Yeni "Mobbing" Genelgesi İşverenlere Neler Getirdi?

Yeni mobbing genelgesi 2011 tarihli önceki genelgeyi yürürlükten kaldırmış ve mobbing konusunda yeniden farkındalık oluşturmayı amaçlanmıştır.

2011 yılında mobbingin önlenmesine yönelik Başbakanlık genelgesi yürürlüğe girmişti. 5 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe giren “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu yeni genelge ise içerik olarak büyük farklılıklar getirmemekle birlikte mobbing konusunu yeniden gündeme alarak işverenleri bu alanda çalışmalar yapmaya sevk etmiştir.

Genelge kapsamında yalnızca işverenler değil, yöneticileri ve çalışanları da temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamında gelebilecek davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Böylelikle işverenlerden ve yöneticilerinden psikolojik tacizle mücadelede her türlü riski gözetmeleri ve ayrıca önleyici - koruyucu politikalar geliştirmeleri beklenecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdindeki kurullar da ülke çapında politikalar belirlenmesine katkı sağlama, eğitimler yapma gibi kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecektir.

İşverenler ve İK Neler Yapmalıdır?

İşverenler öncelikle mobbing konusunu bir bütün olarak ele almalı ve hem mobbingi önleyici uygulamalar hem de mobbingin tespit edilmesine yönelik uygulamalar ortaya koymalıdır. Bu alanda aşağıdakiler başta olmak üzere birçok çalışma yapılabilecektir.

İşyerlerine uygun mobbing yönetmelikleri, kurallar, prosedürler hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. İşyerinde farkındalık oluşturabilmek adına yöneticiler ve çalışanlara, hukukçular ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile birlikte düzenlenen eğitimler, seminerler verilmelidir. İşyerlerinde ilanlar ve bildirimler hazırlanmalıdır. “Mobbing ihbar hattı” gibi uygulamalarla çalışanların güvende hissetmeleri sağlanmalıdır.

SONUÇ: İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) ÖnlenmesiGenelgesi ile işverenlerin mobbing konusunda çalışmalar yapması, önleyici - koruyucu politikalar belirlemesi amaçlanmıştır.

İşverenler ve İK'lar, uzmanlarla birlikte çeşitli çalışmalar yaparak işyerlerinde mobbingin önlenmesi için prosedürler belirlemeli, eğitimler vermeli ve mobbing sonrası yaşanabileceklere yönelik düzenlemeler yapmalıdır.

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