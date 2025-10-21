Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ekim 2025 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayimlandı

Article Insights

20 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde (‘'Yönetmelik'') birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler arasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (‘'Kanun'') uyum sağlamak için yapılan değişiklikler de yer almıştır. Bu kapsamda Yönetmelik'in 16. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SKİ MADDE 16 HÜKÜMLERİ Bilgilerin Gizliliği YENİ MADDE 16 HÜKÜMLERİ Kişisel Verilerin Korunması ve Sır Saklama Yükümlülüğü (1) Kişinin sigortalılık kayıtları ve yazılı onayıyla alınan sağlık bilgileri bireysel bazda tutulur. (1) Bireysel ve grup sözleşmelerinde kişinin sigortalılık kayıtları ve sağlık bilgileri bireysel bazda tutulur. (2) Şirket; sağlık bilgileri, sigortalılık kayıtları ve diğer bilgileri SBGM ve diğer yetkili merciler haricinde, sigortalının rızası olmadıkça, hiçbir gerçek ve tüzel kişiye veremez. (2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması zorunludur. (3) Sigortalı hakkındaki sırlara vakıf olan tüm gerçek ve tüzel kişiler, bu sırların saklı tutulmasından sorumludur. (3) Bu Yönetmelik uyarınca Merkez tarafından tutulan sigortalılık kayıtları ve sağlık bilgileri kişinin sigortalılığının sona ermesinden itibaren 10 yıl boyunca muhafaza edilir. Bu sürenin sona ermesi ile birlikte Merkez, bu verileri 6698 sayılı Kanun uyarınca resen siler, yok eder veya anonim hale getirir. (4) Sigortalı hakkındaki sırlara vakıf olan 5684 sayılı Kanunun 31/A maddesinde sayılan sır saklama yükümlülüğüne tabi tüm gerçek ve tüzel kişiler, bu sırların saklı tutulmasından sorumludur. Bu yükümlülük, söz konusu sıfat ve görevlerin sona ermesinden sonra da devam eder.

Böylece, Yönetmelik'te sağlık verileri için öngörülen yazılı onay şartı kaldırılarak madde hükümleri 12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına yönelik genişletilmiş şartlar ile uyumlu hale getirilmiştir.

Yönetmelik değişikliğinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

