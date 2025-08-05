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5 August 2025

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Bazi Tevkifat Oranlarina İlişkin Düzenleme

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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01.08.2025 tarihli ve 32973 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10154 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar'da...
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01.08.2025 tarihli ve 32973 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10154 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar'da yapılan değişiklik uyarınca, Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirler ile 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin indirimli tevkifat oranı (%0) uygulaması 31.12.2025 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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