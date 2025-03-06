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6 March 2025

Recent Developments In Turkish Capital Markets - February 2025

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Issuances Approved by the Capital Markets Board of Turki̇ye - February 2025...
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz,Berke Yalçın,Nekra Bayer
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ISSUANCES APPROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TÜRKİYE – FEBRUARY 2025

INITIAL PUBLIC OFFERINGS
COMPANY NAME TYPE of SALE SIZE of ISSUANCE
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paid Capital Increase
and
Sale of Existing Shares		 TRY 112,000,000
and
TRY 166,000,000
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Paid Capital Increase
and
Sale of Existing Shares		 TRY 68,000,000
and
TRY 4,500,000
SHARE ISSUANCES of PUBLIC COMPANIES
COMPANY NAME TYPE of SALE SIZE of ISSUANCE
Global Yatırım Holding A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 1,300,000,000
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Paid Capital Increase TRY 4,500,000,000
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 500,000,000
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 540,000,000
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 270,100,000
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paid Capital Increase TRY 120,937,500
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 654,850,085
Selva Gıda Sanayi A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 390,000,000
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 267,790,000
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Issuance Through Internal Resources TRY 90,499,097
DEBT INSTRUMENTS ISSUANCES
COMPANY NAME TYPE of SALE ISSUANCE LIMIT
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Qualified Investor TRY 4,000,000,000
Yükselen Çelik A.Ş. Qualified Investor TRY 1,500,000,000
Atılım Faktoring A.Ş. Qualified Investor TRY 192,800,000
Eko Faktoring A.Ş. Qualified Investor TRY 125,000,000
Aygaz A.Ş. Qualified Investor TRY 3,000,000,000
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 60,000,000,000
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 1,000,000,000
Quick Finansman A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 900,000,000
Ak Finansal Kiralama A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 3,000,000,000
Destek Yatırım Bankası A.Ş. Overseas USD 30,000,000
Private Placement / Qualified Investor TRY 350,000,000
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. Qualified Investor TRY 3,900,000,000
Akbank T.A.Ş. Overseas TRY 10,000,000,000
Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 200,000,000
Tat Gıda Sanayi A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 2,000,000,000
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Qualified Investor TRY 3,000,000,000
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Qualified Investor TRY 1,000,000,000
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Qualified Investor TRY 10,000,000,000
Public Offering / Private Placement / Qualified Investor TRY 50,000,000,000
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Private Placement / Qualified Investor TRY 2,000,000,000
Qualified Investor TRY 150,000,000
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Qualified Investor TRY 1,000,000,000
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Qualified Investor TRY 600,000,000
Sümer Faktoring A.Ş. Qualified Investor TRY 181,000,000
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Overseas USD 5,000,000,000
Overseas USD 5,000,000,000
OTHER ISSUANCES
COMPANY NAME TYPE of CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS TYPE of SALE
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Agreement Private Placement / Qualified Investor
TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Security Qualified Investor
TMKŞ Tarfin İkinci Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Security Qualified Investor
TMKŞ Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Security Private Placement / Qualified Investor
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Ownership, Management Agreement and/or Trading Private Placement / Qualified Investor
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Lease Certificate Based on Management Agreement Private Placement / Qualified Investor
TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Security Qualified Investor
TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Security Qualified Investor
TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu Asset-Backed Security Qualified Investor

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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