Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Bazi Tevkifat Oranlarina İlişkin Düzenleme

01.08.2025 tarihli ve 32973 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10154 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar'da yapılan değişiklik uyarınca, Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirler ile 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin indirimli tevkifat oranı (%0) uygulaması 31.12.2025 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

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