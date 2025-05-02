Türkiye İş Kurumu tarafından 19/04/2025 tarih ve 32875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar...

Türkiye İş Kurumu tarafından 19/04/2025 tarih ve 32875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 08/04/2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan maddelerin bazılarında fıkralar değiştirilmiş, yeni bentler ve Geçici Maddeler; Geçici Madde 4, Geçici Madde 5 ve Geçici Madde 6 eklenmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişiklikler 8 Madde halinde ele alınmıştır.

“Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler;

4 üncü maddenin 1 inci fıkrası (bb), (cc), (çç) ve (dd) bentlerinde sırasıyla yer alan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilik, Yeterlilik Birimi, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tanımları, kapsamlı bir şekilde ifade edilmiştir. (dd) bendinde yer alan tanımda “yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını” ibaresi “yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,” şeklinde değiştirilmiştir.

9 uncu madde 1 inci fıkrasında yer alan mesleki eğitim kurslarına hizmet sağlaycılar arasına c bendinden sonra gelmek üzere “ç) Organize Sanayi Bölgeleri” eklenmiştir.

22 nci madde “kurs eğitim programları” başlığı altındaki 3 üncü fıkrada UMS ve/veya ulusal yeterlilikleri yayımlanmayan mesleklerde ise kurs eğitim programları; yüklenicilerle veya iş birliği yapılan kuruluşlarla sözleşme veya protokol imzalanmadan önce MEB il müdürlüklerine veya bunların belirlediği okul veya kurum müdürlüklerine onaylattırılacaktır ibaresi “önce üniversite veya il millî eğitim müdürlüklerine ya da bunların belirlediği okul veya kurum müdürlüklerine onaylatılır. ” şeklinde değiştilmiştir.

şeklinde değiştilmiştir. 24 üncü madde 7 nci fıkrada yer alan “Yapılan denetimler sonucunda Kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen eğiticiler yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve programlarda görev alamaz ve haklarında il müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulur. Hakkında il müdürlüğü tarafından bu şekilde yaptırım uygulanan kişiler sisteme kaydedilir.” İbaresi “Kurum tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulur.” şeklinde değiştirilmiştir.

31 inci maddenin 1 inci fıkrada yer alan “5544 sayılı Kanun çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda yüklenici, sınav, ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme işlemlerini sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar ile 5580 sayılı Kanun kapsamında bu alanda eğitim hizmeti veren kurumlar aracılığıyla yaptırır.” ibaresindeki ilgili kısım “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine göre Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kurum/kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda yüklenici” olarak değiştirilmiştir.”

Aynı yönetmeliğin istihdam yükümlülüğü başlığı altında yer alan 32 nci madde 2 nci, 4 üncü, 6 ncı ve 8 inci fıkralarında yapılan değişiklikler;

32 nci madde 2 nci fıkrada yer alan “İstihdam yükümlülüğü kapsamında belirlenen kursiyerler, “yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı kadar süre ile istihdam edilir” ibaresi “en az iki katı süreyle istihdam edilir” olarak değiştirilmiştir. İlgili fıkranın devamında yer alan “istihdam edilen kişilerin işe giriş bildirgeleri gerekli denetim ve incelemelerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla işe girişi takip eden en geç otuzuncu gün yüklenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilir” ibaresine “veya sistem üzerinden bildirilmesi gerekir.” şeklinde ekleme yapılmıştır.

32 nci madde 4 üncü fıkrada yer alan istihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilenlerin ayrılması durumunda; “Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt olmuş kişiler arasından eğitim verilen meslekte veya sözleşmede yer verilen meslekte tamamlanması gereklidir.” ibaresine “protokolde” ibaresi eklenmiştir.

32 nci madde 6 ncı fıkrasında yer alan “Özel sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda; istihdam yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kursiyerlerin yükleniciye ait vergi numarası altında yer alan işyeri veya işyerlerinde istihdam edilmesi gerekir.” İbaresinde yer alan ifadelerde değişiklik yapılarak “vergi kimlik numarası”, “yer alan işyerlerinde veya farklı vergi kimlik numarasına sahip özel sektör işyerlerinde istihdam edilmesi gerekir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

32 nci madde 8 inci fıkrasında “Yükleniciler, istihdam yükümlülüğünün yerine getirildiğini SGK işe giriş bildirgesi veya SGK sigortalı hizmet listesi gibi belgeler ile belgelendirmek ve il müdürlüğüne bu maddenin ikinci ve yedinci fıkrasında belirtilen süreler içinde vermekle yükümlüdürler.” ibaresine “veya sistem üzerinden bildirmekle yükümlüdürler.” şeklinde ekleme yapılmıştır.

33 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında “Hizmet alımı kapsamında yükleniciye yapılacak ödemeler, aylık hak edişler halinde yapılır. Ödeme gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Son ayın hak ediş ödemesi ise kursiyerlerin belgelerini almalarından sonra yapılır. Aylık hak ediş ödemelerinin yapılabilmesi için yüklenici tarafından vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge, SGK primi, prime ilişkin borç ile SGK ve Kurum tarafından kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına veya bunların yapılandırıldığına dair belge ibraz edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

49 uncu maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan “Özel sektör işyerleri ile bu Yönetmelik kapsamında aynı ayda/dönemde düzenlenen kurs veya programa katılacak toplam kişi sayısı, 26 ncı maddenin birinci fıkrası ve 37 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında hesaplanacak sigortalı sayısının aritmetik ortalamasının yüzde ellisinden fazla olamaz.” İbaresindeki “veya” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye “(13) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kurs ve programlarda bildirim yükümlülüğüne ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen belgelerin, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından elektronik ortamda temin edilebilmesi halinde ayrıca ibraz edilmesi gerekmez.” hükmü eklenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe eklenen geçici maddelerin içeriği; imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile düzenlenecek mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarında uygulanacak istihdam taahhüdü, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile düzenlenecek mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yeniden yararlanma koşulları ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen illerde düzenlenen kurs/programlar hakkında düzenlemeleri kapsamaktadır.

Geçici 4 üncü Madde;

4 üncü Geçici Madde 1 inci fıkrasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerleri ile 31/12/2026 tarihine kadar başlatılacak olan mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarında, kursiyerlerin/katılımcıların en az yüzde ellisinin; mesleki eğitim kursları için yüz yirmi günden, işbaşı eğitim programları için altmış günden az olmamak üzere en az kurs/program süresinin bir buçuk katı kadar istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi zorunludur.

4 üncü Geçici Madde 2 nci fıkrasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerleri ile 31/12/2026 tarihine kadar 58 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında düzenlenecek olan özel politika ve uygulamalarda, en az yüzde elli istihdam taahhüdü ve altmış günden az olmamak üzere en az özel politika ve uygulamanın süresi kadar istihdam yükümlülüğü uygulanır.

Geçici 5 inci Madde;

5 inci Geçici Madde 1 inci fıkrasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerleri ile 31/12/2026 tarihine kadar başlatılacak olup Mesleki eğitim kursları için yeniden yararlanma talebinde 49 uncu maddenin 8 inci fıkrası, İşbaşı eğitim programları için yeniden yararlanma talebinde 49 uncu maddenin 9 uncu fıkrası, Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları için yeniden yararlanma talebinde 49 uncu maddenin 10 uncu fıkrası uygulanmayacaktır.

5 inci Geçici Madde 2 nci fıkrasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinin 31/12/2026 tarihine kadar yeniden yararlanma taleplerinde; Mesleki eğitim kursları için son bir yıl içerisinde en son tamamlanan kursa ilişkin olarak 26 ncı maddenin 1 inci fıkrası kapsamında hesaplanan sigortalı sayısının, İşbaşı eğitim programları için son bir yıl içerisinde en son tamamlanan programa ilişkin olarak 37 nci maddenin 1 inci fıkrası kapsamında hesaplanan sigortalı sayısının, azalmamış olması gerekmektedir. Sigortalı sayısının azalıp azalmadığı kursun veya programın başlama tarihinden önceki son aya/döneme ilişkin olarak SGK'ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının otuza bölünmesiyle hesaplanacaktır.

Geçici 6 ncı Madde;

6 ncı Geçici Maddenin 1 inci fıkrasına göre; 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) illerinde 31/12/2025 tarihine kadar başlatılacak olan kurs/programlarda kursiyerlerin/katılımcıların en az yüzde otuzunun altmış günden az olmamak üzere en az kurs/program süresi kadar istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi zorunludur.

6 ncı Geçici Madde 2 nci fıkrasına göre; anılan Karar ile belirlenen illerden Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 31/12/2025 tarihine kadar başlatılacak olan kurs/programlarda kursiyerlerin/katılımcıların en az yüzde kırkının altmış günden az olmamak üzere fiili kurs/program gününün en az bir buçuk katı kadar süreyle istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi zorunludur.

Söz Konusu Yönetmelik'e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

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