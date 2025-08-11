ARTICLE
11 August 2025

24 Temmuz 2025 tarihli ve 32965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7555 sayılı Kanun ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da Değişiklikler Yapıldı

Gozde Gokyildirim and Nur Banu Erdoğan
7555 sayılı Kanun ile; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun başta olmak üzere çeşitli kanunlarda ve ilgili mevzuatta kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılan başlıca değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır:

Cumhurbaşkanına Geniş Yetkiler Tanındı

Kambiyo işlemleri, kıymetli maden ve taş alım-satımı, ticari senetlerin ihracı/ithali gibi işlemlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi hususunda karar alma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiştir.

Yetkisiz Faaliyetlere Karşı Artırılmış İdari Yaptırımlar

  • Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin izinsiz giriş/çıkışı halinde, eylem suç veya kabahat teşkil etmiyorsa, eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından iki katına kadar idari para cezası uygulanacaktır.
  • Aynı fiilin beş yıl içinde tekrarında ceza üst sınırdan, bazı durumlarda ise iki katı olarak uygulanacaktır.
  • Yetkisiz faaliyetlerin işyerinde yürütüldüğünün tespiti halinde, işyerinin faaliyeti süresiz olarak durdurulabilecek ve idari para cezası üst sınırdan uygulanacaktır.

Faaliyet İzni Alma Zorunluluğu ve Ücret Tarifeleri

Aşağıdaki faaliyetlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alınması zorunlu hale getirilmiştir:

  • Döviz alım-satımı
  • Kıymetli maden piyasasında üyelik,
  • Rafinaj faaliyetleri,
  • Kimberley Süreci kapsamında yürütülen işlemler

İzin başvurularında şirketlerin faaliyet bölgesine göre şube açma ya da pay devri gibi işlemlerde uygulanacak ücret tarifeleri belirlenmiş olup, belirli hallerde (örneğin veraset, mahkeme kararı, aile içi devirler) bu ücretlerden muafiyet öngörülmüştür. Ayrıca Cumhurbaşkanı, bu tarifeleri %50'ye kadar azaltma veya 2 katına kadar artırma yetkisine sahiptir.

Bu düzenlemelerle birlikte döviz, kıymetli maden ve benzeri ekonomik değerlerin dolaşımı üzerindeki denetim mekanizmaları güçlendirilmiş; yetkisiz faaliyetlerin önüne geçilmesi ve lisanslı yapıların teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

İlgili Kanun ve ücret tarifelerini içerir tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250724-2.htm

