Uluslararası Bunkerciler Birliği'nden İMEAK Deniz Ticaret Odası Üyelerine IBIA Alternatif Yakıtlar Eğitimi

Uluslararası Bunkerciler Birliği (International Bunker Industry Association-IBIA)

İMEAK Deniz Ticaret Odası üyelerine 'Alternatif Yakıtlar Eğitimi' verecek.

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü 08:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek IBIA Alternatif Yakıtlar Eğitimi Bunker Endüstrisi Danışmanı ve IBIA Yönetim Kurulu Üyesi Nigel DRAFFIN koordinasyonunda İstanbul'da yapılacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası merkez binasında düzenlenecek eğitimin içeriğiyile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Söz konusu eğitimde, alternatif yakıtlar hakkında temel bilgiler, sıvı biyoyakıtlar, LNG ve metanolün özel gereksinimleri, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) ve Avrupa Birliği (AB) politikaları dahil olmak üzere mevcut ve ilerleyen süreçte yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler, alternatif yakıtların ekonomik rekabeti ve düzenlemelerin maliyet üzerindeki etkileri gibi konuların ele alınacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, IBIA eğitimine katılım sağlamak isteyen üyelerimizin https://l24.im/ciSP bağlantısı üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir."

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.