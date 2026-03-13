EU Industrial Acelerator Act Taslagi: Türkiye Menseli Mallar "Made In EU" Sayilabilir

4 Mart 2026'da Avrupa Komisyonu, Industrial Accelerator Act ("IAA") taslagini yayimladi. Teklif, çelik, çimento, alüminyum ve otomotiv gibi stratejik sektörlerde Avrupa Birligi'nin ("AB") üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçliyor. Komisyon'un hedefi, imalat sanayinin AB gayrisafi yurt içi hasilasi içindeki payini 2035'e kadar yüzde 14,3'ten yüzde 20'ye çikarmak.

Taslak metinde Türkiye'den açikça söz edilmiyor. Ancak teklifin 8 ve 9. maddelerine göre, AB ile gümrük birligi veya serbest ticaret anlasmasi bulunan ülkelerden gelen bilesenler, mense kurallari bakimindan AB menseli sayilabiliyor. Bu da Türk mallari ve sirketlerinin belirli kamu destek programlari açisindan "Made in EU" statüsünde kabul edilmesinin önünü açiyor. Buna karsilik kamu ihalelerine dogrudan erisim simdilik mümkün görünmüyor. Bir Komisyon sözcüsünün ifade ettigi üzere, Türk sirketleri mevcut durumda AB kamu ihalelerine sözlesme tarafi olarak dogrudan katilamayacak.1

Taslak ayrica yabanci dogrudan yatirimlara iliskin yeni bir inceleme çerçevesi de getiriyor. Buna göre bataryalar, elektrikli araçlar, günes panelleri ve kritik hammaddeler gibi stratejik sektörlerdeki büyük yatirimlar denetime tabi olacak. Yatirimcinin ülkesinin ilgili sektörde küresel üretim kapasitesinin yüzde 40'indan fazlasini elinde bulundurmasi halinde, 100 milyon avronun üzerindeki yatirimlar ön bildirim ve onay sartina baglanacak. Bu süreçte AB'de katma deger yaratilmasini saglamak amaciyla azinlik ortakligi yapilari, teknoloji transferi ve yerel istihdam gibi kosullar gündeme gelebilecek.

IAA henüz bir taslak niteliginde. Teklif simdi AB'de olagan yasama sürecine girecek. Müzakerelerin birkaç ay sürmesi bekleniyor, dolayisiyla nihai düzenlemelerin mevcut taslaktan farklilasmasi mümkün.

1. https://www.trtworld.com/article/7efdfb1bc22f

