Recent Developments In Turkish Capital Markets - February 2025

ISSUANCES APPROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TÜRKİYE – FEBRUARY 2025
|INITIAL PUBLIC OFFERINGS
|COMPANY NAME
|TYPE of SALE
|SIZE of ISSUANCE
|Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Paid Capital Increase
and
Sale of Existing Shares
|TRY 112,000,000
and
TRY 166,000,000
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Paid Capital Increase
and
Sale of Existing Shares
|TRY 68,000,000
and
TRY 4,500,000
|SHARE ISSUANCES of PUBLIC COMPANIES
|COMPANY NAME
|TYPE of SALE
|SIZE of ISSUANCE
|Global Yatırım Holding A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 1,300,000,000
|Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
|Paid Capital Increase
|TRY 4,500,000,000
|EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 500,000,000
|A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 540,000,000
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 270,100,000
|Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Paid Capital Increase
|TRY 120,937,500
|Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 654,850,085
|Selva Gıda Sanayi A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 390,000,000
|Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 267,790,000
|Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|Issuance Through Internal Resources
|TRY 90,499,097
|DEBT INSTRUMENTS ISSUANCES
|COMPANY NAME
|TYPE of SALE
|ISSUANCE LIMIT
|Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 4,000,000,000
|Yükselen Çelik A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 1,500,000,000
|Atılım Faktoring A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 192,800,000
|Eko Faktoring A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 125,000,000
|Aygaz A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 3,000,000,000
|T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 60,000,000,000
|Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 1,000,000,000
|Quick Finansman A.Ş.
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 900,000,000
|Ak Finansal Kiralama A.Ş.
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 3,000,000,000
|Destek Yatırım Bankası A.Ş.
|Overseas
|USD 30,000,000
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 350,000,000
|Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 3,900,000,000
|Akbank T.A.Ş.
|Overseas
|TRY 10,000,000,000
|Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş.
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 200,000,000
|Tat Gıda Sanayi A.Ş.
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 2,000,000,000
|Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 3,000,000,000
|Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 1,000,000,000
|Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 10,000,000,000
|Public Offering / Private Placement / Qualified Investor
|TRY 50,000,000,000
|Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
|Private Placement / Qualified Investor
|TRY 2,000,000,000
|Qualified Investor
|TRY 150,000,000
|Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 1,000,000,000
|Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 600,000,000
|Sümer Faktoring A.Ş.
|Qualified Investor
|TRY 181,000,000
|Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
|Overseas
|USD 5,000,000,000
|Overseas
|USD 5,000,000,000
|OTHER ISSUANCES
|COMPANY NAME
|TYPE of CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS
|TYPE of SALE
|Nurol Varlık Kiralama A.Ş.
|Lease Certificate Based on Management Agreement
|Private Placement / Qualified Investor
|TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Asset-Backed Security
|Qualified Investor
|TMKŞ Tarfin İkinci Varlık Finansmanı Fonu
|Asset-Backed Security
|Qualified Investor
|TMKŞ Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
|Asset-Backed Security
|Private Placement / Qualified Investor
|Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
|Lease Certificate Based on Ownership, Management Agreement and/or Trading
|Private Placement / Qualified Investor
|KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
|Lease Certificate Based on Management Agreement
|Private Placement / Qualified Investor
|TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Asset-Backed Security
|Qualified Investor
|TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Asset-Backed Security
|Qualified Investor
|TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|Asset-Backed Security
|Qualified Investor
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