Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servisleri Rehberine İlişkin Bilgi Notu

Giriş

Ödeme Hizmetleri Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ("Kanun") m.12(f) ve m.12(g) bendinde düzenlenen ödeme emri başlatma ve hesap bilgisi sağlama hizmetleri Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servisleri ("ÖHVPS") ve açık bankacılık servisleri olarak tanımlanmaktadır.

T.C. Merkez Bankası tarafından 30.12.2022 tarihinde yayımlanan rehberde de bu iki ödeme hizmetine ilişkin, hangi iş modelleri kapsamında (f) ve (g) bendi kapsamında izin alınmasına gerek olup olmadığı ve bunların teknik ve sertifikasyon sürecine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu bilgi notu kapsamında da öncelikle rehber kapsamında önemli tanımlamalara, iş modellerine, hangi kriterlerin (f) ve (g) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ve son olarak bu kapsamda faaliyette bulunanların yerine getirmesi gereken lisans ve teknik sertifikasyon sürecine yer verilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.