Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin düzenlemelerde önemli bir değişiklik yapıldı.

28/02/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) kapsamında, belirli istisnai durumlar haricinde ödeme yükümlülüğünün ifa tarihinde Türk Lirası (TL) cinsinden yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Taraflar, bazı özel istisnai durumlarda (örneğin; fatura, mal teslimine ilişkin sözleşmeler, kıymetli maden ve kıymetli taş alım-satım işlemleri vb.) ödemenin döviz cinsinden belirlenmesini kararlaştırabilmekteydi.

Ancak ödeme yükümlülüğü yerine getirilirken, ödemenin mutlaka TL cinsinden yapılması gerekmekteydi.

Yeni Düzenleme:

06/03/2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025-32/72 sayılı Tebliğ ile bu düzenlemede önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre;

Taşıt satış sözleşmeleri hariç olmak üzere, tüm menkul satış sözleşmelerinde döviz endeksli veya doğrudan döviz cinsinden ödeme yapılmasına izin verildi.

Bu düzenleme, dövizle işlem yapan sektörler için önemli bir gelişme olup, iş dünyasında yeni fırsatlar ve değişiklikler yaratabilir.

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