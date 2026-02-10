Tacir Ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

04.02.2026 tarihli ve 33158 sayılı Resmî Gazete'de, Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") yayımlanmıştır.

Öncelikle Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin amaç ve kapsam maddesi güncellenmiş; 507 sayılı Kanun yerine 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na yapılan atıfla kapsam hükmü yürürlükteki mevzuata uygun hâle getirilmiştir. Tanımlar maddesine "Bakanlık" ibaresinin açıkça eklenmesi ile idari süreçlerdeki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Tarife Tespit Esaslarına İlişkin Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile özellikle ekmek ve simit tarifelerine yönelik süreçler yeniden yapılandırılmış ve Bakanlık denetimi güçlendirilmiştir. Ekmek ve simite ilişkin tarife teklifleri artık tarifelerde un, işçilik, enerji gibi maliyet kalemleri ve bunlara ilişkin gerekçeler açıkça gösterilerek ilgili odanın yönetim kurulu tarafından hazırlanarak Bakanlığın görüşüne sunulacaktır.

Bakanlık olumlu görüş verirse , tarife ilgili odanın meclisine sunulacak ve uzlaşma komisyonuna başvuru süresinin tamamlanması üzerine yürürlüğe girecektir.

, tarife ilgili odanın meclisine sunulacak ve uzlaşma komisyonuna başvuru süresinin tamamlanması üzerine yürürlüğe girecektir. Bakanlık olumsuz görüş bildirirse, tarife doğrudan Uzlaşma Komisyonu'na gönderilecek; komisyon tarifenin uygulanacağı yerin sosyo-ekonomik koşullarını, maliyet yapısını ve orta vadeli programda yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alarak nihai fiyat tarifesini belirleyecektir.

Düzenleme ile getirilen en önemli yenilik ise, Bakanlığın olumlu görüş verdiği ekmek ve simit tarifelerine karşı Uzlaşma Komisyonu'na itiraz edilemeyecek olmasıdır. Bu değişikliklerle ekmek ve simit tarifelerinde merkezî koordinasyon artırılmış ve daha kontrollü bir tarife belirleme mekanizması oluşturulmuştur.

Uzlaşma Komisyonu Sistemi

Değişiklik Yönetmeliği ile tarife itirazlarını incelemekle görevli "Komisyon" yapısı kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmiş; daha geniş temsil kabiliyetine sahip, kurumsal yapısı güçlendirilmiş yeni adı ile bir "Uzlaşma Komisyonu" modeli benimsenmiştir.

Eski düzenlemede "Komisyon" yalnızca dört üyeden oluşmakta ve temsil bakımından daha sınırlı bir yapı öngörmekteydi. Yeni düzenleme ile komisyon altı üyeli hale getirilmiş; böylece tarife itirazlarına ilişkin değerlendirme süreci hem daha kapsayıcı hem de idari açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur.

Bu genişletilmiş yapı, tarifelerin ekonomik, mali ve yerel koşullar dikkate alınarak daha çok yönlü biçimde değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Toplantı usulleri de güncellenmiştir. Önceki düzenlemede toplantı yeter sayısı "çoğunluk" iken, yeni düzenleme ile üyelerin en az yarısının katılımı yeterli görülmüş; kararların oy çokluğu ile alınacağı ve eşitlik halinde başkanın oyunun belirleyici olduğu yönündeki hüküm korunmuştur. Böylece Uzlaşma Komisyonu'nun karar alma süreçleri daha öngörülebilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştur.

Tarifelere İtiraz Süreci

Değişiklik Yönetmeliği ile belirlenen tarifelere itiraz mekanizması, eskisine göre daha ayrıntılı, coğrafi olarak netleştirilmiş ve kurumsallaşmış bir çerçeveye oturtulmuştur. Artık tarifeye itiraz edebilecek merciler, odanın il veya ilçe düzeyinde kurulmuş olmasına göre açık biçimde ayrılmıştır:

İlde kurulu odaların tarifeleri için: İl mülki idare amiri ile büyükşehir/il belediyesi itiraz merciidir.

İlçede kurulu odaların tarifeleri için: İlçenin mülki idare amiri ile ilçe belediyesi itiraz merciidir.

Bu kurumlar, tarifeyi uygun bulmadıkları takdirde, kendilerine bildirildiği tarihten itibaren eski düzenleme ile paralel olarak 15 gün içinde itirazlarını Uzlaşma Komisyonu'na yapacaklardır. Bu kapsamda Uzlaşma Komisyonu, itirazı değerlendirerek tarifeyi onaylama veya reddetme kararı verecektir;

Uzlaşma Komisyonu'nun tarifeyi onaylaması halinde, tarife aynen yürürlüğe girecektir.

Uzlaşma Komisyonu tarifeyi reddederse, talep edilen yeni tarife hiçbir şekilde yürürlüğe girmeyecek ve mevcut tarife uygulanmaya devam edecektir.

Uzlaşma Komisyonu'nun tarife talebini reddetmesi halinde, ilgili oda bakımından iki hukuki yol bulunmaktadır:

Komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni bir tarife hazırlayabilir, veya

Ret kararının yazılı tebliğinden itibaren 10 gün içinde yetkili ticaret mahkemesine itiraz edebilir.

Mahkemenin vereceği karar kesindir. Bu kapsamda mahkeme tarife talebini onaylarsa tarife yürürlüğe girecektir; mahkemenin talebi reddetmesi halinde ise söz konusu tarife hüküm doğurmayacak ve yürürlüğe girmeden ortadan kalkacaktır.

Yürürlük Tarihi

Bakanlık tarafından yürütülen işbu Değişiklik Yönetmeliği, yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

