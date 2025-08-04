Merkezi Kayıt Kuruluşu Tarafından Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi İş Ve İşlem Kuralları Yönergesi Ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'na Genel Mektup Yayınlanmıştır.

III-35B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ'in 32. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde hazırlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar'ın...

III-35B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ'in 32. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde hazırlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar'ın (“KVHS”) Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) ile yapacakları entegrasyona ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen “Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi İş ve İşlem Kuralları Yönergesi” (“Yönerge”) Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından 17/07/2025 tarihinde onaylanmış olup MKK tarafından KVHS'lere hitaben 24/07/2025 tarihli Genel Mektup (“Mektup”) ekinde yayınlanmıştır.

Mektup'da MKK'ya yapılacak bildirimler/raporlamalar, MKK'nın bu işe özgülenmiş Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ne (“KVMKS”) yapılacağı belirtilmiş olup Kurul'un internet sitesinde ilan edilen “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan KVHS'lara yönelik süreç paylaşılmıştır.

Süreç içerisinde Kamu Aydınlatma Platformu üyeliği başvurusu Kurul'dan faaliyet izni alınması sonrasında yapılacaktır. Ayrıca Kurul'un internet sitesinde ilan edilen “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan KVHS'lerin, 18/08/2025 tarihine kadar üyelik başvurusunda bulunmaları zorunludur.

Platformlar en geç 01/10/2025 tarihine kadar Yönerge'nin 10. maddesinde düzenlenen sicil eşleştirme sürecini tamamlamış olmalıdır.

*MKK'nın “Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) İş ve İşlem Kuralları Yönergesi” ile Kripto varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) Üyelik ve Sicil Edinim Süreci hakkında Genel Mektubu'na buradan ulaşabilirsiniz.

**Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi İş ve İşlem Kuralları Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

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