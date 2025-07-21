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21 July 2025

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Amme Alacaklarında Tecil Edilen Borç Miktarına İstinaden Gösterilmesi Gereken Teminat Tutarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
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09/07/2025 tarih ve 32951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun...
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09/07/2025 tarih ve 32951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde 2 nci fıkrasına göre" amme alacaklarının tecil işlemlerinde gösterilmesi gereken teminat tutarına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Karar'a göre;

"Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı ellibin Yeni Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı taktirde teminat şartı aranılmaz." hükmü ikiyüzellibin Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.

Amme borçlusunun tecil edilen borçlarının ikiyüzellibin Türk Lirasını aşması halinde teminat göstermesi istenmekte olup ikiyüzellibin Türk Lirası üzerinde tecil edilen borçlar için teminat tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadardır.

Söz Konusu Karar'a ulaşmak için linke tıklayınız.

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