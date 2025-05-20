Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'ndan Korean Regıster Of Shıppıng'e Sınırlama

14 Mayıs 2025 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.05.2025 tarihli ve 2728182...

14 Mayıs 2025 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.05.2025 tarihli ve 2728182 sayılı resmi yazıya göre, Türk Bayraklı gemilerin klaslanması ve belgelendirilmesine ilişkin önemli bir karar alındı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Bayraklı gemilerde denetim ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan Korean Register of Shipping (KR) adlı kuruluşun faaliyetleri hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Paris MoU gibi uluslararası liman devleti kontrol mekanizmalarındaki performans da göz önünde bulundurularak, aşağıdaki kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi:

14 Kasım 2025 tarihine kadar, Korean Register of Shipping'in Türk Bayrağı gemi siciline yeni gemi veya şirket kaydı yapması ya da başka bir klas kuruluşundan KR'a transfer işlemleri gerçekleştirmesi sınırlandırıldı.

Korean Register of Shipping tarafından klaslanan mevcut Türk Bayraklı gemiler açısından ise, İnşa Emniyet Sertifikası 14.11.2025 tarihine kadar sona erecek olan gemilerin yıllık sörveyleri sırasında, sörvey yerine erişim mümkünse, Bakanlık denetim uzmanlarının da sörveye eşlik etmesine karar verildi.

Söz konusu kararın, Türk Bayraklı gemilerin emniyet standartlarının uluslararası platformlarda daha etkin şekilde korunması ve liman devleti denetimlerinde karşılaşabilecekleri olumsuzlukların azaltılması amacıyla alındığı bildirildi.

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