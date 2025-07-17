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17 July 2025

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Tebliği Yayımlandı  

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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30.05.2025 tarihinde yayımlanan ve teşvik sistemini düzenleyen 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar İl bazında öncelikli...
Turkey Government, Public Sector
BDO Türkiye
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30.05.2025 tarihinde yayımlanan ve teşvik sistemini düzenleyen 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar İl bazında öncelikli olarak desteklenmesi öngörülen sektörlere yönelik Yerel Kalkınma Hamlesi Programına yer vermektedir. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği 09.07.2025 tarih ve 32951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki yatırım teşvikleri Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliğinde belirlenen sektörlere yönelik çağrı esaslı olarak sağlanacaktır.
Komple yeni yatırımlar veya asgari %75 üretim kapasitesi artışı ve mevcut kayıtlı istihdamda en az %50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar desteklenebilecektir.
Başvurular Kalkınma Ajansları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak, uygun görülenler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

Söz Konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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