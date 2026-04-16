Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde Günlük Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin Düzenleme

Söz konusu Kanun Teklifinin 14 üncü maddesi ile yemek bedelinin ayni yardımla aynı bentte sayılmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan, dava konusu edinilen yemek bedelinden istisna edilen tutara ilişkin düzenlemenin Kanun’da açıkça düzenlenmesi ve vergi mevzuatı ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla değişiklik yapılması öngörülmektedir.

02/03/2026 tarihinde “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.



Bilindiği üzere günlük yemek bedeline ilişkin vergi istisna tutarları, her yıl Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmaktadır.



Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan 332 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranına göre artırılan had ve tutarlar kapsamında 2026 yılı için;

193 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 300 TL,

23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 158 TL,

olarak belirlenmiştir.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2024 tarihli ve 2024/17 sayılı “Yemek Bedeli” konulu Genelge ile 01/01/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158,00 TL olarak belirlenmiştir.



Uygulanacak yemek bedeli istisna tutarı;

Sigortalılara işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi,

İşverenlerce sigortalılar için üçüncü kişilere nakden yemek ödemesi yapılması,

İşverenlerce sigortalılara nakit olarak yemek bedeli verilmesi,

Yemek bedelinin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla karşılanması

esaslarına göre farklılık göstermektedir.



2025 yılı için 158 TL olarak belirlenmiş olan söz konusu istisna tutarı, 2026 yılı için de değiştirilmemiş, 2026/02 sayılı Genelgede de 158 TL olarak yer almıştır.

Bu kapsamda;



Yemek yardımının personele nakit olarak ödenmesi ve yemek yardımının çeşitli araçlarla (yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb.) yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek araçlarla kullanılması halinde uygulanacak SGK istisna tutarı ile Gelir Vergisi ve Damga Vergisi yönünden uygulanacak istisna tutarı eşitlenecektir.



Mevcut haliyle;



Yemek yardımı olarak personele nakit ödeme yapılması halinde;

Günlük yemek yardımının 158 TL’lik kısmı SGK priminden istisnadır. Bu tutarı aşan kısım ise SGK primine tabidir.

Gelir ve damga vergisi açısından ise istisna tutarı günlük 300 TL + KDV olarak uygulanmaktadır.

Yemek yardımının yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla sağlanarak yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek amaçlarla kullanılabilmesi halinde;

Günlük 158 TL’lik kısmı SGK priminden istisnadır. Bu tutarı aşan kısım SGK primine tabidir.

Gelir ve damga vergisi açısından ise istisna tutarı günlük 300 TL + KDV olarak uygulanmaktadır.

Kanun Teklifi ’nin kabul edilmesi halinde;



Bu doğrultuda günlük yemek bedeline ilişkin SGK primi istisna tutarı ile vergi istisna tutarı arasında oluşan farklılığın giderilmesi amacıyla, SGK açısından uygulanan 158 TL’lik istisna tutarının 300 TL olarak uygulanması planlanmaktadır. Böylelikle SGK ve vergi istisna tutarları eşitlenerek aradaki farklılık ortadan kaldırılmış olacaktır.

Söz konusu Kanun Teklifinin 14 üncü maddesi aşağıdaki gibidir.



“31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”

"b) Aşağıda sayılanlardan;

1) Ayni yardımlar,

2) Ölüm, doğum, evlenme yardımları,

3) Görev yollukları,

4) Seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı,

5) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler,

6) Keşif ücreti,

7) Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları,

8) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı paylan tutarları,

9) İşverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı prime esas kazanca tabi tutulmaz.

(9) numaralı alt bentte belirtilen tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Kurum Yönetim Kurulu yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen tutan düşürmeye ya da artırmaya yetkilidir.”

