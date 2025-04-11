Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin Bilgilendirme Notu

KPMG Türkiye Fintech & Dijital Finans ekibi olarak SPK tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) ile ilgili düzenlemelere dair kısa bir bilgilendirme notu hazırladık.
Bilgilendirme Notunun başlıklarına aşağıda, bilgilendirme notunun tamamına ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kimler Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısıdır?
KVHS'ler, müşterilere kripto varlık alım-satımı, saklama, transfer ve yönetim hizmetleri sunan tüzel kişilerdir. Faaliyet gösterebilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisans almaları gerekmektedir.
Kuruluş ve Faaliyet Şartları
- Anonim şirket statüsünde olmalı
- Nama yazılı paylara sahip olmalı
- Asgari sermaye şartı:
- Platformlar: 150 milyon TL
- Saklama Kuruluşları: 500 milyon TL
- İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri kurulmalı
- Kuruluş izni sonrası 6 ay içinde faaliyet izni başvurusu yapılmalı
Uyum Yükümlülükleri
Müşteri İlişkileri
- Çerçeve sözleşme imzalama zorunluluğu
- Risk bildirim formlarının iletilmesi ve onay alınması
- Müşteri kimlik tespiti ve numaralandırma sistemi
Şeffaflık ve Bilgilendirme
- İnternet sitelerinde açık şirket bilgileri
- KAP duyuruları
- Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin objektifliği
Sigorta ve Güvenlik
- Kripto varlıklar için sigorta seçenekleri
- Bilgi güvenliği önlemleri ve yıllık poliçe güncellemeleri
Kayıt ve Saklama
- Kayıtların 10 yıl boyunca güvenli şekilde saklanması
- Müşteri emirlerinin sadece resmi kanallardan alınması
Teknik Gereklilikler
- Saklama cüzdanlarının maksimum %5'i sıcak cüzdan olabilir
- Anahtar yönetimi, TÜBİTAK kriterlerine uygun olmalı
- MKK entegrasyonu sağlanmalı
- Rezerv kanıtı ve bilgi sistemleri denetimleri belirlenen tarihlere kadar tamamlanmalı
KVHS'ler İçin Önemli Tarihler
- 30 Haziran 2025: Rezerv Kanıt Raporu ve lisans başvurusu
- 30 Eylül 2025: Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Raporu
- 31 Aralık 2025: Saklama sözleşmesi ve sistem entegrasyonu
- 31 Aralık 2026: İç denetim fonksiyonlarına uyum
KPMG Türkiye Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Fintech ve dijital finans alanındaki deneyimimizle, KVHS'lerin mevzuata tam uyumlu şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için aşağıdaki başlıklarda danışmanlık sunuyoruz:
- İç kontrol yapısının kurulması
- Listeleme sürecinin tasarlanması
- Rezerv denetimi
- Anahtar teslim süreçlerinin yönetimi
- Müşteri kabul süreci danışmanlığı
- Bilgi sistemleri denetimi ve yol haritası
- Kayıt sisteminin tasarımı ve kontrolü
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına
İlişkin Bilgilendirme Notu
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.