Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Tebliği Yayımlandı  

30.05.2025 tarihinde yayımlanan ve teşvik sistemini düzenleyen 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar İl bazında öncelikli olarak desteklenmesi öngörülen sektörlere yönelik Yerel Kalkınma Hamlesi Programına yer vermektedir. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği 09.07.2025 tarih ve 32951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki yatırım teşvikleri Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliğinde belirlenen sektörlere yönelik çağrı esaslı olarak sağlanacaktır.

Komple yeni yatırımlar veya asgari %75 üretim kapasitesi artışı ve mevcut kayıtlı istihdamda en az %50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar desteklenebilecektir.

Başvurular Kalkınma Ajansları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak, uygun görülenler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

Söz Konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

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