşamada dronlar ve füzeler kullanılırken, son saldırılarda silahlı sürat tekneleri, drone botlar, RPG ve balistik füzelerin kombine kullanıldığı görülüyor.

Bu saldırılar, Nisan–Haziran 2024'de düşüş göstermişti ancak yeniden yoğunlaşarak gemi sigorta primlerinde yüzde 0.4'ten 1'e yükselmeye (100 milyon dolarlık gemide yıllık 400.000 $ → 1 milyon $) neden oldu.

Kızıldeniz, dünya ticaretinin yaklaşık %12'sini taşıyordu. Gemilerin bir kısmı daha uzun ve maliyetli rota olan Afrika etrafından Cape of Good Hope'ı kullanıyor ve böylece de Kızıldeniz Ticaret Koridoru zedeleniyor. Genel duruma baktığımızda ise, küresel tedarik zincirlerinde bozulmalara, petrol ve navlun maliyetlerinin artışına yol açıyor.

Kızıldeniz, stratejik konumuna rağmen yeniden yüksek gerilimli bir deniz çatışması alanı haline geldi. Husiler'in büyük çaplı silahlarla gerçekleştirdiği saldırılar, sivil ticaret gemilerini hedef alıyor. Bu durum hem denizcilik güvenliği, hem ekonomik istikrar hem de uluslararası hukuk açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Gemilerin güvenliği için deniz devriyeleri ve askeri korumalar artırılırken, küresel ticarette ek maliyetler ve rota değişiklikleri de kaçınılmaz hale geliyor."

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