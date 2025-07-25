Kenevirden Elde Edilen Tıbbi Ürün, Sağlık ve Destek ile Kişisel Bakım Ürünleri Hakkında Yeni Düzenleme

20 Temmuz 2025'te TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile, kenevirden elde edilen tıbbi, sağlık, kişisel bakım ve destek ürünlerinin üretimi, ruhsatlandırılması, takibi ve satışı yasal bir çerçeveye alınmıştır. Bu ürünlerin yalnızca eczaneler aracılığıyla satışına izin verilirken, ruhsat ve kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Tarımsal üretim süreci ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacaktır. Böylece hem kamu sağlığı korunmakta hem de sektörde hukuki öngörülebilirlik sağlanmaktadır. Düzenleme, Türkiye'nin kenevir temelli ürün pazarına girişini destekleyen önemli bir adım niteliğindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Genel Kurulu'nda kabul edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1 (“Teklif”) ile birlikte, kenevir bitkisinden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri ile kişisel bakım ürünleri ve destek ürünleri üretimi, ruhsatlandırılması, takibi ve satışı ilk kez detaylı bir mevzuat çerçevesine alınmış ve bu ürünlerin eczanelerde satışı mümkün hale gelmiştir.2

Yeni Düzenlemenin Kapsamı ve Hukuki Dayanağı

24 Haziran 2025'te TBMM'ye sunulan ve 20 Temmuz 2025'te kabul edilen Teklif ile, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik sonucunda, kenevirden elde edilen ve uyuşturucu etkisi bulunmayan tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerinin ruhsatlandırılması ve takip süreçleri Sağlık Bakanlığı'nın yetki alanına alınmıştır.

Yeni yasal düzenleme ile birlikte kenevir bitkisine dayalı ürünlerin piyasaya sunumu aşamasında kurumsal sorumluluklar net bir şekilde ayrıştırılmıştır. Bu çerçevede, kenevirin tarımsal üretimi ve hasadı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Ancak ürün haline getirilmesi, işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri ve satış izinleri ise tamamen Sağlık Bakanlığı'nın yetki alanına bırakılmıştır.

Düzenleme, özellikle kenevirden elde edilen ürünlerin yalnızca yetkili ve denetime açık satış kanalı olan eczaneler aracılığıyla halka sunulması zorunluluğu ile öne çıkmaktadır. Tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ve destek ürünleri niteliğindeki kenevir içerikli ürünlerin ruhsatlandırma ya da takip sistemine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek; bu ürünlerin satışı ise sadece eczanelerle sınırlandırılacaktır. Bu yaklaşım, söz konusu ürünlerin izinsiz, kontrolsüz ve denetim dışı perakende ya da çevrim içi kanallar aracılığıyla piyasaya sunulmasının önüne geçerek, hem kamu sağlığının korunmasını hem de ürün güvenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Sonuç

Yeni düzenleme ile birlikte, kenevir bitkisinden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri ile kişisel bakım ürünleri ve destek ürünleri üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı mevzuat kapsamına alınarak resmî bir çerçeveye kavuşturulmuştur. Bu, hem kamu sağlığının korunmasına hem de sektörde faaliyet gösteren aktörlerin hukuki öngörülebilirlik içinde faaliyet göstermesine imkân tanımaktadır. Düzenleme, aynı zamanda ülkemizin kenevir temelli ürünler pazarına girişini desteklemekte ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kaynakça

28. Dönem 3. Yasama Yılı 113. Birleşim Türkiye Büyük Millet Meclisi Son Genel Kurul Tutanağı. (2025, 07 20). Türkiye Büyük Millet Meclisi: https://www.tbmm.gov.tr/Tutanaklar/SonTutanak adresinden alındı

Meclis'ten geçti: Tıbbi kenevir eczanelerde satılabilecek. (2025, 07 21). Independent: https://www.indyturk.com/node/762168/haber/meclisten-ge%C3%A7ti-t%C4%B1bbi-kenevir-eczanelerde-sat%C4%B1labilecek adresinden alındı

Öztürk, F. (2025, 07 21). Tıbbi kenevir teklifi yasalaştı: Süreç nasıl işleyecek? BBC News: https://www.bbc.com/turkce/articles/cgrx2kxd94lo adresinden alındı

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. (2025, 06 24). Türkiye Büyük Millet Meclisi: https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y3/T2/WebOnergeMetni/aea0101e-27f4-4269-882c-009d8002e014.pdf adresinden alındı

Footnote

1. (Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 2025)

2. (28. Dönem 3. Yasama Yılı 113. Birleşim Türkiye Büyük Millet Meclisi Son Genel Kurul Tutanağı, 2025)

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