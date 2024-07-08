Esin Commercial And Trade Quarterly (Turkish)

Ticaret sektöründe geçtiğimiz haftalarda, 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun...

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Ticaret sektöründe geçtiğimiz haftalarda, 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485) yayımlandı. Ayrıca, i) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, ii) Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve iii) Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Nisan 2024 tarihinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Gıda hakkında bilgilendirme, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma ile ilgili gerçek gıda görseli kullanılarak yanıltıcı biçimde yapılamayacaktır. Ayrıca, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma ile ilgili temsili görsel kullanılması halinde, gıdanın “aromalı” olduğu temsili görselin bulunduğu her yerde vurgulanmalı veya “aromalı” olduğu belirtilmelidir.

Birbiriyle karıştırılabilecek bir gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadeler kullanılarak yanıltıcı biçimde gıda hakkında bilgilendirme yapılamayacaktır.

Gıdanın adı, etiket üzerinde temel görüş alanında, bütün kelimeler aynı büyüklükte, aynı yazı tipinde, aynı stilde ve arka plan rengi ile kontrast oluşturacak biçimde yer almalıdır. Bununla birlikte, gıdanın adı etiket üzerinde temel görüş alanı dışında ayrıca yer alabilecektir.

Gıda işletmecileri, yukarıdaki değişikliklere 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlamalıdır. Bu tarihten sonra söz konusu değişikliklere uygun olmayan, ithal edilen gıdalar da dahil olmak üzere, gıdalar piyasada bulundurulamayacaktır.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Cumhurbaşkanlığı, 11 Mayıs 2024 tarihinde Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım belgesi düzenlenen konaklama tesislerinin tapu kaydına “turizm amaçlı kullanım dışında kullanılamayacağına veya konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulamayacağına, yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmaların tapu siciline şerh edilemeyeceğine” ilişkin belirtme yapılması ilgili Tapu Müdürlüğü'nden talep edilecektir.

Konaklama hizmeti verilen tesislerin konaklama birimleri üzerinde yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar tapu siciline şerh edilemeyecektir ve bu tür tesislere turizm belgesi verilemeyecektir.

İmar planında konaklama tesisi yapılması uygun görülen parsellerdeki turizm yatırımı belgesi başvurularında konaklama birimlerine ilişkin; yararlanma, kullanma ve yönetim anlaşmaları, devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına ve yatırıma konu taşınmazın bu Yönetmelik'te sayılan konaklama tesisleri dışında kullanılmasına yönelik hükümler içeren sözleşmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilmeyecektir. Bu hükümlere aykırı olduğu tespit edilen tesislerin belgeleri iptal edilecektir.

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)

Cumhurbaşkanlığı, 21 Mayıs 2024 tarihinde 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar'ı yayımladı. Bu kapsamda, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanuni faiz oranı yıllık %24 olarak uygulanacaktır.

Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Mayıs 2024 tarihinde 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u yayımladı. 7511 sayılı Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.

Kanun metnine buradan, konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz hukuk bültenine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

İnternet ortamı üzerinden gerçekleştirilen haksız ticari reklamlar hakkında Reklam Kurulu; öncelikle içeriğin çıkarılması için ilgili internet sayfasındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden, elektronik olarak iletişim kurulabilecek araçlar ile bildirimde bulunacaktır. Ancak bu bildirime rağmen 24 saat içinde içeriğin çıkarılmaması halinde Reklam Kurulu erişimin engellenmesine karar verebilecektir.

Muhataba bildirimde bulunulamaması durumunda doğrudan erişimin engellenmesine karar verilebilecektir. Erişimin engellenmesi kararı, yalnızca esas olarak aykırılığın gerçekleştiği içeriğe yönelik olarak verilebilecektir. Teknik olarak aykırılığa ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla aykırılığın önlenemediği hallerle sınırlı olarak internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. Erişimin engellenmesi kararı, uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilecektir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları tutarları arttırılmıştır. Bu kapsamda özellikle; tüketici sözleşmelerinde en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dil kullanmayan, sipariş edilmeyen mal ve hizmetleri sunarak tüketiciye karşı hak ileri süren, tüketicinin cayma hakkını ihlal eden, abonelik sözleşmelerine ilişkin yükümlülükleri ihlal eden, üzerinde fiyat etiketi bulunmayan malları perakende ticarete arz eden, mesafeli sözleşmelerde ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya tüketicinin cayma hakkını ihlal eden kişiler hakkında ihlal başına 2.200 TL tutarında idari para cezası; bir mal veya hizmetin satışından kaçınanlar hakkında her bir işlem veya sözleşme için 2.200 TL'den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının %10'u kadar idari para cezası; satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almayan kişiler hakkında 1.115.000 TL; Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme kayıt yaptırmayan veya kaydı güncellemeyen her bir servis istasyonu için 18.000 TL idari para cezası; herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarından her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanmayanlar hakkında 18.000 TL idari para cezası; satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.



Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları tutarları arttırılmıştır. Bu kapsamda özellikle; bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri hakkında her bir aykırılık için 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri hakkında her bir aykırılık için 1.000.000 TL'den 12.000.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, Bakanlık bir takvim yılı içinde en az 3 defa idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatabilecektir.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre uygulanacak idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı; küçük ölçekli işletmeler için 20.000.000 TL'yi, orta ölçekli işletmeler için 200.000.000 TL'yi, büyük ölçekli işletmeler için 1.000.000.000 TL'yi aşamayacaktır.



Kanun ile Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünlerin güvenli olmaması, tağşişe konu olması veya ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltacak şekilde yapılması durumunda ürün ihraç edenlere, ürün güvenliğine ilişkin aykırılıkta 240.566 TL'den 2.405.665 TL'ye kadar, diğer aykırılık durumlarında 96.226 TL'den 962.265 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 Mayıs 2024 tarihinde Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

Bir konutun “yüksek nitelikli konut (rezidans)” olarak değerlendirilebilmesi için diğer koşulların yanında resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin en az ikisinin sunuluyor olması yeterli olacaktır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, kendilerine yapılan izin belgesi başvurularını 60 gün içinde sonuçlandıracaktır.

İzin belgesi düzenlenen konutlarda yapılan yerinde incelemelerde konutlarda;

bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak,

soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu,

kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki bulunmadığı ve

kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olmadığı tespit edildiği takdirde

belge sahibine eksikliklerin giderilmesi için 15 günlük süre verilecektir. Bu süre sonunda eksikler giderilmediği takdirde 100.000 TL idari para cezası uygulanarak yeni bir 15 günlük süre verilecek ve eksikliklerin yine giderilmediği tespit edildiği takdirde izin belgesi iptal edilecektir.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri başta olmak üzere ticaret sektöründe önemli mevzuat değişiklikleri yapılmaya devam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

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