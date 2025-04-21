Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Önemli Değişiklikler

A. Giriş

15 Mart 2025 tarihli ve 32842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da (“32 Sayılı Karar”) önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Değişiklik Kararı doğrultusunda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (“2008-32/34 sayılı Tebliğ”) de gerekli değişiklikler yapılmış, bu amaçla 28 Mart 2025 tarihli ve 32855 sayılı Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kararı'na buradan, Değişiklik Tebliği'ne ise buradan ulaşabilirsiniz.

B. Önemli Düzenlemeler

Değişiklik Kararı'nda öne çıkan önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1) Yurt Dışına Çıkarılabilen Nakit Para Sınırı

Değişiklik Kararı öncesinde, nakit beyan formu gerekmeksizin yurt dışına çıkarılabilen nakit para sınırı 25.000 TL olarak belirlenmişken, Değişiklik Kararı ile birlikte bu sınır 185.000 TL'ye yükseltilmiştir.

2) Yurt Dışı Türev İşlemlere Yönelik Düzenlemeler

Değişiklik Kararı'na göre, yurt dışı türev işlemler kural olarak Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılacak olmakla birlikte, Türkiye'deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yurt dışındaki finansal kuruluşlar ile gerçekleştirdikleri türev işlemlerin bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunlu değildir. Bu işlemlere dair bedel transferlerinin ise bankalar aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

3) Kaldıraçlı İşlemlere Yönelik Özel Düzenlemeler

Kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri konusunda, bu işlemlerin Türkiye'de yerleşik kişilerce yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu devam etmektedir. Bu düzenlemeyi destekleyici olarak, bu işlemler ile ilgili olarak yurt dışına transfer yapılamayacağı da açıkça düzenlenmiştir.

4) Garanti ve Kefaletler

Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt içinden temin edilen döviz veya kıymetli maden cinsinden kredilerin teminatı olarak, kredi kullananların Türkiye'deki grup şirketleri veya paylarına doğrudan sahip gerçek veya tüzel kişi ortakları tarafından, söz konusu banka ve finansal kurumlara döviz veya kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verilebileceği düzenlenmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.