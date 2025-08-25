Sigorta Sektörel Bakış 2025

KPMG'nin yayımladığı 2025 yılı Sigorta Sektörel Bakış raporuna göre Türkiye sigortacılık sektörü 2024 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 73 artırdı ve sektörün toplam hacmi 838,5 milyar TL'ye ulaştı.

KPMG'nin dünyada ve Türkiye'de sigorta sektörünün geçmiş yıllarını değerlendirdiği ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunduğu 2025 yılı "Sigorta Sektörel Bakış" raporuna göre Türkiye sigortacılık sektörü, 2024 yılında brüt prim üretiminde bir önceki yıla kıyasla beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek yüzde 73 oranında bir artış kaydetti. Bu artışla birlikte sektörün toplam hacmi 838,5 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu hacmin 2025 yılı itibarıyla 1,2 trilyon TL'yi aşması öngörülüyor. Genel bir artış eğilimi gösteren sigorta sektöründe, hayat sigortası primleri yüzde 76, hayat dışı sigorta primleri ise yüzde 72 oranında büyüme gösterdi.

Türkiye sigortacılık sektöründe 74 şirket faaliyet gösteriyor.

Rapora göre Türkiye sigortacılık sektöründe 2024 yıl sonu itibarıyla toplam 74 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin dağılımına bakıldığında, yüzde 68'inin Hayat Dışı branşında, yüzde 27'sinin Hayat ve Emeklilik branşında, kalan yüzde 5'inin ise Reasürans branşında hizmet verdiği görülüyor. 2024 yılı içerisinde Hayat Dışı ile Hayat ve Emeklilik branşlarındaki şirket sayısında birer adet artış yaşanırken Reasürans branşındaki şirket sayısında herhangi bir değişiklik olmadı.

Sektörün kârı yüzde 59 arttı.

Türkiye sigorta sektörü 2024 yılında kayda değer bir büyüme performansı sergilerken sektörün toplam kârı da bir önceki yıla göre yüzde 59,46 artarak 31,762 milyar TL'ye ulaştı. Hayat dışı sigorta branşında kârlar yüzde 11,78'lik artışla 5,18 milyar TL'den 5,79 milyar TL'ye yükseldi. Hayat sigortası branşı ise yüzde 76,22'lik önemli bir artışla 11,74 milyar TL'den 25,972 milyar TL'ye yükseldi. 2024 yılında elde edilen toplam kârın sektörel dağılımı incelendiğinde ise yüzde 81,77'lik kısmın hayat sigortası branşından yüzde 18,22'lik kısmın ise hayat dışı sigorta branşlarında elde edildiği görüldü. Bu veriler, hayat sigortası branşının sektör kârlılığı üzerindeki baskın etkisini ve sektör büyümesindeki itici rolünü açıkça ortaya koyuyor. Hayat dışı branşlardaki daha ılımlı büyüme oranı ise dikkat çeken diğer bir bulgu oldu.

Türkiye'de en fazla sigorta yapılan branşlar.

2024 yılı verilerine göre, Türkiye'de üretilen 838,5 milyar TL'lik toplam prim hacminin 738,59 milyar TL'lik kısmı hayat dışı sigorta branşlarından sağlandı. Bu alanda 2024 yılında kaydedilen reel artış oranı yüzde 19,15 olarak dikkat çekti. Branşlar özelinde bir değerlendirme yapıldığında, 2024 yılında Kara Araçları Sorumluluk branşı 219,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirerek 2023 yılındaki yüzde 27,53 olan pazar payını yüzde 29,69'a yükseltti. Pazar payını belirgin şekilde artıran diğer branşlar Hastalık-Sağlık ile Yangın ve Doğal Afetler oldu. Reel büyüme performansı en yüksek olan branşlar yüzde 15,91 ile Finansal Korumalar, yüzde 13,18 ile Kefalet, yüzde 7,40 ile Kara Araçları ve yüzde 2,22 ile Genel Sorumluluk sigortaları olarak sıralandı.

BES büyümeye devam ediyor.

Diğer yandan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2017 yılında uygulamaya konulan otomatik katılım mekanizmasının da katkısıyla 2024 yılında büyümesini sürdürdü. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024 sonu itibarıyla 9,53 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise 1.003 milyar TL'ye ulaştı. Fon tutarındaki artış hızı devam ederken 2025 yılı mart ayı verilerine göre bu değer 1,147 milyar TL seviyesine yükseldi. Sözleşme sayılarındaki gelişim incelendiğinde, 2017 sonundan itibaren gözlemlenen durgunluk, 2021 yılında pozitif bir seyir kazandı. Toplam sözleşme sayısı 2025 yılı mart ayı itibarıyla 11,99 milyona ulaşarak artış eğilimini sürdürdü.

Aktif varlıklarına göre Türkiye'deki sigorta şirketleri.

KPMG'nin raporuna göre aktif varlıklarına göre ülkemizdeki en büyük sigorta şirketlerinin sıralaması ise şu şekilde oldu. (Milyar TL)

Şirket Aktif Varlıklar Pay Allianz Sigorta AŞ 105,01 %12,63 Türkiye Sigorta AŞ 96,53 %11,61 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 96,20 %11,57 Axa Sigorta AŞ 75,02 %9,03 Quick Sigorta AŞ 49,76 %5,99 Sompo Sigorta AŞ 42,52 %5,12 HDI Sigorta AŞ 38,12 %4,59 Neova Katılım Sigorta AŞ 26,37 %3,17 Ray Sigorta AŞ 25,55 %3,07 Aksigorta AŞ 25,54 %3,07 Genel Toplam (Tüm Şirketler) 831,25 %69,85

