Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2025 tarihli ve 2025/32 sayılı bülteni ile duyurulan 30.05.2025 tarihli ve 33/1023 sayılı kararında öngörülen;

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin

Verilen İhraçlar

(1) Borsa İstanbul AŞ'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyattan, toplam satış tutarı 1.000.000.000 TL olacak şekilde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a tahsisli olarak satılacaktır.

Duyuru ve İlke Kararlari

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/06/2025 tarih ve 37/1177 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2025 tarihli ve 2025/32 sayılı bülteni ile duyurulan 30.05.2025 tarihli ve 33/1023 sayılı kararında öngörülen;

Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

ilişkin tedbir ve uygulamaların 29.08.2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

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